Katasztrofális kibertámadásokhoz vezethet a generatív mesterséges intelligencia terjedése

A generatív mesterséges intelligencia terjedése tovább nehezítheti a támadások elleni védekezést, a válaszadók több mint fele szerint alkalmazása katasztrofális kibertámadásokhoz vezethet a jövőben, és ezek kivédésére az üzleti vezetők többsége nincs felkészülve – derül ki a PwC idei Global Digital Trust Insights felméréséből.

A PwC 71 ország 3 800 üzleti és technológiai vezetőjének körében végzett felmérése rámutat, hogy az információbiztonsági incidenseket elszenvedő vállalkozások száma tovább nőtt az elmúlt egy évben. A támadások az egészségügyi ágazat szereplőit érintették leginkább. A káros kibertámadások globálisan átlagosan 4,4 millió dolláros kárt okoztak a vállalkozásoknak, míg az egészségügyi ágazatban ez a költség 25%-kal magasabb – 5,3 millió dollár volt. A vizsgált időszakban az egészségügyi szervezetek válaszadóinak közel fele (47%) számolt be 1 millió dolláros vagy azt meghaladó értékű adatvédelmi incidensről. A többi szektor esetében ez az arány: technológiai, média és telekommunikáció 43%, pénzügyi szolgáltatók 38%, energiaszektor 37%, ipar- és autógyártás 33%, kiskereskedelem 28%.

Az üzleti és a technológiai vezetők körében egyre nagyobb aggodalomra ad okot a kiberbiztonsággal kapcsolatban a generatív mesterséges intelligencia (MI) terjedése, hiszen alkalmazásával többek között jobban célozhatóak és sokkal hihetőbbé tehetőek a munkavállalókat célzó átverések. Az informatikai szakemberek számára intő jel, hogy a válaszadók 52%-a szerint a generatív MI katasztrofális kibertámadásokhoz vezethet a következő 12 hónapban. Ugyanakkor az is elgondolkodtató, hogy tízből közel nyolc válaszadó (77%) kívánja a generatív MI-t etikus és felelősségteljes módon használni.

Miközben látják a kockázatait, a vezetők háromnegyede kifejezetten érdeklődik a generatív mesterséges intelligenciában rejlő üzletfejlesztési lehetőségek iránt: 77%-uk egyetértett azzal, hogy a következő három éven belül segíteni fogja szervezetüket új üzletágak kialakításában, míg 75%-uk szerint az alkalmazottak produktivitását fogják növelni a következő 12 hónapban.

„A vezetők technológiába vetett hite nem alaptalan, hiszen a generatív MI kiválóan alkalmas egy kiberincidensről – különböző rendszerekből és forrásokból származó – nagy mennyiségű adat szintetizálására, ezzel segítve a vezetőket a történtek megértésében, azaz egy incidens felismerésére és gyors elemzésére is kitűnően alkalmazható. A generatív MI képes arra is, hogy könnyen érthető nyelvezettel mutassa be az összetett fenyegetéseket, tanácsot adjon a megelőzési és megoldási stratégiákkal kapcsolatban, valamint segítséget nyújtson az incidensek kivizsgálásában”