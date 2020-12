Mini retro játékgép, flexibilis szintetizátor – a Tchibo webáruház heti ajánlatából válogattunk

Az ünnepek közeledtével eljött az ideje az ajándékok beszerzésének is, éppen ezért a Tchibo webáruház heti ajánlatában ezúttal férfiak számára találunk kényelmes, divatos ruhadarabokat, és egy sor egyéb olyan terméket, amelyekkel kellemes meglepetést szerezhetünk a karácsonyfa körül a család bármely tagjának!

A ruházati cikkek mellett műszaki cikkek és praktikus kiegészítők közül válogathatunk, hogy mindenkinek kedvére tehessünk az ünnepi időszakban – felfedezésre fel!

A sötétkék színben, M-től XXL méretig elérhető férfi kötött pulóver gyapjútartalmának köszönhetően kellemesen puha és meleg, vagyis ideális darab a hideg téli napokra, úgy, hogy közben divatos megjelenést is biztosít! Kerek nyakkivágással és rugalmas, bordás kötésű szegélyekkel készült, ráadásul biopamutot is tartalmaz, így ez az időtlen stílusú darab tökéletes választás mindazoknak, akik a stílusos megjelenést kényelemmel szeretnék kombinálni a mindennapok során.

Szintén gyapjúval készült a sötétszürke melírozott férfi szövetkabát, amely S-től XL méretig szerezhető be. Puha, meleg anyagból készült, stílusos, egysoros gomboláspánttal, amelyen három gomb található a rögzítéséhez. Két oldalsó zsebében elférnek azok az apróságok, amelyeket mindig célszerű gyorsan hozzáférhető helyen tartani, ráadásul egyszerre elegáns és lezser fazonjával bármilyen alkalomhoz tökéletes viseletet biztosít.

Kényelmes, puha otthoni viselet a sötétkék színben, M-től XXL méretig kapható férfi frottír fürdőköpeny, amely különösen nedvszívó anyagával tökéletes választás fürdés vagy zuhanyzás után. A biopamuttal készült darab sálgallérjánál és mandzsettáinál különleges, hosszabb-rövidebb szálakból álló megoldás biztosítja a kényelmet, emellett akasztó, megkötő és két rávarrt zseb is található rajta, így a fürdőköpeny akár kényelmes otthoni köntösként is viselhető.

A pipereholmik számára nyújt tökéletes és stílusos tárolási lehetőséget a barna színben kapható bőr neszesszer, amely antikolt felületű, krómmentesen cserzett marhabőrből készült. Ebben a tárolóban elegendő helyet találunk a fogkefének és a borotválkozó szereknek, hiszen két oldalsó cipzárral ellátott főrekesze mellett (amelynek belső oldala nedves ruhával, egyszerűen tisztítható) két oldalsó, hálós rekesz és két nyitott rekesz is található benne – így ráadásul átlátható módon helyezhetők el benne a legfontosabb kellékek!

A neszesszerrel azonos anyagból, vagyis krómmentesen cserzett marhabőrből készült a barna férfi pénztárca is, amelyben beledolgozott RFID-védőfólia biztosítja az adatlopás és a chip leolvasás elleni védelmet, így a két bankjegytartó rekeszben és az érmetartó rekeszben elhelyezett készpénz mellett a nyolc kártyatartó rekeszbe rakott bankkártyák is biztonságosan tárolhatók benne. Emellett egy hálós, és négy széles, nyitott rekesz is található benne, hogy a különféle fizetőeszközökön kívül minden fontos iratot is átlátható módon tárolhassunk benne.

A retro darabok kedvelőinek is remek ajándékötleteket találunk a kínálatban – a retro fém asztali órán hajtogató mechanizmus fordítja át a perceket és órákat mutató számjegyeket tartalmazó lapokat. A csomagban is megtalálható, 3 db AA elemmel működő, 24 órás időformátumú óráról minden szögből könnyedén leolvasható a pontos idő, miközben különleges megjelenésével amúgy is magára vonja a figyelmet, akár otthon, akár az irodában dobjuk fel vele az asztal összhatását!

A műanyagból készült, 80-as évek hangulatát felidéző mini retro játékgép szintén szuper ajándék lehet azoknak, akik az okostelefonos játékok mellett szívesen múlatják az időt régebbi, vintage videójátékokkal – ezekből ugyanis összesen 300 db található meg a 4,3”-as kijelzőjű, beépített hangszóróval és hangerőszabályozóval is rendelkező készüléken, amely 4 db AA elemmel működik.

Azoknak, akiket leginkább a zene dob fel, szintén több lehetőség közül választhatjuk ki a legmegfelelőbb ajándékot! A lelkes zenészek számára remek ötlet lehet a flexibilis szintetizátor, amely összetekerhető, így helytakarékos megoldás, és akár utazások során is könnyen hordozható. 49, lemosható szilikonból készült billentyűje a hagyományos zongorákon találhatók méretével azonos, a hangot pedig 3 wattos hangszórója biztosítja. A 128 programozott hangszer, és a 100 kísérőritmus minden stílushoz passzol, előre lementett hangeffektusai és bemutatódalai pedig kezdők számára is élvezetessé teszik a használatát. Ráadásul mini USB kábelének köszönhetően akár MIDI-készülékként is használható, valamint elemmel és hálózatról is működtethető!

Vannak persze olyanok is, akik inkább csak hallgatnák a kedvenc számaikat – lehetőleg minél jobb minőségben. Nekik a 8 cm magas, 6,5 cm átmérőjű fa hatású Bluetooth hangszóróval okozhatunk kellemes meglepetést, amely kompatibilis a kereskedelmi forgalomban kapható valamennyi Bluetooth® okostelefonnal és táblagéppel. Beépített akkumulátorával akár 5 órán keresztül élvezhetjük a kedvenc zenéinket, miközben a csúszásgátló szilikontalpak biztosítják a készülék stabilitását. Ráadásul a készülék 5.0 Bluetooth® szabvánnyal működik, így kisebb áramfogyasztással és stabil vétellel dolgozik, különösen akkor, ha 10 méteren belül található meg a hozzá párosított eszköz!

A hordozható retro lemezjátszó Bluetooth-szal igazi csemege, ha nem tudunk dönteni a megajándékozott zene és retro rajongása között, hiszen ebben a készülékben egyben tudjuk adni mindkettőt – igazán hasznos, modern technológiával párosítva, hiszen a konyakszínű házból és ezüstszínű fémrészekből álló lemezjátszó Bluetooth® hangszóróként is használható! Beépített akkumulátorával nagyjából 4 órán keresztül képes hanglemezeket lejátszani (3 lejátszási sebességgel: 33, 45 és 78 ford./perc), hangszóróként pedig 3-4 órán keresztül használható. Ha a legjobb hangélményt szeretnénk, akkor Line-kimenetével külső erősítőhöz is csatlakoztathatjuk, így ez a darab igazán sokoldalú ajándék lehet a fa alatt!

A túláram, túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelemmel is ellátott asztali vezeték nélküli töltőállomás és tároló egyszerű ráhelyezéssel tölti fel a vele kompatibilis készülékeket (pl. iPhone 11, Samsung Galaxy S20), miközben stílusos, természetes hatású bambusz anyaga mutatós kiegészítővé teszi akár otthon, akár az irodában. A telefontartó mellett kiegészítő-rendező található rajta, amiben átlátható módon tárolhatók az apróságok.

A teljes karácsonyi kínálat ezúttal is rengeteg további darabot tartalmaz, akár a stílusos ruhadarabok, akár a műszaki cikkek vonalán szeretnénk több ötletet kapni, vagyis ezen a héten is érdemes alaposan átböngészni a lehetőségeket, hogy igazán testreszabott ajándékokkal kedveskedhessünk mindenkinek!