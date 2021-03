Startupod üzleti partnerekre találhat a V4-es régióban!

Már jelentkezhetnek a lengyel, cseh, szlovák és magyar startupok a Design Terminal régiós vállalkozásfejlesztési programjába.

Idén újdonság lesz az ötnapos kiválasztási tábor: a csapatok már itt is hasznos szakmai tudással és üzleti kapcsolatokkal gazdagodnak, így minden eddiginél több startupot segít majd a V4 SUF.

Elindult a jelentkezési időszak a Design Terminal V4 Startup Force programjának tavaszi szemeszterére. A pár éve a V4-es régió első startup ösztöndíj lehetőségeként indított programban lengyel, cseh, szlovák és magyar induló vállalkozások bizonyíthatják, hogy ők nemzetük legjobbjai.

Az éppen 30 éves jubileumát ünneplő V4-es együttműködés ad kiemelt hangsúlyt a mostani szemeszternek. A Design Terminal partnerei idén is a cseh DEX-IC, a lengyel ReaktorX Warsaw és a szlovák CAMPUS. Az ösztöndíjprogram a Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) támogatásával valósul meg. Célja, hogy a V4 vállalkozásai helyben lendítsék előre a régiós gazdaságot.

A JELENTKEZÉS TEASER VIDEÓJA ITT NÉZHETŐ MEG

Újdonságokkal is készülnek a szervezők az ebben a félévben szintén online megrendezendő program startupjai számára. A jelentkezési szakaszt követően 20 vállalkozást választanak ki a négy országból, akiknek lehetőségük lesz bekerülni az első V4 Bootcampre. Az ötnapos kiválasztási tábor során már azok is professzionális tudással, széleskörű kapcsolati hálóval lesznek gazdagabbak a workshopokon és közösségi eseményeken, akik végül nem kerülnek be a végső válogatásba.

A tizenhét napos online akceleráció alatt a legjobb négy csapat, vagyis minden országból egy-egy startup virtuálisan járja be a visegrádi régiót: Budapesten, Pozsonyban, Prágában és Varsóban „vendégeskednek” a két hét alatt. Az online formátum során sokkal több lehetőségük lesz a résztvevőknek arra, hogy üzleti találkozók során a nemzetközi piacon ismerkedjenek meg négy gazdaságilag erős ország meghatározó szereplőivel, befektetőkkel. A csapatok előadásokon, workshopokon, közösségépítő alkalmakon vehetnek részt, nemzetközi mentorok segítségével fejleszthetik termékeiket, inspiráló előadókkal, a régió sikeres startupjaival, helyi akcelerátorokkal és potenciális ügyfelekkel találkozhatnak. Idén Alumni csapataival is összeköti őket a Design Terminal.

A programra április 5-ig lehet jelentkezni, a kiválasztott startupok május közepén indulnak el az online roadshow-ra.

ITT egy videóban a V4 Startup Force korábbi szemeszterének résztvevője, Berényi Benjámin (PénTech) mesél a programról:

web: http://v4startupforce.designterminal.org/