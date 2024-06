A használtautó-adásvétel még sosem volt ilyen kényelmes és biztonságos

A tulajdonosok kezében maradhat a kulcs, de profik intézik az eladást

A használtautó-piac dinamikusan fejlődik, és a magánszemélyek számára egyre fontosabbá válik, hogy megbízható, átlátható szolgáltatások segítségével értékesítsék, illetve vásárolják meg a járműveiket. Egy új, innovatív megközelítés lehetővé teszi, hogy az autótulajdonosok az eladás pillanatáig használhassák a kocsijukat, miközben a szakértők gondoskodnak a hirdetések professzionális kezeléséről, az autó állapotának pontos felméréséről és a jármű eladásra történő felkészítéséről is.

A használtautó-értékesítés gyakran időigényes és stresszes folyamat, amely számos buktatót rejt az eladók és a vevők számára egyaránt. A tulajdonosok számára az autók állapotának és értékének pontos meghatározása, valamint a potenciális vevőkkel való tárgyalások és egyeztetések nehezíthetik meg és tehetik kényelmetlenné az eladási folyamatot. A vevők pedig a jogszabályoknak megfelelő adásvétel mellett sok esetben hitelfelügyintézést vagy csereautó-beszámítást is szeretnének, amit egy magáneladó nem tud számukra biztosítani.

“Az eladók és vevők a megbízhatóságot és az átláthatóságot keresik a használtautó-piacon. Az árak most csökkenő tendenciát mutatnak, így a pontos árazás fontosabb, mint valaha. Több hónapot és százezreket spórolhatnak az eladók azzal, ha nem áll feleslegesen az autó, mert túlárazva nem tudják eladni. Az autó állapotának alapos felmérése, a releváns dokumentációk gondos összegyűjtése, a professzionális hirdetés és teljes körű ügyintézés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az autó reális piaci értéken és a lehető leggyorsabban cseréljen gazdát” – avat be Murvai László, a használtautó-eladásban jártas KocsiGuru Kft. ügyvezető-tulajdonosa.

Adja el kényelmetlenségek nélkül

A használtautó-piacon többféle értékesítési modell működik, egyedi előnyökkel és hátrányokkal. A felvásárlás gyors, de jellemzően 15-25%-kal a piaci ár alatti összegen történik, ami az eladók számára jelentős anyagi veszteséggel jár. A hagyományos bizományos értékesítés lehetővé teszi az autók piaci áron történő eladását, de ehhez az eladónak le kell adnia a járművet a szolgáltató telephelyén, ami korlátozást jelent azok számára, akiknek a mindennapi közlekedés során szükségük van a járművükre.

Ezért a KocsiGuru Kft. egy olyan szolgáltatást fejlesztett ki, ami egyedülálló módon lehetővé teszi, hogy az eladók a modern, bizományos értékesítés összes előnyét élvezzék. Tehát piaci értéken kínálják a járműveiket, tökéletesen felkészítve, kitisztítva, műszakilag átvizsgálva, profi hirdetéssel, teljes körű adminisztrációval és igény szerint hitelügyintézéssel vagy csereautó-beszámítással, miközben továbbra is szabadon használhatják azokat a mindennapok során.

“A KocsiGuru GO-t úgy alakítottuk ki, hogy az eladók élvezhessék a KocsiGuru SZÉF szolgáltatásunk minden előnyét, de anélkül, hogy le kellene mondaniuk az autójuk használatáról. A hirdetések professzionális kezelésétől kezdve, az állapotfelmérésen át, egészen a teljes körű ügyintézésig minden részletet mi kezelünk. Az eladás pillanatáig az ügyfelek továbbra is szabadon használhatják az autójukat, csak a potenciális vevőknek történő bemutatások alkalmával kell behozniuk a telephelyre.”

“A potenciális vevőjelölteknek történő bemutatások alkalmával arra a napra csereautót adunk, hosszabb távra pedig kölcsönzési lehetőséget is biztosítunk, hogy ügyfeleink mobilitása zavartalan maradjon. Ha az eladás mégsem jön létre, az autót kitisztítva és műszakilag átvizsgálva adjuk vissza, garantálva, hogy kiváló állapotban maradjon. A szolgáltatásunk részeként kínált egy évre szóló, teljes körű KocsiGuru garancia jelentősen csökkenti az eladók szavatossági kockázatait, növelve az autó piaci vonzerejét és a vevők biztonságát. Tapasztalatom szerint ebben a rendszerben az autókat átlagosan maximum három alkalom után eladjuk, ami rendkívül hatékony és kényelmes megoldás az eladók számára” – tette hozzá a használtautó-értékesítés mellett autómentés, kölcsönzés és szerviz szolgáltatást is kínáló vállalkozás tulajdonosa.

Teljes körű információ egy kattintásra

A használtautó-értékesítés is egyre inkább az online térbe költözik, ami növeli az átláthatóságot. Ma már könnyedén lekérhetőek egy autók adatai online, akár a külföldi portálokról is. Nyugat-Európában és Amerikában gyakran a szervizelőéletet is feltüntetik, így egy alvázszám alapján pár másodpercen belül minden információ kideríthető egy autóról.

“Magyarországon még mindig nagy a bizalmatlanság a használtautó-piac iránt, de az ügyfelek 90%-a már ma is az online térből érkezik, és az elvárások is megváltoztak. Az emberek tudatosabbak, szerviz- és kárelőéletet néznek, és az eladás napján történő átvizsgálás is egyre népszerűbb. A jövőben arra számítok, hogy a digitális átalakulás még inkább erősödni fog Magyarországon, ahogyan az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már megfigyelhető” – hangsúlyozta Murvai László.

Innovatív megoldások és növekedési lehetőségek

A KocsiGuru nemcsak a jelenlegi piaci trendekre és technológiai fejlődésre reagál, hanem aktívan dolgozik a jövőbeli növekedés és terjeszkedés lehetőségein is. Ezáltal további lehetőségek nyílnak meg a befektetők és a vállalkozók számára, akik részesévé kívánnak válni ennek az innovatív és dinamikusan fejlődő üzleti modellnek.

“Folyamatosan törekszünk a szolgáltatásaink fejlesztésére és bővítésére, melynek részeként jelenleg is zajlik a rendszerünk standardizálása és franchise hálózattá alakítása. A cél, hogy a jól bevált és működő modellünk más vállalkozások számára is elérhetővé váljon, ezáltal még több ügyfél élvezhesse a KocsiGuru által nyújtott előnyöket” – zárta gondolatait a KocsiGuru Kft. tulajdonosa.

