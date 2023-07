Luxussá válhat a hagyományos autómosás a vízkorlátozások miatt

A nanotechnológiás autómosóé a jövő

A klímaváltozás hatására Magyarországon is ugrásszerűen növekszik a forró napok száma, ami miatt egyre több helyen kell bevezetni időszakos vízkorlátozást. A kényszerintézkedés a vízközmű-hálózatról üzemeltetett autómosókat is érinti, így sok település lakói már most azon kaphatják magukat, hogy nem tudják megtisztítani a járműveiket. Mindeközben az energiaárak emelkedésével nagyságrendekkel drágább is lesz az autómosás a vizes technikával. A jövő a nanotechnológiás módszeré, amely lehetővé teszi, hogy egy liternyi folyadékkal lemossunk egy kocsit.

Bár néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy a hőség és a szárazság miatt Magyarországon is korlátozzák a vízfogyasztást, ez mára a rideg valóság. Idén júliusban a megnövekedett ivóvíz-igényre tekintettel 15 Budapest környéki agglomerációs településen vezették be az intézkedést, ennek értekében tilos volt a házi kertek és közparkok locsolása reggel 6 és este 11 óra között, az utak, járdák vízzel történő mosása, az automata öntözőberendezések működtetése,az úszómedencék feltöltése és az autók tömlős mosása is.

Maróti Árpád szakértő elmondta, ilyenkor a vízközmű-hálózatról üzemeltetett autómosók sem üzemelhetnek. Mint fogalmazott, nem lehet kétségünk afelől, hogy a globális felmelegedés hatására egyre sűrűsödnek és nagyobb mértéket öltenek majd a vízkorlátozások, ami egyben azt is jelentheti, hogy klasszikus autómosóból is kevesebb lesz, hiszen a vállalkozóknak nem éri majd meg a szolgáltatást fenntartani.

„Minden bizonnyal Nyugat-Európához hasonlóan előbb vagy utóbb itthon is drágulni fog a víz, ami plusz terhet ró a cégekre. Ehhez társul, hogy míg ha egy autómosónak 100 ezer forint volt az áramszámlája korábban, az most valahol 500 ezer forint és 1 millió forint között mozog. A gépek és felhasznált vegyszerek ára pedig szintén látványosan emelkedik”

– mutatott rá.

Úgy folytatta, a szolgáltatók ezt minden esetben áthárítják a felhasználókra, ami azt eredményezi, hogy a vizes technikájú autómosók luxussá válhatnak, nagyon gyorsan rendkívüli áremelkedést tapasztalhatnak majd a sofőrök.

100 liter helyett 1 liter fogyasztás

Maróti Árpád hozzátette, a klímaváltozás negatív hatásaira régóta figyelmeztetnek a tudósok, de csak akkor vesszük azt komolyan, amikor megtörténik a baj. Az autómosók esetében például már létezik olyan alternatíva, ahol a felhasznált víz 99 százalékát meg lehet spórolni.

„Egy hagyományos autómosó 100-150 liter vizet használ el egy autó mosásához, ami ugyanennyi szennyvizet is jelent. A nanotechnológia ezzel szemben lehetővé teszi, hogy egy liternyi folyadékkal lemossunk egy kocsit, ráadásul 3-4-szer kevesebb áramot is fogyaszt mindamellett, hogy a felhasznált alapanyagok 99 százalékban lebomlanak”

– fogalmazott a 100 százalékban magyar tulajdonban lévő Greenline Clean környezettudatos autómosó alapító tulajdonosa.

Mint mondta, a nanotechnológia esetében az autók takarítása kézzel történik, ami alaposabb és kíméletesebb, mint gépekkel történő eljárások, mégis nagyjából ugyanannyi időt vesz igénybe a folyamat.

A technológia ráadásul házhoz megy: időspórolásra vágyóknak nagyszerű megoldást jelenthet az applikációs megoldás, amelyen keresztül nem csak helyszínre lehet rendelni a szolgáltatást, de azt is megmutatja, hol található a legközelebbi nanotechnológiás mosó.

Maróti Árpád közölte, megkérdőjelezhetetlen, hogy a nanotechnológiás autómosásé a jövő. A Greenline Clean csak tavaly újabb öt európai országban kezdett el terjeszkedni és arra törekednek, hogy országos lefedettséggel rendelkezzen a környezetbarát szolgáltatásuk.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!