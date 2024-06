Több mint ötszáz motoros vett részt a HUMDA ingyenes vezetéstechnikai tréningjein

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. három motoros közlekedésbiztonsági tréninget rendezett idén, ezeken összesen 523-an vettek részt.

A motorosok Pécsen, Szegeden és Zalaegerszegen fejleszthették képességeiket a Moto Safety rendezvénysorozaton, éles helyzetekben szereztek gyakorlatot szakértő instruktorok segítségével.

A tréningsorozat kiemelt célja a közúti közlekedési balesetek számának csökkentése, a hazai motoros közlekedéskultúra fejlesztése és a közlekedésbiztonság javítása. A HUMDA Moto Safety aktívan hozzájárul azon, 2021-ben elfogadott Európai Uniós célok eléréséhez, amelyek szerint 2030-ra felére, míg 2050-re nullára akarják csökkenteni a súlyos vagy halálos kimenetelű közúti balesetek számát. Ezért is voltak ingyenesek a Moto Safety idei rendezvényei.

Többféle gyakorlati tréningen és egy elméleti előadáson vehettek részt a regisztrálók. Az eseményeken instruktorok segítségével a forgalomban alkalmazható járműkezelési, fékezési és akadálykikerülési gyakorlatokat végeztek az érdeklődők, valamint a kanyarívek és kanyarkombinációk kezelésének módszereivel ismerkedhettek. Az elméleti előadásokon a közúti elsősegélynyújtásáról, az ittas vezetés hatásairól és a motorkerékpáros balesetek tapasztalatairól is szó esett.

– Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az ország számos régiójába látogattunk el a Moto Safety tréningsorozattal. Büszkék vagyunk rá, hogy immáron négy egymást követő évben rendeztük meg sikeresen a képzést, idén több mint félezren, a négy év alatt pedig már csaknem négyezren fejlesztették velünk gyakorlati készségeiket. Ahhoz, hogy mindenki biztonságban hazaérjenek arra van szükség, hogy az összes közlekedő, köztük a motorosok is betartsanak minden közlekedési szabályt. A Moto Safety visszajelzéseiből tudjuk, hogy jó úton járunk, mert a tréningsorozaton megszerezett tudás életeket is menthet. Éppen ezért a programot 2025-ben is folytatni akarjuk – emelte ki Lázár László, a HUMDA kommunikációs vezetője.

A Moto Safety szezonzáróját Zalaegerszegen a ZalaZONE járműipari tesztpályán tartotta az Ügynökség. Itt a legfiatalabb résztvevő 17, a legidősebb pedig 66 éves volt. A rendezvény iránt a hölgyek is szép számmal érdeklődtek, közülük a legfiatalabb résztvevő 23, a legidősebb pedig 53 éves volt. A legöregebb motorkerékpárok 1992-esek voltak, három ilyen is eljött a zalai megyeszékhelyre, egy Yamaha TDM 850, egy Suzuki GS 500 E és egy Honda NTV 650 vett részt a programon.

