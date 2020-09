Kedvezményes Telekom-előfizetés várja a Codecool diákjait

Két hónapig ingyen, majd további 10 hónapig 30%-os kedvezménnyel használhatják a Codecool tanulói a Magyar Telekom havidíjas 15 GB-os mobilinternet előfizetését és a Mobil XS díjcsomagot. A szolgáltató és a programozóiskola együttműködésével még több ember számára nyílik meg a piacképes fejlesztői ismeretek elsajátításának lehetősége.

Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Telekom és a Codecool Programozóiskola. Ennek értelmében mostantól két éven át minden, a Codecoolnál aktív, vagy újonnan beiratkozó tanuló jelentős kedvezményre jogosult a Telekom 15 GB-os mobilinternet-előfizetésének (Mobil XS díjcsomaggal együtt kínált) havidíjából. A konstrukció nem csak az új 15 GB-os, hanem szeptember végéig a korábban megkötött 10 GB-os mobilinternet-csomagra is vonatkozik. A lakossági előfizetés havidíját az első két hónapig 100%-os mértékben, valamint további 10 hónap erejéig 30%-os mértékben engedi el a Magyar Telekom a Codecool képzéseiben résztvevő ügyfelei részére.

„A rövid távú online IT-képzéseink elindulása révén a kurzusainkhoz való hozzáférés jelentősen javult az elmúlt hónapokban, hiszen immár nem csak a fővárosban vagy Miskolcon lehetett csatlakozni a képzésekhez, hanem az ország egész területéről, sőt akár külföldről is. A Telekommal kötött megállapodás is része annak a törekvésünknek, hogy tanfolyamainkat még szélesebb körben elérhetővé tegyük. A kedvező mobilinternet-csomag mellett a karrierváltást a full-stack programozó kurzusunkon továbbra is elérhető állásgaranciával és utólagos fizetési lehetőséggel támogatjuk, rövid távú képzéseink résztvevői pedig tandíjukat akár részletekben is kifizethetik”