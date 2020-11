Ilyen árakra lehet most számítani egy látásjavító szemészetnél

A problémamegoldó szemléletű orvos-beteg kommunikáció, az empatikus, emberséges hozzáállás, a nyugodt, személyes légkör, valamint az alapos vizsgálatra fordítható, lényegesen több idő az, ami az OEP rendeléshez képest a magán szemészet előnye.

És persze az sem elhanyagolható, hogy időpontra érkezik az ember és nem kell órákat várnia, hogy bejusson az orvoshoz.

Mindennek természetesen van bizonyos ellenértéke, amiről előzetesen tájékozódhat a magánklinika weboldalán keresztül, vagy a telefonos időpontfoglalás alkalmával. Így nem érhetik váratlan meglepetések.

Egy magán szemészeten sokkal több figyelem jut Önre

Ha kíváncsi arra, hogy jelenleg mennyibe kerül egy bizonyos kezelés egy magán rendelőnél, akkor egyszerűen kattintson a budaiszemeszet.hu linkre!

A linken komplex szemészeti diagnosztikai- valamint a jelenleg használt, legmodernebb szürkehályog-műtéti eljárások és a legkorszerűbb, precíz lézeres szemészeti műtéti kezeléstípusok közül választhatja ki azt, amelyik az Ön egyedi igényeinek és szeme aktuális állapotának egyaránt maximálisan megfelel.

A látásjavító műtétek árai, mindkét szemen elvégzett beavatkozás esetén jelenleg 269 és 540 ezer forint között mozognak, attól függően, hogy milyen eljárás típussal történik meg a dioptriakorrekció. A lézeres szemműtéteket követően pácienseinek a Budai Szemészeti Központ többek között 1 évig ingyenes kontrollvizsgálatot is biztosít.

A Budai Szemészeti Központnál online is jelentkezhet műtét előtti alkalmassági vizsgálatra

Amennyiben egyelőre még csak gondolkozik a szemműtéten és csak tájékozódni szeretne, hogy melyik lézeres kezeléstípus az, ami megfelel szeme aktuális állapotának és paramétereinek, a Budai Szemészeti Központ oldalán sok olvasnivalót, információt talál. Korábbi pácinesek műtét beszámolóit is elolvashatja.

A Budai Szemészetnél online is jelentkezhet előzetes alkalmassági vizsgálatra, amelynek elvégzésére Budapesten és a vidékiek számára a Központ debreceni rendelőjében is van mód. A vizsgálat 40 év alatt ingyenes, de 40 év felett is megspórolhatja ennek árát, hisz amennyiben végül sor kerül a műtétre, úgy a vizsgálati díjat levonják a kezelés végösszegéből.

A Budai Szemészet lézeres látásjavító kezeléseivel visszakaphatja a jó látás szabadságát

Az elérhető lézeres látásjavító kezelések egy dologban megegyeznek. A gyógyulási idő letelte után a látás ugyan olyan jó lesz bármelyik beavatkozást választja. Maga a műtét mindegyik eljárásnál fájdalom mentes. A különbség abban van, hogy mennyire gyorsan áll be a jó látás a kezelés után és hogy mennyire kellemetlen a gyógyulás. Az ár is ezen paraméterek mentén változik. A legdrágább, de leggyorsabban gyógyuló Femto műtéttel már másnap munkába lehet állni, a legolcsóbb, fájdalmasan gyógyuló PRK kezeléssel, akár 1-2 hét táppénzre is szükség lesz, mire hatékonyan tudja újra végezni a munkáját.

Lencseműtéttel az olvasószemüvegtől is megszabadulhat

Amennyiben diagnosztizált szürkehályogja van, vagy elmúlt 45 éves és olvasószemüvegre van szüksége a kényelmes olvasáshoz, esetleg túl magas a szemén a dioptria a lézeres szemműtéthez, akkor is létezik megoldás, amellyel megszabadulhat a szemüvegétől.

A teljes szemüvegmentesség eléréséhez a Budai Szemészet egyéni paraméterek alapján előre megtervezett trifokális lencséket alkalmaz, melyet egy 10 perces, fájdalommentes beavatkozás során helyeznek be a saját szemlencse helyére.

Szeme egyéni igényeinek leginkább megfelelő mono- vagy trifokális, esetleg tórikus (cilinderes) műlencse beültetésével korrigálható az adott dioptria és megelőzhető vagy megszüntethető a szürkehályog. A szemlencse műtétek árai a választott műlencse típusától (egyfókuszú, töbfókuszú, tórikus) függően 230- 595 ezer forint között mozognak szemenként.

A beavatkozások ára nem kevés, de ha Önnek fontos a kényelem és szeretne megszabadulni a szemüvegétől, akkor érdemes rászánni az árát. Egészségpénztári kártyával történő fizetés esetén egyébként akár 20%-ot is spórolhat. Tájékozódjon a lézeres kezelések aktuális részletfizetési lehetőségeiről, illetőleg az egyéb kedvezményekről a Budai Szemészet weboldalán.