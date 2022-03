A Csillagok Háborúja akár valóssággá is válhat

Az casus belli lenne, ha hekkertámadás érné az orosz műholdakat, közölte az orosz Interfaxon keresztül az orosz szövetségi űrügynökség vezetője.

Földön, vízen, levegőben és a kibertérben dúl az ukrán-orosz háború, ami szép lassan kezd kiterjedni az űrinfrastruktúrára is. Egy az Anonimoushoz tartózó Twitter-fiókban március elsején megjelent egy poszt, mely szerint az NB65 lebénította az orosz műholdrendszer irányítóközpontját.

A hivatalos válasz ma érkezett: az orosz állami hírügynökség, az Interfax rövid hírben számolt be arról, hogy az orosz szövetségi űrügynökség, a Roszkoszmosz (ez nagyjából az orosz NASA) megakadályozott egy kibertámadást, amely során egy műholdas közlekedésfigyelő rendszerét próbálták hekkerek megbénítani. A Roszkoszmosz vezetője, Dmitrij Rogozin a Telegramon számolt be először a támadásról, de azt írta, hogy a hekkerek nem jártak sikerrel, az űrügynökség szakemberei időben észlelték a támadási kísérletet, és elhárították a veszélyt.

Az egyelőre ismeretlen támadók egy olyan városi közlekedési rendszer próbaverzióját próbálták meg kompromittálni, amelyet tesztekre használtak. (Az űrügynökség az utóbbi években több ilyen közlekedési rendszer fejlesztésébe kezdett, a közúti forgalomfigyelés mellett például műholdas vezérlésű autonóm vasúti közlekedési rendszerekkel is kísérletezett.) Ez a rendszer teljesen független a Roszkoszmosz műholdvezérlő rendszerétől, állította Rogozin, így az nem is volt veszélyben.

Az orosz űrügynökség számol további támadásokkal is: Rogozin egy interjúban a hekkertámadás kapcsán arról beszélt, hogy amennyiben támadás éri az orosz műholdakat, azt casus belliként fogják értelmezni.

Megy az űrben az adok-kapok

Február utolsó napján jelent meg a hír a Sky Newson, hogy a Viasatnál egy kiterjedt kibertámadást vizsgálnak, amely elsősorban a kelet- és közép-európai térségben, többek között Ukrajnában okozott zavarokat a KA-SAT nevű, műholdas internetszolgáltatásban.

Bár az elsődleges vizsgálatok nem tudták egyértelműen azonosítani a támadókat, többen az oroszokat sejtik a háttérben. Az orosz szál azért merült fel, mert a szolgáltatáskimaradást egy olyan jellegű elosztott szolgáltatásmegtagadási (DDoS) támadás okozta, amely az orosz invázió megindulása előtt számos ukrán bankot és kormányzati webhelyet is érintett. A Viasat leállásának súlyos következményei is lehetnek: műholdjaival ugyanis nem csupán szélessávú internetet, hanem például időjárás-előrejelzéshez, valamint repülőgépek és hajók nyomon követéséhez és navigációjához szükséges adatokat is biztosít ügyfeleinek.

