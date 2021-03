Az ELTE rendezi az idei informatikai OTDK-t

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara tisztelettel meghívja Önt a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Informatikatudományi Szekciójára

Az esemény online kerül megrendezésre 2021. március 30 – április 1. között.

A kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia az ország legnagyobb felsőoktatási tehetséggondozási versenye. Konferenciánkra programtervező-, mérnök-, műszaki-, gazdasági- és agrárinformatikus, bionikus hallgatókat várunk, idén rekordszámú, csaknem 170 nevezés mellett. Az egyetemi hallgatók mellett részt vesznek magyarországi és külhoni középiskolások is. Mindemellett várjuk mindazon résztvevőket is, akik érdeklődnek az informatikatudomány iránt. Vendégeink figyelemmel kísérhetik a tagozati ülések előadásait, részt vehetnek szakmai eszmecserékben és szabadidős programjainkon, valamint meglátogathatják szponzoraink 3D virtuális standjait is.

Az eseménnyel kapcsolatban részletes információk a rendezvény honlapján érhetők el: http://otdk2021.inf.elte.hu/

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció határideje: 2021. március 25.

Kérjük, kísérje figyelemmel a rendezvény Facebook oldalát is, ahol rendszeresen közzétesszük az eseménnyel kapcsolatos aktuális információkat: https://www.facebook.com/infotdk35.

A rendezvény sajtónyilvános.

Tervezett program:

március 30. (kedd)

10:00-12:00 Megnyitó, Roska Tamás Tudományos Előadás

12:00-13:00 Ebédszünet

13:00-17:30 Tagozati előadások

17:30-19:30 Szponzori programok

március 31. (szerda)

8:00-12:30 Tagozati előadások

12:30-13:00 Ebédszünet

13:00-17:30 Tagozati előadások

17:30-19:30 Fakultatív programok

április 1. (csütörtök)

9:00-12:00 Zárórendezvény, eredményhirdetés

Várjuk szeretettel rendezvényünkön!