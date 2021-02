A Bosch 2020-ban a vártnál jobban teljesített

Sőt, a vállalatcsoport a technológiák és szolgáltatások vezető szállítójaként még a várakozásoknál is jobban teljesített. Az előzetes adatok szerint a vállalat üzleti eredménye mintegy 1,9 milliárd euró, ennek az eredménynek az árbevételhez viszonyított aránya 2,5 százalékra tehető. A vállalat szerkezetátalakítási kiadásokkal kiigazított, becsült üzleti eredménye mintegy 3,3 milliárd euró, amely körülbelül 4,5 százalékos árbevétel arányt jelent. A Bosch csoport teljes árbevétele 2020-ban 71,6 milliárd euró volt: az árfolyamhatások miatti kiigazítást követően ez az előző évhez képest 4,4 százalékos visszaesést jelent.

„A járványhelyzet okozta kihívások ellenére is nagyon pozitív eredményt értünk el. Ezt mindenekelőtt munkatársaink rendkívüli elkötelezettségének köszönhetjük”

– mondta Dr. Volkmar Denner, a Robert Bosch GmbH igazgatótanácsának elnöke az előzetes üzleti adatok ismertetésekor.

Majd hozzátette, hogy a vállalat sokszínűsége és globális működése meghozta a várt eredményt.

A Bosch hisz abban, hogy az AIoT – Artificial Intelligence of Things, azaz a dolgok mesterséges intelligenciája, amely a mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence, AI) és a dolgok internetjének (Internet of Things, IoT) kombinációja – milliárdos piacokon teremt növekedési lehetőségeket.

– mondta Denner.

Azt követően, hogy a Bosch eladásai a számos országot és iparágat megrendítő tavaszi lezárások kezdetén visszaestek, 2020 második felében fordult a trend és a számok jelentős növekedésnek indultak.

– mondta Prof. Stefan Asenkerschbaumer, a Bosch igazgatótanácsának elnökhelyettese és a pénzügyi területért felelős tagja.

Ennek eredményeként a Bosch mintegy 5 milliárd euró szabad pénzforgalmat generált, amely az eddigi legnagyobb szám a vállalat történetében, és elegendő pénzügyi mozgásteret is biztosított. Az 5 százalék körüli beruházási arány mellett a Bosch az előző évhez képest mintegy egymilliárd eurónyi készpénzt takarított meg.

A válság ellenére a Bosch továbbra is a jövőben fontossá váló területekre fókuszál, hangsúlyt fektetve a fenntartható üzleti gyakorlatokra. A vállalat jelentős mérföldkőhöz ért 2020 tavaszán, amikor – a járvány ellenére – világszerte 400 telephelyén elérte a karbonsemlegességet.

– mondta Denner, hozzátéve, hogy a karbonsemlegesség független auditálása még folyamatban van. A Bosch további célkitűzése, hogy a vállalat a teljes ellátási láncban 2030-ra 15 százalékkal kívánja csökkenteni a CO 2 -kibocsátást.

A karbonsemlegesség elérésében szerzett tapasztalatait a Bosch a Bosch Climate Solutions operatív egységen keresztül – amelynek ügyfele például a Freudenberg, a Hansgrohe és a Koehler Paper Group – más vállalatokkal is megosztja.

„Új tanácsadó szolgáltatásunk más cégeknek is segít a karbonsemlegesség elérésében, egyúttal pedig új növekedési területeket nyit meg számunkra”

– mondta Denner.

Az egyik fókuszpontot a jövő új és továbbfejlesztett autóvezetési megoldásai jelentik. Elmondta, hogy a fenntartható mobilitás témában a vállalat már 5 milliárd eurót fektetett be az elektromos hajtáslánc technológiákba. Idén pedig a Bosch 700 millió eurót költ olyan elektromos mobilitási megoldások fejlesztésére, mint például az üzemanyagcellák alkalmazása. Ez közel 40 százalékkal több, mint a tavaly erre fordított összeg.

– mondta Denner.

A Bosch jelentős befektetései kifizetődőnek bizonyulnak e téren: a vállalat hajtáslánc technológia üzletága jelenleg a piaci átlaghoz képest kétszeres ütemben növekszik és már most többmilliárd euró értéket képvisel. 2018 óta a Bosch 90 projektet – ebből csak tavaly 30-at – tudhatott magáénak a területen, melyek 7,5 milliárd eurónyi értéket jelentenek a vállalatcsoportnak. Világszerte jelenleg több mint 2,5 millió jármű használja a Bosch elektromos hajtáslánc komponenseket.

Denner szerint az iparági szerkezetváltás és az Euro7 szabvány közelgő bevezetése miatt az autóipar komoly kihívásokkal járó átmeneti időszakot él meg.

– mondta Denner.

Hozzátette, ahhoz, hogy az átmenet során minél több munkahelyet megőrizzenek, a Bosch és más vállalatok számára is kulcsfontosságú, hogy az átmenet minél zökkenőmentesebb legyen.

„Az elektromos autók akkor karbonsemlegesek, ha megújuló elektromossággal működnek, és ugyanez vonatkozik a dízel- és benzinüzemű autókra is – feltéve, hogy szintetikus üzemanyagot használnak. Nem engedhetjük meg, hogy a tervezett Euro7 szabvány miatt ne éljünk azokkal a megoldásokkal, amelyek pont a klímacélok megvalósítását támogatnák. A modern dízel- és benzinüzemű motorok már most sincsenek jelentős hatással a városi levegőminőségre. Azzal is védhetnénk a környezetet, ha a meglévő járműveket megújuló üzemanyagokkal üzemeltetnénk”