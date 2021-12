Az okosbiztosítási és- parkolási szolgáltatás után immár autópálya-matrica is vásárolható a Cristo applikációban

A magyar autótulajdonosok nagyjából ötöde tervez 150 km-nél hosszabb autóutat az ünnepekkor, ugyanakkor köztük mindösszesen 22 százalék az, aki rutinszervíz keretében ellenőrzi az autó műszaki állapotát, az akkumulátort, a fékeket vagy éppen a hűtőfolyadék hőfokát; minél idősebb az autó, annál ritkább a rutinellenőrzés, a 15 évesnél idősebb autók esetében minden 10. autós készíti fel így az autóját a téli időszakra – derült ki a Cristo autós alkalmazás megbízásából készült friss reprezentatív kutatásból. A Cristo szakértői a Magyar Autóklubbal együttműködésben tanácsokkal segítik a magyar autósokat a hosszabb karácsonyi utakra való felkészülésben, hogy az ünnep ne járjon kellemetlen meglepetéssel.

A magyar autósok 21 százaléka indul 150 kilométernél hosszabb útra idén karácsonykor, hogy meglátogassa a családját. Egy ilyen út nem csak lelki előkészületeket igényel, az autó műszaki állapotát is érdemes alaposan felmérni, mivel az út hossza és a téli útviszonyok egyaránt próbára teszik a járművet, egy nem megfelelően karbantartott autó pedig életveszélyes is lehet. Különösen igaz ez az idősebb autók esetében, amelyeknél az amortizációval párhuzamosan jelentősen nő a műszaki meghibásodás kockázata; ezt pedig aligha hagyhatja figyelmen kívül a magyar autós társadalom, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb statisztikái szerint a 3,92 millió járművet számláló autóállomány átlagéletkora nem kevesebb mint 14,7 év.

A használatalapú Casco-biztosításáról, valamint az okosparkolási megoldásáról ismert Cristo applikáció megbízásából készült kutatásból kiderült, hogy azok körében, akik 150 kilométernél hosszabb utat terveznek az ünnepekhez kapcsolódóan, mindösszesen csak 22 százalék az, aki rutinszervízre viszi az autóját. Ezeknek az autótulajdonosoknak a száma az autó életkorának növekedésével fokozatosan ritkul: míg az egy évnél fiatalabb autók esetében 66,7 (!) százalék nézeti át az autót, 11-15 éves autók esetében ez az arány 23,1, a 15 évnél idősebb autók esetében pedig mindösszesen 10,3 százalék.

„Főszabály szerint kijelenthető, hogy minél drágább és fiatalabb egy autó, a tulajdonosa annál többet vigyáz és költ rá, viszi el rutinszervízre a járművet, illetve készíti fel maga a kocsit a téli időszakra, de ugyanezt a trendet látjuk például a Casco-biztosítások esetében is. A szándék érthető és helyes, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy az idősebb autóknál jelentkező megnövekedett műszaki kockázatok milyen veszéllyel járnak nem csak az autó tulajdonosára, de akár a közlekedés egyéb szereplőire is”

– mutat rá az eredmények kapcsán Szota Szabolcs, a Cristo applikációt fejlesztő és üzemeltető Smartsurance Technologies Kft. ügyvezetője. Hozzáteszi: a műszaki- és közlekedésbiztonság kiemelten fontos számukra, a Cristo applikációban egy, az autóba szerelt telemetriai eszköz, az úgynevezett Beat segítségével az applikáció segíti értelmezni az autó hibakódjait, ráadásul folyamatosan visszajelzést ad a felhasználó vezetési stílusáról, amely a téli útviszonyok között különösen fontos lehet.

Óvatosságra és körültekintésre int a Magyar Autóklub is, akik minden autós számára azt javasolják, hogy a téli gumiabroncs – amelynél legalább 4 milliméter mélynek kell lennie a profilmélységnek – és a hűtőfolyadék ellenőrzésén túl érdemes rutinszervízre is elvinni az autót, különösen hosszabb utak előtt, ahol ellenőrzik a futómű és a kopóalkatrészek állapotát, ellenőrzik az akkumulátort, bemérik a hűtőfolyadékot.

„Egy hosszabb út előtt az autó felkészítése azzal a lépéssel kezdődik, hogy végiggondolom és megtervezem magát az utat. Egyáltalán nem mindegy, hogy az Alföldre vagy a Mátrába készülök, ugyanis egészen más útviszonyokról beszélünk”

– mutatott rá Gátfalvi Csaba, a Magyar Autóklub műszaki igazgatója.

„Ha már tudjuk a pontos útvonalat és a várható útviszonyokról, esetleges útlezárásokról is tájékozódtunk, az autó műszaki ellenőrzése és a téli viszonyokra történő felszerelése a legfontosabb. Az alkatrészek és a hűtőfolyadék ellenőrzését érdemes szakemberre bízni, azonban arról, hogy készülünk-e például hólánccal, téli ablakmosó folyadékkal, illetve egyéb segédeszközökkel (jégkaparó, hóseprű) már az autótulajdonosnak kell gondoskodni. A fényforrások ellenőrzése és tisztán tartása különösen fontos ilyenkor, hiszen a téli utakon, amikor korábban is sötétedik, létfontosságú a megfelelő láthatóság.”

– tette hozzá a szakember.

Gátfalvi Csaba rámutatott: egy hosszabb úton érdemes többször is tankolni, hiszen fennáll a veszélye, hogy egy baleset vagy a sűrű forgalom okozta torlódás következtében a sofőr kénytelen lesz hosszan járatni a motort a várakozásban, így fontos, hogy kellő mennyiségű üzemanyag álljon rendelkezésre. Továbbá az autó ellenőrzése a hazaúttal sem ér véget, javasolt utána is kívül-belül átnézetni az autót, hiszen akár egy jégborda is olyan, elsőre láthatatlan sérüléseket okozhat, amelyek későbbi korrózióhoz, kopáshoz vezetnek.

A Cristo megbízásából végzett kutatás arra is rámutatott, hogy a műszaki hiba megelőzésében és kezelésében hasonló trendek látszanak: minél idősebb az autó, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy a tulajdonos assistance-szolgáltatással készül a bajra, holott a műszaki hiba kockázata ötéves kor után exponenciálisan növekszik. A legtöbben az 1-4 éves autók esetében vesznek igénybe asszisztencia-szolgáltatást (38 százalék), a legkisebb arányban a 15 évnél idősebb autóval rendelkezők készülnek így a bajra.

A kutatás kitért arra is, hogy a karácsonyi autóútra való felkészülésként hogyan vásárolnak matricát az autósok. A magyar autósok harmada még mindig a hagyományos úton, benzinkutakon vásárolja meg az autópálya-matricát, de már közel azonos arányban vannak azok, akik telefonos applikációban (29%) vagy webes böngészőben teszik ezt meg (13%). A digitális megoldást egyébként főként a férfiak preferálják, a női vezetők többsége személyesen vásárolja meg a matricát.

Autópályamatrica-vásárlási lehetőség a Cristo applikációban

Decembertől a Cristo felhasználók a felhasználásalapú Casco-biztosítás, az okosparkolási lehetőség, valamint az autóvezetési statisztikák elérésén túl már heti (10 napos), havi vagy éves autópálya-matricát is vásárolhatnak az alkalmazásban.

További részletek

A Cristo applikáció küldetése, hogy egyetlen alkalmazásban fogjon össze minden olyan innovatív autós szolgáltatást, amelyre egy autótulajdonosnak szüksége lehet, legyen szó Casco-biztosításról, amelyet egyedülálló módon az autófelhasználásuk mértéke alapján fizetnek a Casco-felhasználók, okosparkolásról, amelynél a felhasználóknak csupán jóvá kell hagyniuk a parkolás elindítását és leállítását, a hibakódok kiértékeléséről vagy éppen autópálya matrica-vásárlási lehetőségről.

„Szolgáltatásunk lelke a Beat nevű telemetriai eszköz, amely pontos műszaki- és helyadatokat biztosít kizárólag a felhasználónak; a felhasználó ez alapján számos kényelmi funkciót ér el az applikációban, a parkolása pedig az újabb indulás esetén automatikusan leállhat, mindig tudhatja, hogy merre van az autója, vagy éppen pontos visszajelzést kaphat arra vonatkozóan, mikor kellett volna elkerülnie a hirtelen fékezéseket vagy gyorsításokat, hogy a vezetési stílusa még biztonságosabb váljon”

– mondta el Szota Szabolcs, hozzátéve: olyan valóban egyedülálló applikáció fejlesztésén dolgoznak, amely mellett bármilyen más autós applikáció használata szükségtelenné válik.