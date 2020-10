Samsung Galaxy Tab Active3 – Megoldás rázós helyzetekre

A Samsung bemutatja a Galaxy Tab Active 3 strapabíró tabletet, amely letisztult, kompakt kialakításával a népszerű Tab Active2 formavilágát idézi és megfelel a mai mobil munkaerő elvárásainak.

A Tab Active3 készüléket a munkavállalók hatékonyságát és biztonságát szem előtt tartva, a modern üzletvitel követelményeinek megfelelően tervezték. A teljesítményt és hatékonyságot segítő funkciók kiváló megoldást jelenthetnek azok számára, akik nem csak irodában, hanem terepen is dolgoznak. A bekapcsolható magas érintésérzékenység lehetővé teszi az olyan szakemberek számára, mint az elsősegélynyújtók, hogy akár kesztyűben, zord, kihívást jelentő körülmények között is biztonsággal használhassák a készüléket.

„Az üzleti világ gyorsan változik, egyre többen dolgoznak irodán kívül, változatos terepen – mondta el KC Choi, a Samsung Mobilkommunikácós üzletág globális B2B csapatának ügyvezető alelnöke. – A Galaxy Tab Active3 tabletet a felhasználók és partnereink visszajelzései alapján fejlesztettük, egy olyan készüléket alkotva, amellyel bármilyen munka könnyebben végezhető. A Galaxy Tab Active3 nem csupán ellenállóbb, de a legújabb alkalmazásokkal még tovább növeltük a teljesítményét a lehető legnagyobb produktivitás érdekében.”

Nehéz terepre tervezve

A Galaxy Tab Active3 MIL-STD-810H tanúsítvánnyal rendelkezik, így akár a legnagyobb kihívást jelentő munkáknál, extrém körülmények között is megállja a helyét. A készülék a továbbfejlesztett ütésállóságnak köszönhetően akár 1,5 méteres esésnek is ellenáll, az egyedi, gyári védőburkolatnak és az IP68-as por- és vízállóságnak köszönhetően pedig a kiszámíthatatlan kültéri viszonyok esetén is kiválóan alkalmazható.

Kiváló teljesítmény

A Tab Active3 nagy teljesítményű Exynos 9810 processzorral, 4 GB memóriával és akár 128 GB belső tárhellyel érkezik, így megfelel a mai digitális üzleti lét igényeinek, a MIMO-val ellátott Wi-Fi 6 pedig szupergyors kapcsolatot biztosít a nagyobb adatátviteli sebesség érdekében.

A hosszú élettartamú, cserélhető 5050 mAh kapacitású akkumulátor támogatja az USB és a POGO csatlakozókon keresztüli gyorstöltést is, így a felhasználók tovább használhatják az eszközt a konnektortól távol is. Az olyan vállalkozások esetében pedig, ahol a tabletet csak egy adott, fix helyen használják, a Tab Active3 az „Akkumulátor nélküli üzemmóddal” lehetővé teszi, hogy a készüléket akkumulátor nélkül használják.

Újgenerációs hatékonyság

A Tab Active3 egy sokoldalú és erőteljes készülék, amely környezettől függetlenül nyújt PC szintű teljesítményt. A készüléken elérhető a Samsung Dex, amely lehetővé teszi az osztott képernyős megjelenítést, így gördülékenyebb lehet a munka az irodában és terepen egyaránt.

A Tab Active3 további funkciói:

Teljeskörű fotózás: A 13 MP hátlapi kamerával éles fotók készíthetők és részletes dokumentumok is beszkennelhetők vele, az 5 MP előlapi kamera pedig ideális megoldás videókonferenciák esetén.

A 13 MP hátlapi kamerával éles fotók készíthetők és részletes dokumentumok is beszkennelhetők vele, az 5 MP előlapi kamera pedig ideális megoldás videókonferenciák esetén. Kiterjesztett Valóság: A Google AR Core támogatásnak köszönhetően olyan új AR lehetőségek érhetők el a tablettel, mint például a távoli edzés funkció.

A Google AR Core támogatásnak köszönhetően olyan új AR lehetőségek érhetők el a tablettel, mint például a távoli edzés funkció. Gyors Elérés: A készülék oldalán található Aktív Kulcs azonnali hozzáférést tesz lehetővé a gyakran használt alkalmazásokhoz és programokhoz, alkalmas vészhívásokra, szkennelésre és többek között elérhető vele a Push to Talk funkció is.

A készülék oldalán található Aktív Kulcs azonnali hozzáférést tesz lehetővé a gyakran használt alkalmazásokhoz és programokhoz, alkalmas vészhívásokra, szkennelésre és többek között elérhető vele a Push to Talk funkció is. Kereskedőknek: A Galaxy Tab Active3 kameráját vonalkódok leolvasására is optimalizálták, így leltározási feladatokra vagy vásárlás során is kiválóan alkalmazható. A készülék támogatja az NFC és az 1. Szintű EMV fizetési megoldásokat is.

A Galaxy Tab Active3 kameráját vonalkódok leolvasására is optimalizálták, így leltározási feladatokra vagy vásárlás során is kiválóan alkalmazható. A készülék támogatja az NFC és az 1. Szintű EMV fizetési megoldásokat is. Érintésérzékenység: A beállítások menüben aktiválható Érintésérzékenységnek köszönhetően a felhasználok akár kesztyűben is kezelhetik a tabletet, így nincs szükség a ruhadarabok gyakori le- és visszavételére.

A beállítások menüben aktiválható Érintésérzékenységnek köszönhetően a felhasználok akár kesztyűben is kezelhetik a tabletet, így nincs szükség a ruhadarabok gyakori le- és visszavételére. IP68 Tanúsítvánnyal rendelkező S Pen: A víz- és porálló S Pen tökéletes megoldás aláírásokhoz vagy összetett dokumentumok szerkesztéséhez, akár kesztyűben is.

A Samsung legjobb védelme

A Samsung az üzleti felhasználók számára is hosszútávú megbízható megoldásokat kínál. Ennek megfelelően a Tab Active3 és a strapabíró XCover Pro okostelefon is három generáción keresztül megkapja majd a legújabb Android frissítéseket. A Tab Active3 biztonságáért a Samsung egyedi védelmi platformja, a Knox és az Android biztonsági frissítései felelnek. A Samsung Knox a vállalkozások igényei szerint személyre szabható, képes kezelni az üzletmenetben elengedhetetlen alkalmazásokat és programokat, így a készülékek teljeskörű irányítást tesznek lehetővé és megkönnyítik a mindennapos feladatok elvégzését.

A vállalati ügyfelek támogatása

A Tab Active3 a Samsung vállalati ügyfelek iránti elköteleződésének legújabb példája. A vállalat célja, hogy kiemelkedő felhasználói élményt biztosítson minden eszközén és innovatív megoldásaival segítse a gazdálkodó szervezetek működését, így azok minden körülmények között számíthatnak a Samsung készülékeire, hogy teljes figyelmüket az üzletre fordíthassák.

A folyamatos fejlesztéseket a piac is elismeri. A Samsungot az IDC MarketScape a világ vezető gyártójaként emelte ki a strapabíró mobileszközök kategóriájában.

„A Samsung a világ egyik legelismertebb mobilvállalataként sokéves tapasztalattal rendelkezik a csúcstechnológiás mobileszközök tervezésében és gyártásában. A Samsung az utóbbi években a vállalati és B2B megoldások terén is szélesítette portfólióját és a fogyasztói elvárásoknak megfelelően bővítette ütésálló készülékeinek kínálatát. A vállalat strapabíró megoldásai sikeres átmenetet képeznek az ipari szabványoknak megfelelő készülékek és a fogyasztói igényekre szabott eszközök között, így több, kihívásokkal teli környezetben is megállják a helyüket, miközben ismerős és intuitív felhasználói élményt nyújtanak.”

Az új Galaxy Tab Active3 Magyarországon október végétől érhető el 199.990 forintos ajánlott fogyasztói ártól.

A Samsung legújabb Galaxy készülékeiről és specifikációkról további információ a https://www.samsung.com/hu/tablets/galaxy-tab-active3-t575/ vagy a https://www.samsung.com/hu/business/tablets/galaxy-tab-active3-t575/ weboldalon érhető el.