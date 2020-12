Akár három hónapos extra garanciát kínál termékeire a Huawei

Akár három hónapos, automatikusan kiterjesztett garanciát kínál minden eszközére a Huawei.

A vállalat azon mobiltelefonjain, PC-in, táblagépein, hordozható eszközein, valamint az audio- és routereszközökön, melyeknél 2020. november 28. és 2021. február 28. között járna le a jótállási, a garanciaidő automatikusan 2021. március 1-ig meghosszabbodik. Emellett a Huawei ismét elindítja háztól-házig szolgáltatását is: ingyenesen szállítják el a garanciális Huawei készülékeket a szervizbe, majd a javítást és fertőtlenítést követően vissza is juttatják tulajdonosának.

A Huawei a kezdetektől fogva igyekszik a maximális felhasználói élményt biztosítani eszközein és kiemelten fontosnak tartja, hogy termékei megvásárlását követően is odafigyeljen vásárlóira és készülékeire. Emiatt a vállalat folyamatosan fejleszti szoftvereit, rendszeresen küld frissítéseket és olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek segítenek a felhasználóknak abban, hogy okostelefonjaik a lehető legjobb állapotban maradhassanak.

Három hónapos extra garancia

Ebben a kihívásokkal teli időszakban a vállalat ezért két különleges szolgáltatással igyekszik kedveskedni a felhasználóknak november végétől. Minden olyan Huawei termék – beleértve a mobiltelefonokat, a PC-ket, a táblagépeket, a hordozható eszközöket, valamint az audio- és routereszközöket – amelyek garanciája 2020. november 28. és 2021. február 28. között jár le, automatikusan meghosszabbodik 2021. március 1-ig. A jótállás összes többi feltétele változatlan marad.

Ingyenes szállítás a javításhoz

A Huawei továbbá újra elindította háztól-házig szolgáltatását is. A veszélyhelyzet fennállásának idején igénybe vehető szolgáltatás a kiegészítők kivételével minden Huawei-készülékre – így okostelefonokra, notebookokra, tabletekre, okosórákra, routerekre és modemekre is kiterjed. A javításra szoruló készülékeket futár veszi fel és szállítja a szervizközpontba, majd azokat a javítást követően az előírásoknak megfelelően megtisztítják és fertőtlenítik, így tisztán és sterilen kerülnek vissza tulajdonosukhoz. A kétirányú szállítás teljesen ingyenes. A felhasználók továbbá a postapontokon keresztül is feladhatják a készülékeiket, ebben az esetben sem kell fizetniük a szállításért.

A háztól-házig szolgáltatást a Huawei Support alkalmazásán, a vállalat hivatalos honlapján, az oldalon nem szereplő termékek esetében pedig a TMX oldalán, valamint a Huawei telefonos elérhetőségén lehet segítséget kérni a megrendeléshez az ügyfélszolgálati vonal +36 80 482 934-es telefonszámán hétfőtől péntekig délelőtt 9.00 és este 19.00 óra között.

Ingyenes fertőtlenítés a Huawei szervizközpontokban

Amennyiben valaki személyesen keresi fel a Huawei szervizközpontjait és Szerviz Pontjait, a vállalat ingyenes készülék-fertőtlenítést biztosít. További információt a szolgáltatásokról a Huawei hivatalos oldalán találnak: [consumer.huawei.com/hu/support]