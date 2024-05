Elstartolt az UniYou: már 39 ezren előregisztráltak a diákmunka új generációját elhozó digitális iskolaszövetkezetre

Elindult az UniYou iskolaszövetkezet, amely a digitalizáció eszközeit felhasználva a Z generáció igényeire szabja a diákmunka minden fázisát.

A felhasználóbarát applikáción és az átlátható adminisztrációs felületen túl az UniYou valódi értékét a diákokkal való kivételes kommunikációja adja, hiszen egyedülálló módon megérti és kiszolgálja a Z generáció elvárásait. Ez a szoros kapcsolat és a célcsoport ismerete hozzájárul ahhoz, hogy az elmúlt hónapokban több mint 39 ezer diák regisztrált elő az applikációra, amelyet pár nappal az indulás után 2657 diák töltött le.

Munkavállalás, adminisztráció és toborzás egy kattintásra

Az UniYou iskolaszövetkezet a Z generáció preferenciáinak és igényeinek pontos ismeretében egy olyan rendszert alakított ki, amely kiszolgálja a korosztály jellegzetes munkakeresési szokásait és kötődését a digitális technológiákhoz. Ezt bizonyítja az is, hogy a 39 ezer előregisztrált diákon felül, mostanra több mint 55 ezer fiatal követi az iskolaszövetkezetet különböző közösségimédia-felületeken. A startup 24 éves, generációjának gondolkodásmódját jól ismerő alapítója és ügyvezetője, Szili-Török Adrienn, leegyszerűsítette a diákmunka teljes folyamatát egy, a korosztály digitális szokásaihoz tökéletesen illeszkedő fejlesztéssel. A diákmunka-vállalás minden lépésének egy applikációba integrálásával az UniYou lehetővé teszi a diákok számára, hogy könnyedén találjanak munkát és kövessék nyomon az ezzel kapcsolatos feladatokat, információkat az applikáción keresztül, miközben a munkáltatók számára olyan platformot biztosít, amellyel a töredékére csökkenthetik az adminisztratív folyamatokat.

A partnerek és diákok számára az egyszerű, transzparens és kényelmes közvetítést a 24 órás ügyfélszolgálat, a gyors és papírmentes ügyintézés, valamint az akár már másnapra biztosított toborzás is garantálja. Az innovatív felület már most több tízezer előregisztrált diákból álló aktív közösséggel rendelkezik, így a cégek egy friss és bőséges diákadatbázisból válogathatnak, hogy garantáltan megtalálják a számukra megfelelő munkaerőt – a legelső meghirdetett munkára csak az első két napban máris 2600 diák jelentkezett.

Forradalmian egyszerű diákmunka-közvetítés

Az UniYou fiatal és ambiciózus ügyvezetője azzal a nem titkolt céllal hívta életre az iskolaszövetkezetet, hogy élen járjon a diákok foglalkoztatásában egy digitális átalakulás és innováció által meghatározott korszakban. A Z generáció tagjaként saját maga is megtapasztalta a diákfoglalkoztatás gyengeségeit, és ezek alapján alkotott meg egy, a korosztálya igényeit ismerő és kiszolgáló rendszert, amely a HR-szakemberek munkáját is megkönnyíti. A várólista funkció például nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a túljelentkezés ellenére is minden diáknak esélye legyen a munkatalálásra, de azt is garantálja, hogy lemondás esetén a sorban következő diák azonnal automatikusan felvehesse a megüresedett állást, ami a cégek számára is biztosítja a megfelelő munkaerőt.

Ez a startup partnerei számára különösen előnyös, hiszen akár egy utolsó pillanatos visszamondás esetén sem kell aggódniuk, a 7/24-es ügyfélszolgálat pedig szintén azt szolgálja, hogy bármilyen felmerülő problémára perceken belül érkezik megoldás. A piacon egyedülálló, megoldásfókuszú fejlesztéseknek köszönhetően többek között olyan vállalatok fognak UniYou-s diákokat foglalkoztatni, mint az Aldi, a Rossmann, a Régió Játék, az Újház, a Ravak, a Fizetési Pont, a McDonald’s franchise partnere vagy a Manna ABC.

UniYou: híd a vállalatok és diákmunkások között

Az iskolaszövetkezetek működését alapjaiban gondolta újra Szili-Török Adrienn, amikor két évvel ezelőtt belekezdett a most piacra lépő UniYou felépítésébe.

„Az UniYou küldetése, hogy megreformálja a hazai diákmunka-közvetítést. Egyetemistaként én magam is láttam, hogy mennyire nagy szükség lenne egy felületre, amely éppen úgy megkönnyíti a számomra érdekes és megfelelő állások megtalálását, mint ahogyan a digitalizáció megkönnyítette az élet szinte minden más területét. Ekkor ismertem fel, hogy mekkora igény lenne egy olyan iskolaszövetkezetre, amely lehetővé teszi a digitális ügyintézést, illetve a cégek és a diákok sikeresebb egymásra találását. Alkalmazásunk ezt a jövőképet testesíti meg, hatékonyságot, átláthatóságot és lehetőséget nyújtva mindenki számára”

– mondta Szili-Török Adrienn, az UniYou ügyvezetője az induló digitális iskolaszövetkezetről.

„Az UniYou kidolgozásakor vállalatokkal, HR-esekkel együtt alakítottuk ki a szolgáltatásainkat és a platformot, hogy az általuk megfogalmazott igényekre adjanak választ.”

Az újonnan elindult startup az ötlet megszületésétől kezdve a jövő munkavállalóinak és munkáltatóinak igényeit tartotta szem előtt. Az UniYou azonban többet teremtett, mint egy transzparens platform, hiszen képes rezonálni a diákokkal és a saját nyelvükön szólítja meg a fiatalokat, ugyanakkor ismeri és érti azokat a kihívásokat, amikkel a vállalatok néznek szembe a diákfoglalkoztatás és utánpótlás nevelés közben, így hidat képez a munkaerőpiacon a Z generáció és a munkáltatók között.

