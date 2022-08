Meghúzták, betörték az autódat a parkolóban? Így találd meg a károkozót!

Sok autós félelme, hogy parkoló kocsijához visszaérve azt látja, az autó hátulja behorpadva, oldala meghúzva, vagy a visszapillantó tükör letörve. Szerencsére azonban a károkozót megtalálhatjuk, ha az autóban olyan Mio™ fedélzeti kamerát használunk, amely ütés, ütközés vagy a jármű előtti mozgás esetén elindítja a felvételt.

Az így rögzített eseményt pedig akár bizonyítékként is használhatjuk a káresemény felderítéséhez.

Statisztikák szerint a gépjármű sérülésével járó balesetek közel 40 százaléka parkolás vagy manőverezés közben történik. Ez a sofőr figyelmetlensége mellett annak is köszönhető, hogy az utóbbi években egyre nagyobbak lettek az autók, miközben a parkolóhelyek méretei nem változtak. Ráadásul több modellnél is szűkült a látótér, emiatt főleg a hátsó és az oldalsó ablakoknál lett nehezebb a kilátás. Mondhatnánk, hogy ott a tolatóradar, az majd segít beparkolni! Sokan azonban a figyelmeztető pityegés ellenére is megpróbálnak még néhány centit gurulni. Az eredmény? Horpadás és karcolás a kocsinkon, rosszabb esetben letört tükör, leszakadt lökhárító. Nézzük, mit tehetünk, ha autónkat parkolás közben éri káresemény!

5 tipp a Mio™-tól a káresemény felderítéséhez