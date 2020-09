Megvannak 2020 legjobb magyar mobillal készült fotói

Egy gyermek születésének megrázó pillanata, a néptánc iránti szeretet és egy spontán elkapott portréfotó is szerepel a Huawei Next Image mobilfotós versenyének magyar győztesei között.

A nemzetközi megmérettetés hazai fordulójában több mint 5000 fényképből választották ki a 6 kategória legjobbjait. A győztes alkotásokat – hat híres magyar fotóművész alkotásával együtt – a budapesti World Press Photo (WPP) kísérő kiállításán a Magyar Nemzeti Múzeumban szeptember 24. és október 25. között a nagyközönség is megtekintheti. A magyar nyertesek emellett továbbra is versenyben vannak a Next Image 10 ezer dolláros (közel 3 millió forintos) nemzetközi fődíjáért.

„Az eddigi hagyományoktól eltérően a Next Image mobilfotós versenyen két megmérettetésen is részt vesznek a művek. Először egy hazai, majd egy nemzetközi szakmai zsűri is értékeli a pályázatokat. A magyar eredmények már megszülettek, így gratulálunk a győzteseknek, akik a dicsőség és a kiállítás mellett egy-egy Huawei P40 Pro csúcskészülékkel is gazdagabbak lesznek”

– mondta Trubek Zsuzsa, a Huawei Technologies Hungary Kft. PR menedzsere.

A júniusban kezdődött nemzetközi verseny hazai fordulóban több mint 5000 pályamű érkezett hat különböző – Near Far (Közel s Távol); Good Night (Jó Éjszakát); Hello, Life (Hello Élet); Faces (Arcok); Storyteller (Történetmesélő – 3-9 fotóból álló sorozatok) és a videós tartalmak számára meghirdetett Live Moments (Élő Pillanatok) – kategóriában. A beérkezett magyar alkotásokat a Huawei képviselői mellett Révész Tamás, a budapesti World Press Photo kiállítás szervezője, valamint Kiscsatári Marianna, fotótörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa zsűrizte.

A verseny díjnyertes fotói

A Near Far (Közel, s Távol) kategória képei készülhettek normál, vagy a Huawei telefonokban egyaránt megtalálható szuperszéles-látószögű, illetve makró lencsével. A kategória győztese, Varga László nyaralás közben egy nagy eső után sétált a kertben, ahol észrevette a tűlevelek végén cseppekben összegyűlő esőt. A Pine needles & drops címre keresztelt fotón a gömbölyű, lágy formák és a hegyes tüskék kettőssége alkot tökéletes harmóniát.

A Good Night (Jó éjszakát) alkotásai gyenge fényviszonyok közötti fotók, melyek elkészítéséhez a Huawei Éjszakai Módját használták. Kiss Adrienn Urban sundown című nyertes alkotását egy munkahelyi túlóra alatt készítette: az ablakon kinézve látta meg az irodaház ablakán visszatükröződő naplementében a különleges perspektívát.

A Hello, Life (Hello, Élet) mindennapi élethelyzetekről készült, különleges fényképeket mutat be. Az Első találkozás című kategóriagyőztes kép Horváth Edit alkotása, akinek hatodik gyermeke április 9-én, a vírushelyzet kellős közepén született. A fotó, melyben megannyi érzelem benne van, a boldog édesanya és a magzatmázas újszülött első találkozásának örömét és fájdalmát örökíti meg.

Faces (Arcok) képei közé a különleges portrék kerültek. Tompa Attila Hard life című győztes fotóját egy panelház tetején, a szőnyegporolónál készítette egykori párjáról, akinek különleges, kék szeme erős kontrasztot alkot az alulexponált arcbőrrel.

A Storyteller (Történetmesélő) kategóriában 3-9 fotóból álló sorozatokkal lehetett nevezni. A győztes, Lovas Réka óvodás kora óta néptáncol. A fotósorozat az ő beöltözését mutatja be, az „unworldly” című sorozat a szavakkal leírhatatlan érzést jelenti, ami akkor keríti hatalmába, ha táncol.

Az idén debütált Live Moments (Élő Pillanatok) kategóriába a videós tartalmakkal nevezhettek. Nagy Réka nyaralása közben, egy tanyán találkozott a kolompolva vonuló tehenekkel. Szabadság című videóval azt szerette volna megmutatni, hogy távol a világ zajától még létezik olyan hely, ahol a szarvasmarhák szabadon legelhetnek.

A zsűrizésben részt vett a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa, Kiscsatári Marianna, fotótörténész is. „Lenyűgözött az a kreativitás, ahogy az egyes kategóriákat megfogták a pályázók. A művészi vénát nem az eszköz, hanem a szemléletmód alkotja, éppen ezért inspiráló volt végignézni a beérkező pályázatokat. Nem volt könnyű dolgunk, de úgy hiszem, sikerült minden kategóriában a legkiemelkedőbb pályázatot kiválasztanunk.”

A budapesti World Press Photo kiállításon a győztesek fotói

A magyar megmérettetés hat kategóriájának legjobb fotóit a budapesti World Press Photo 2020 kiállítás Next Image című kísérő kiállításán is bemutatják a Magyar Nemzeti Múzeumban a díjnyertes nemzetközi és magyar fotográfusok fényképeinek társaságában. A kategóriagyőztesek emellett egy-egy Huawei P40 Pro csúcskészülékkel is gazdagabbak lesznek.

Révész Tamás a budapesti World Press Photo kiállítás szervezője üdvözölte a kísérő kiállítás ötletét. „Úgy gondolom, napjainkban már nem lehet elmenni a mobiltelefonnal készített riportképek és művészi fotók mellett, így örömünkre szolgál, hogy egy külön kiállítás formájában a hazai kiemelkedő fotográfusok képei mellett a Next Image magyar győzteseinek képeit is kiállíthatjuk.”

A Next Image 2020 nemzetközi mobilfotós verseny nemzetközi győzteseit szeptember közepén jelenti be a Huawei. A kategóriák globális nyertesei a Huawei legújabb csúcskészülékei – P40 Pro okostelefonok – mellett ezerdolláros (nagyjából 300.000 forint) pénzjutalomban is részesülnek. A verseny abszolút legjobbjait Grand Prix díjjal jutalmazzák – a három szerencsés győztes tízezer dollárral (mintegy 3 millió forinttal) és egy P40 Pro készülékkel lesz gazdagabb, így van még miért izgulniuk a magyar versenyzőknek is.