Ez a legelőnyösebb lehetőség autóvásárlás esetén

Egy vagy több új autó vásárlása esetén rengeteg részletet kell figyelembe venni minden vállalkozásnak. A Next Auto szakértője szerint ezek közül az egyik lényeges szempont, hogy melyik konstrukció az ideális a cég pénzügyeit tekintve.

Az autóvásárláskor három fő lehetőség közül választhatunk: egyösszegű kifizetés, hitelfelvétel és lízing – ismerteti a Next Auto szakértője. Az egyösszegű kifizetés esetén elkerülhetjük a kamatfizetést, viszont az autó teljes vételára azonnal terheli a cég mérlegét, így csak akkor ajánlott, ha rendelkezésre áll elegendő szabadon felhasználható, likvid tőke, amit nem kívánunk másra fordítani.

A hitelfelvétel a másik lehetőség, ami inkább akkor jelent megoldást, ha az autót magáncélokra használjuk, és nem egy vállalkozás keretei között. Egyéni vállalkozóként vagy mikrovállalkozás tulajdonosaként előfordulhat, hogy cégként nem megfelelő a hitelképességünk, viszont magánszemélyként – akár a házastárs jövedelmének bevonásával – probléma nélkül kaphatunk autóhitelt.

Azonban a felvett hitelnek számos hátránya van, például a futamidő elején magas kamatteherrel jár. Ebben az esetben a törlesztőrészletek nagy része kamatfizetésre megy el, míg a tőketartozás csak lassan csökken. Emellett magánszemélyként meg kell fizetnünk az áfát is, ami Magyarországon kiemelkedően magas, 27%-os. Ráadásul a hazai kamatszint sem kedvező, így a vásárlók jelentős nehézségekkel szembesülnek.

Miért tanácsolja a Next Auto a lízinget?

A lízingnek számos előnye van azzal szemben, hogy magánszemélyként veszünk fel hitelt.

Hazai viszonylatban talán a legfontosabb, hogy az operatív lízing esetén a lízingdíjak tőkerészre eső áfa-tartalma visszaigényelhető, azaz a 27%-os áfával, mint költségtétellel, nem kell számolni. A magas kamatszint is kisebb probléma, hiszen a fizetett bérleti díjak teljes mértékben elszámolhatók költségként, köztük a lízingdíj kamatrésze is. Az operatív lízing hossza rugalmasan alakítható, mivel a futamidő végén az autó nem kerül a cég tulajdonába. Választhatunk, hogy rövidebb, például két évig, vagy hosszabb, akár öt évig használjuk a kiválasztott járművet, anélkül, hogy meg kellene vásárolnunk. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a lízing konstrukcióval az autó vételára nem terheli meg a cég mérlegét, költségként mindössze a havi lízingdíjakkal és az induló bérleti díjjal kell számolni, így a cég meglévő tőkéje beruházásokra, fejlesztésekre vagy egyéb eszközbeszerzésekre használható.

Milyen elemekből áll a lízingdíj?

A lízingdíj felépítése több elemet foglal magában, melyek között szerepelnek a pénzügyi konstrukció költségei és az autó vételára, mely ez esetben a tőkeösszeg meghatározása miatt szükséges. Ehhez kapcsolódik a regisztrációs adó és egyéb kisebb illetéktételek, melyek összessége határozza meg a finanszírozási díjat, ami lényegében egy törlesztőrészletnek felel meg.

A havi lízingdíj összegére jelentős hatással van, hogy milyen induló befizetéssel vagy 0%-os kezdéssel vesszük igénybe a lízinget. Egy jól felszerelt, középkategóriás kompakt autóhoz tartozó finanszírozási díj, például 20%-os induló bérleti díjjal, maximum havi 50 ezer forint környékén alakul, amihez már csak az adók és a választott szolgáltatások díja adódik hozzá − mindezek összege alkotja a havi lízingdíjat, azaz a havi bérleti díjat.

Az adók és szolgáltatások havidíja látszólag jelentős összeget emészt fel a finanszírozási díjhoz képest, de egy részük opcionális, választható szolgáltatás, míg másik része gyakorlatilag az autó üzemeltetésének költségeit jelenti, amelyek minden autótulajdonosnál felmerülnek.

Ilyen tételek például:

Autópálya matrica

Casco és KGFB biztosítás

Gépjárműadó

Cégautóadó (típustól függően)

Gumiabroncsok cseréje (téli-nyári)

Időszakos szervizek díja

Ezeket a költségeket – a gépjárműadón kívül – akkor is meg kell fizetni, ha magánszemélyként saját autóval rendelkezünk, a különbség annyi, hogy lízing konstrukció esetén ezeket a költségeket mind el is tudjuk számolni hiszen a havi bérleti díj részei, és a társasági adóalapot is csökkentik.

