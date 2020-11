Megörökíteni egy felvételen az élet különleges pillanatait, elmenteni egy utazás emlékeit, vállalati adatokat áthelyezni egyik eszközről a másikra, biztonsági másolatot készíteni a fontos dokumentumokról.

Ezek mind olyan alkalmak, amikor megbízható adattárolási megoldásokra van szükségünk, amelyek garantálják, hogy az információk nem csak a fejünkben maradnak meg. Ezért a Kingston Technology, a memóriatermékek és technológiai megoldások globális piacvezetője elindította globális kampányát, a Kingston Is With You-t, mellyel célja, hogy a felhasználókat minden olyan élethelyzetben támogassa, amikor adataik biztonságos tárolásáról és hordozásáról, vagy informatikai rendszereik teljesítményének növeléséről van szó.

A Kingston memóriatermékei évente több mint 14 billió gigabájtnyi információ tárolását teszik lehetővé, és az életünk minden területén védik adatainkat, legyen az családi esemény, hobbi, munka, tanulás vagy bármi egyéb. Nézzük, milyen típusú információk, fájlok lehetnek a legértékesebbek számunkra, és milyen eszközökön érdemes tárolni ezeket.

Családi események: születésnapok, vasárnapi ebéd a nagymamával, új családtag születése, ünnepek. Minden olyan becses pillanat, amit a hozzánk legközelebb állókkal együtt élünk meg, örökre megmarad a Kingston memóriakártyákon, például a Canvas React Plus micro SD-kártyán. Segítségével professzionális minőségű 4K/8K videókat és nagy felbontású fényképeket készíthetünk szabványos kamerákkal, HD-minőségű drónokkal és akciókamerákkal, 256 GB kapacitásig. Szabadidő és szórakozás: legyen szó utazásról, filmnézésről, zenehallgatásról, számítógépes játékokról vagy bármilyen egyéb hobbiról, semmi sem állhat a szabadidő és a szórakozás útjába a Kingston tárolómegoldásaival, melyek számos lehetőséget kínálnak a pendrive-októl és memóriakártyáktól a DRAM-okon át a csúcskategóriás SSD-kig. Turbózzuk fel okostelefonunk kapacitását memóriakártyával akár több tízezer fénykép és fájl mentéséhez, vagy növeljük számítógépünk/laptopunk teljesítményét DRAM memóriával az összes létező film és sorozat megtekintéséhez. Az akár 200 MB/s olvasási és 60 MB/s írási sebességet kínáló, 256 GB-os kapacitással is elérhető DataTraveler Kyson USB-kulccsal stílusos módon vihetjük magunkkal kedvenc fotóinkat, filmjeinket, zeneszámainkat, és bárhol megoszthatjuk őket barátainkkal vagy családtagjainkkal. A kupak nélküli fém védőborítást kapott pendrive rendkívül strapabíró, és kialakításának köszönhetően a kulcstartónkra is rátehetjük. Munka: bármilyen munkát és bárhol végezzünk, a Kingston titkosított USB-kulcsaival és SSD-meghajtóival minden olyan információt, dokumentációt biztonságban tudhatunk, amelyek az ötleteink megvalósításához szükségesek, vagy érzékeny üzleti adatok – még akkor is, ha elveszítjük vagy ellopják őket.

A vállalat titkosított pendrive-jai közül a kkv-k és nagyvállalati felhasználók számára tervezett DataTraveler ® 2000 például FIPS 140-2 Level 3 tanúsítással és katonai szintű, 256 bites hardveralapú AES titkosítással rendelkezik. A 128 GB-os változatban is elérhető meghajtó alfanumerikus billentyűzete pedig extra védelmet biztosít az eszköznek. Az SSD-k közül az asztali számítógépekhez, munkaállomásokhoz és nagy teljesítményű számítástechnikai (HPC) rendszerekhez szánt KC2500 NVMe PCIe SSD például amellett, hogy akár 2 TB-os tárolókapacitással is elérhető, végponttól végpontig terjedő adatbiztonsági csomagot kínál. Ez magában foglalja a 256 bites hardveralapú AES titkosítást, a számos független szállító (pl. Symantec™, McAfee™, WinMagic®) szoftverével együttműködő TCG Opal 0 biztonságfelügyeleti megoldást, és a BitLockerrel használható eDrive biztonsági tárolóspecifikáció támogatását.



Szerverek és adatközpontok: az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt a nagy mennyiségű adatok tárolásának és kezelésének igénye. Az adatközpontok, a felhőszolgáltatások, az edge computing, a dolgok internete (IoT) és a kolokáció csak néhány olyan terület, amelyek hatalmas mennyiségű adatot halmoznak fel. Ezek kiszámítható teljesítményt igényelnek, mivel a termékekkel, megoldásokkal és szolgáltatási szerződésekkel (SLA) kapcsolatos követelményeknek akár 99,9999 százalékban meg kell felelniük. A kritikus fontosságú kiszolgálóknak olyan üzemidő-szinteket kell biztosítaniuk, amelyek megfelelnek vagy meghaladják a vállalati szolgáltatásminőség (QoS) irányelveit. Így a Kingston szigorúan tesztelt üzleti SSD-kkel és szervermemóriákkal segíti a vállalatokat a nagy mennyiségű adatok tárolására, kezelésére és azonnali elérésére vonatkozó kritériumok teljesítésében, mind a hagyományos adatbázisokban, mind a Big Data infrastruktúrákban.

„A Kingston megoldásai világszerte több millió ember életének a részesei, bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben és eszközön védve adataikat. Minden termékünket a felhasználóink igényeire szabva tervezzük meg, akik a környezetükhöz hasonlóan folyamatosan változnak és fejlődnek. Ezért vagyunk jelen memóriamegoldásainkkal minden olyan eszközben, amelyek a mindennapokban körül veszik akár a végfelhasználókat, akár a vállalati ügyfeleket: telefonokban, laptopokban, asztali számítógépekben, kamerákban, okoseszközökben, adatközpontokban és szerverekben”

– mondta Kaszál Norbert, a Kingston Magyarországért és Szlovéniáért felelős üzletfejlesztési menedzsere.

További információért látogass el a kingston.com oldalra.