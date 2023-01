Céges parkolási lehetőségek a Care Parknál

A Care Park az alkalmi ügyfelek mellett számos szolgáltatást nyújt cégeknek, megkönnyítve ezzel a parkolást Budapest belvárosában.

Többféle módon tudják kiszolgálni a munkavállalók igényeit, melyek közt jelenleg a legkedveltebb szolgáltatás a bérletes parkolás, ami 2022-ben az összes behajtás 40%-át tette ki.

Ennél a lehetőségnél a vállalat bérletkártyát vásárol a munkavállalóinak, akik így egyszerűen és kényelmesen tudnak parkolni. Korlátlan mozgással, vagy limitált behajtással is tudnak közlekedni, így mindig annyi ember képes a flottából behajtani amennyit épp az adott cég engedélyez egyszerre. Ezeket a bérletkártyákat természetesen számos módon lehet tovább konfigurálni, megadott napokra, napszakokra, mint pl.: H-P, 08-17 óráig. Ezen felül a munkavállalók kaphatnak feltöltőkártyás bérletkártyát, amire a munkaadó is képes egyenleget feltölteni, valamint a munkavállaló is, így akár munkaidőn kívül is használhatják a parkolót kedvezményesen.

A Care Park parkolóházainak közvetlen közelében számos szálloda, hotel, apartman található, ahol a vendégeknek szintén tudnak kedvező parkolási lehetőséget biztosítani. A szerződött partnereknek egyénre szabva állítanak ki vouchereket, a szállodák ezeket továbbítják vendégeik részére, és a felhasznált voucherek után utólag számolnak el a hotelekkel. Ez a megoldás a szállodának és vendégeiknek is egyszerű és kényelmes szolgáltatást biztosít.

Rendezvényszervezők számára is tudnak kedvezményes jegyeket biztosítani, amiket szintén előre lehet igényelni a Care Park munkatársaitól, egyedileg beállított kedvezménnyel, pl.: 2 óra ingyenes parkolás. A résztvevők így papír alapon, vagy digitálisan, a telefonjuk segítségével tudják leolvasni a kedvezménykártyát az automatán.

Néhány adat az elmúlt évről számokban:

A Care Park parkolóházaiba több mint félmillió behajtás történt, aminek 40% volt bérletes behajtás. Ezek 27%-a valamilyen céges flottához, 10% -a környező hotelek vendégeihez volt köthető, 3% színházaknak, kórházaknak kiadott voucherek segítségével hajtott be és 1% használt feltöltőkártyát, melynek segítségével a kártya birtokosa annyit parkol, amennyit a cég előzetesen a kártyára tölt.

