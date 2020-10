Így látja az egészségügyi törvényt a magánszektor

A kedden váratlan gyorsasággal elfogadott, az egészségügy régóta húzódó kérdéseit rendező új jogszabály alapjaiban forgatta fel a szektort, a FoglaljOrvost.hu ezért a helyzet elemzésére meghívta a hazai magánszektor meghatározó szereplőit.

Az orvosi bérrendezés, valamint a hálapénz kivezetése vitán felül állóan szükséges volt, azonban az ehhez kapcsolódó feltételrendszer a hétvége óta borzolja az ágazat szereplőinek kedélyeit, legyen az közkórház vagy privát klinika vezetője, vagy az érdekképviseleti szervezetek egyike – hangoztatta több megszólaló is.

Straub Fanni, a megbízható magánorvos foglalását segítő FoglaljOrvost.hu alapítója, az egészségügyi szolgálati jogviszony kapcsán kerekasztal-beszélgetést szervezett a magánegészségügy meghatározó szereplőivel és véleményvezéreivel a hazai orvoslás jövőjéről csütörtökön este.

„A nagy magánszolgáltatóknak kedvez a törvény”

A törvény mély elemzése és a későbbi szabályozó rendeletek ismerete nélkül, a rendelkezésre álló információk alapján Dr. Kóka János a Doktor24 Csoport elnöke azt hangsúlyozta, a politika által egységesen támogatott jogszabályról van szó, üdvözölte a három legfontosabb törekvését, a bérek rendezését, a hálapénz kivezetését, valamint az állami – és magánegészségügy szétválasztását szolgáló intézkedéseket. Véleménye szerint a szolgáltatók feladata az, hogy jelen rendelkezésből a legjobbat hozzák ki a betegek érdekében. Az új helyzet, meglátása szerint, az állammal versengő privát egészségügyben a nagy szolgáltatóknak kedvez majd, amelyek valós életpályamodellt tudnak felmutatni az akár a külföldről hazacsábított szakorvosoknak.

Az elvezényelhetőség a törvény neuralgikus pontja

Dr. Kirschner András a Swiss Clinic alapító szakorvosa a helyzet értékelésekor megemlítette, járóbeteg-rendelőjükben az orvosok döntő többsége jelenleg is csak a privát egészségügyben dolgozik. Nagyobb bizonytalanságot inkább a kisebb szereplők, lakásrendelők számára okozhatnak az új körülmények, de véleménye szerint a kisebb, jogkövető rendelők életben maradnak a változásokat követően is. Ahogy orvoskörökben tapasztalhatjuk, a cégvezető is neuralgikus pontnak az elvezényelhetőség lehetőségét nevezte, melyet rendezni kell. Az új törvény pozitív hozadékának tartja, hogy a fiatal orvosgeneráció számára egy megbecsült szakma képét mutatja, versenyképes ajánlattal az orvosok itthon tarthatóak. A közellátásban megszülető orvosi bérrendezést – véleménye szerint – a szakdolgozók számára is ki kell terjeszteni, ahogy ezzel párhuzamosan a magánrendelőkben is emelkedni fognak a bérek.

„Elfogadhatatlan a törvény”

A beszélgetés harmadik szakértő szereplője, Dr. Kunetz Zsombor szakorvos és egészségügyi elemző a korábbi megszólalóknál kritikusabban fogalmazott, a törvényt elfogadhatatlannak tartja. A célkitűzéseivel – a hálapénz megszüntetésével, a bérrendezéssel, a magán- és közszolgáltatói ágak szétválasztásával – egyetért, de a párbeszédet hiányolja, így konszenzus nélkül a későbbi részletező rendelkezések kapcsán sincs pozitív várakozása. A figyelmet olyan területekre hívta fel, melyekről az állam már korábban kivonult, ezek versenyképességét látja veszélyben, utalva a fogászati vállalkozásokra és pszichoterápiára például. Éppen ezért a finanszírozás teljes átalakítását sürgeti, ahogy szükségesnek látja egy egységes minőségbiztosítási rendszer bevezetését is.

Hogy mit javasoltak a beszélgetés résztvevői a döntés előtt álló orvosoknak, magánt vagy a közellátást válasszák? Megtudhatja a felvételből, melyet megtekinthet itt: