Az Instagram szólni fog, hogy most már elég legyen

Az Instagram néhány országban mától bevezetett egy új funkciót az alkalmazásba, aminek fő célja az, hogy a főleg tinédzserkorú felhasználók ne kattanjanak rá teljesen belefeledkezve órákra az instázásba, tekintve, hogy az nem túl egészséges dolog, írja a CNN.

A Take a Break nevet kapó funkciót szeptemberben jelentették be, először az amerikai, brit, kanadai és ausztrál felhasználóknál vezetik be, de a következő hónapokban mindenkihez eljut majd. A felhasználók a beállításaiknál kapcsolhatják be az új funkciót, és kiválaszthatják, hogy 10, 20 vagy 30 perces instázás után tolja-e teljes képernyős üzenetként az arcukba az app, hogy

“hékás, hagyd már abba a nyomorul instázást!”

A figyelmeztetés felszólítja őket, hogy zárják be az alkalmazást, majd javaslatot tesz, hogy inkább éljenek vegyenek egy mély lélegzetet, írjanak le valamit, nézzék meg a teendőik listáját, vagy hallgassanak egy kis zenét.

A CNN Business még a bevezetés előtt tesztelte a funkciót, és néhány apróság még nem az igazi, például ha bezárják az appot, vagy kikapcsol a képernyő, ravasz módon újraindul a számláló, tehát igazából

“az Insta egy olyan kocsmáros, aki azt mondja a részegnek, hogy jó, kiszolgállak, de már csak egy korsóval ihatsz, amit aztán elvesz az utolsó pár kortynál, és újratölti.”

Forrás: Telex