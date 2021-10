A leállás előtt egy volt Facebook alkalmazott hatalmas botrányt csapott

A Facebook, a Messenger, továbbá a céghez tartozó az Instagram és a WhatsApp is leállt hétfőn. A leállás amerikai idő szerint reggel történt, közvetlenül azután, hogy egy korábbi Facebook-alkalmazott, Frances Haugen több ezer oldalnyi belső dokumentumot mutatott be az amerikai CBSN televízió 60 Minutes (60 perc) című riportműsorában. A mérnök-informatikusnő ezzel demonstrálta, hogy a vállalat miként igyekszik eltüntetni még a saját kutatásait is arról, mennyire káros a Facebook a társadalom számára.

Frances Haugen az Iowai Egyetemen végzett informatikai mérnökként, mesterfokú diplomáját a Harvardon szerezte. Haugen a CBSN televízió riporterének elmondta, hogy az egyetlen munka, amit a Facebook alkalmazottjaként végzett, az az emberek félretájékoztatásának megelőzése volt. Odaadását azzal magyarázta, hogy elvesztette egyik barátját az interneten terjedő összeesküvés-elméletek miatt. Azonban ez már nem fontos a techóriásnak szerinte.

– mondta Frances Haugen.

“Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they’ll click on less ads, they’ll make less money,” says Facebook whistleblower Frances Haugen. https://t.co/wbxxfgorNE pic.twitter.com/zpQIwcdatr

