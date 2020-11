CEOSZ: ne sétálj el a következmények mellett!

Magyarországon rohamosan közelít az 1 millióhoz a cukorbetegséggel diagnosztizáltak száma, az anyagcsere-rendellenség szinte már minden hazai családot érint közvetve vagy közvetlenül.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni az egészséges életmód fontosságát a megelőzésben, sokszor azonban a diabétesszel élők sem tartják be az alapvető szabályokat. Rendszeres testmozgást mindössze négyből egy cukorbeteg végez, és csak alig több mint a felük méri legalább napi rendszerességgel a vércukorszintjét – a következmény pedig szívelégtelenség, vesekárosodás vagy látásvesztés is lehet. Drámai adat, hogy a betegek közel 10%-a semmit nem változtat az életmódján a diagnózist követően. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége (CEOSZ) most sokkoló kampánnyal szeretné felhívni a figyelmet az életveszélyes szövődményekre, melyeknek sajnos a koronavírus-járvány is szomorú aktualitást ad.

Hazánkban évente 1000 ember veszíti el a látását a cukorbetegség miatt. A diabétesszel élők 75 százaléka hal meg szív- és érrendszeri szövődmények következtében. A túlsúly megduplázza, az elhízás megháromszorozza a cukorbetegség kialakulásának esélyét. Csak néhány meghökkentő adat, mely már leírva is világosan megmutatja, mekkora károkat képes okozni a betegek szervezetében a diabétesz, ha nem tartják kontroll alatt állapotukat. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége a november 14-ei Diabétesz Világnaphoz kapcsolódva most egy sokkoló plakátkampánnyal is szeretné látványossá tenni a cukorbetegség kockázatait és az esetleges szövődmények pusztítását az emberi szervezetben. A kültéri kreatívokat a főváros 22 forgalmas pontján lehet látni mától, többek között a Mamut II-nél, a Westendnél vagy a Margit hídnál.

A diabétesz már most is népbetegség – súlyos következményekkel

Magyarországon hozzávetőlegesen 800 000-en szenvednek cukorbetegségben, közel félmillió ember szervezete pedig úgy küzd a betegség következményeivel, hogy ő maga nem is tud érintettségéről.

„Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert sajnos a diabétesz sok esetben úgy okoz óriási károkat a szív- és érrendszerben, a vesében vagy éppen a látószervekben, hogy a beteg egy bizonyos pontig észre sem veszi. Minél hamarabb nyilvánvalóvá válik az anyagcsere-betegség, annál hatékonyabban lehet küzdeni a súlyosabb szövődmények megelőzéséért. A vércukorértékek mellett (6 mmol/l feletti éhomi érték) árulkodó jel lehet az indokolatlan szomjúságérzet, a fáradékonyság, a gyakori fertőzések vagy akár a hirtelen súlyvesztés”

– mondja Füzesi Brigitta, a CEOSZ elnöke.

A cukorbetegség rohamos terjedése sajnos tény: a 2000-es években Magyarországon 70 százalékkal nőtt a diabétesszel élők száma, tehát kijelenthetjük, hogy elsősorban civilizációs jelenségről beszélünk, amely ma már szinte minden hazai családot érint. Ez egyben azt is jelenti, hogy az életmódunkkal tehetünk a legtöbbet az inzulinrezisztencia és a nyomában kialakuló cukorbetegség megelőzése érdekében. A tudatos táplálkozás, a túlzott szénhidrátbevitel és a túlsúly elkerülése, a rendszeres testmozgás, a dohányzás és az alkohol száműzése mind-mind hozzájárulhatnak a kóros anyagcsere-állapot elkerüléséhez.

Amikor az életmódváltás nem döntés kérdése

A visszafordíthatatlan szövődmények megelőzése érdekében a cukorbetegeknek egészséges életmódot kell folytatniuk és rendszeresen mozogniuk. Folyamatos odafigyelést igényel a vércukorértékek kiegyensúlyozott szinten tartása, ezért tudatosan kell tervezni a bevitt táplálék összetételét, az étkezések és testmozgás mennyiségét és időpontját. Ajánlott a rendszeres vércukormérés, valamint a folyamatos kapcsolattartás a kezelőorvossal, aki szükség esetén azonnal módosítani tud a terápián. Mindebben ma már „okos” vércukormérő készülékek és telemedicinás rendszerek is segítenek a betegeknek – sajnos sokan ennek ellenére sem élnek a lehetőségekkel.

„A korábbi, közel 2000 cukorbeteg bevonásával készült kutatásunk megdöbbentő eredményeket hozott: az orvos által javasolt diétát csak minden második diabéteszes tartja be, emellett csupán alig több mint a felük méri napi rendszerességgel a vércukorszintjét, 27%-uk pedig csak hetente végez ellenőrzést. Ezért döntöttünk úgy, hogy idén a folyamatos edukáció és a betegséggel kapcsolatos általános ismeretterjesztés mellett látványos plakátkampánnyal mutatjuk meg az érintetteknek a valóságot: nem lehet elsétálni a kontrollálatlan cukorbetegség által okozott szövődmények mellett, mert életeket követelnek. Ennek az üzenetnek most még nagyobb súlya van, hiszen a diabétesszel élők esetében jelentősebb a koronavírus-fertőzés kockázata is, és az immunválasz esetleges elégtelenségei miatt súlyosabb szövődményekkel járhat a cukorbeteg pácienseknél a megbetegedés”

– hangsúlyozza Füzesi Brigitta.

További információk a cukorbetegségről és a kampányról:

https://diabetes.hu/

https://www.facebook.com/diabetes.hu