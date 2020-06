Ismeri az extrém nagy tartósságú mobilokat?

Függetlenül attól, hogy nyomógombos vagy érintőképernyős modelleket keres, a Caterpillar mobiltelefonok megkönnyítik az emberekkel történő kapcsolattartást, és képesek olyan teljesítményt nyújtani, amilyent a konkurens modelleknél csak nehezen találna. Mit nyújt Önnek ez a készülék és miben rejlik egyedülálló tartóssága?

Ezek a telefonok alapos vizsgálatokon mentek keresztül és ha olyan modellt keres, amely katonai tanúsítvánnyal rendelkezik, jó helyen jár. A Caterpillar mobilok az extrém nagy tartósság a kiváló akkumulátor kapacitás és a gazdag belső felszereltség összekapcsolásával készülnek. Ha ilyen készüléket iránt érdeklődik, a vásárlással olyan standardon felüli funkciókkal rendelkező mobil telefonhoz jut, amelyeket más telefonok nem tartalmaznak. Nem számít, hogy olcsó mobiltelefonok CAT nyomógombos választ, vagy érintőkijelzős modellt preferál, mindkét esetben kiváló minőségi és tartóssági garanciában részesül.

Átalakított kijelző

Ön is tapasztalta már azt a helyzetet, amikor szerencsétlen pillanat következtében leesik a telefonja és a kijelző apró darabokra törik? A Caterpillar mobiloknál ez számításba sem jöhet. Ha a kiváló minőségű üveggel készült érintőkijelzős mobilt választja, még vizes kézzel vagy kesztyűben is rendkívül könnyen kezelheti. Ezen felül ez a készülék kibírja az ismételt leeséseket, és a mobil túléli az akár 1,8 m-es beton felületre esést is. Az üvegen kívül a tartósság főleg az erős és stabil szerkezetnek köszönhető és a mobil sértetlenségét túlnyomórészt az alumínium keret biztosítja.

Még a víz sem árt neki

A mobiltelefont naponta használjuk és ha nem tisztítjuk rendszeresen elszaporodnak rajta a baktériumok, amelyeket aztán a telefon állandó kezelése folytán továbbviszünk más személyekre. Ha olyan környezetben dolgozik, ahol a higiénia és a tisztaság betartása abszolút követelmény, a telefont nem is tarthatja magánál, hiszen az állandó tisztogatása rendkívül sok időt venne igénybe. Aztán itt jön képbe a Caterpillar mobiltelefon, pontosabban az S52-es és S61-es modellek, amelyekre jellemző, hogy meleg vízzel bármikor leöblíthetők, sőt közvetlenül szappant vagy fertőtlenítőszert is használhatunk a tisztításukra. Ami pedig a legfontosabb, hogy ezzel semmit nem kockáztat, hiszen ezek a mobilok erre lettek megtervezve. Ne feledkezzen meg azonban a csatlakozók befedéséről és a SIM kártya biztonságos lezárásáról sem, hiszen csak ebben az esetben tudja biztosítani a telefon biztonságos működését.

Leméri a hőmérsékletet és a hőhidakat is

Az S61-es modell standardon felüli funkciókat biztosít, amelynek a megvásárlásával kiváló hőmérséklet mérő készülékhez jut. Ez a telefon a hőmérsékletet az integrált FLIR hőkamera segítségével biztosítja, ami az ember testhőmérséklén kívül képes észlelni a ház résein távozó hőt vagy a túlmelegedő elektromos fogyasztót is. A Caterpillar CAT S61 a fenti tulajdonságokon kívül képes a levegőminőség ellenőrzésére a belső terekben.

Attól függetlenül, hogy az egészségügyben, vagy veszélyes környezetben dolgozik, vagy csupán egy por- és vízálló, szolid telefont keres, a Caterpillar teljesíti az elvárásait. Egyes típusoknál jó hasznát vehetjük a lézeres távolságmérésnek, vagy fotózáskor a kép gyorsabb beélesítésének a PDAF technológiának és az autofókuszos beállításnak köszönhetően. Az Ön tetszését is elnyerték a Caterpillar mobilok?