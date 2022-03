Egymillió dollárral támogatja az ukránokat a World of Tanks

„Minden rendelkezésére álló erőforrással” támogatja 550 kijevi munkatársát és családjaikat a Wargaming – közölte a világszerte népszerű tankos játék fejlesztője, amely adománnyal is besegít a nehéz helyzetbe került Ukrajnának. A cég ezzel párhuzamosan menesztette kreatív igazgatóját, aki Facebook-posztban támogatta az orosz támadást.

Számítógépen, mobilon, konzolon világszerte több tízmillióan játszanak a Wargaming által fejlesztett játékokkal, melyek közül messze a legsikeresebb a múlt évszázad katonai járműveit élethű részletességgel felvonultató – több kiadást megélt – World of Tanks, illetve a receptet vízi környezetben megvalósító World of Warships.

Az 1998-ban minszki székhellyel alapított, azóta ciprusi központtal működő vállalat világszerte másfél tucat irodával rendelkezik, Ukrajnában 550-nél is többen dolgoznak a játékaikon. Az orosz invázió után többféle formában is segítséget ajánlott nekik a vállalat: segít nekik megoldani a biztonságos lakhatást, előrehozta a bérek kifizetését, illetve pénzügyileg is támogatja az érintett munkatársak menekülését. A Wargaming egyúttal egymillió dollárt adományozott az ukrán vöröskeresztnek – áll a közleményben.

Mindez nem sokkal azután történt, hogy menesztették a vég egyik prominens tagját, az első lépésektől fontos szerepet betöltő Szergej Burkatovszkij kreatív igazgatót. Burkatovszkij egy azóta törölt Facebook-posztban biztosította személyes támogatásáról az orosz inváziót. A Wargaming gyorsan elhatárolódott igazgatója személyes véleményétől, amely „kategorikusan nem esik egybe a cég álláspontjával”.

Forrás: HVG