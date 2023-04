Ma már nem elegendő a szimpátia a jó munkaerő kiválasztásánál

A jó munkaerő kiválasztása komplex tevékenységet és széles körű látásmódot igényel a vállalkozások részéről.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy az ideális jelölt kerüljön kiválasztásra? Mikre érdemes még odafigyelni a fő ismérvek mellett, amikre még egy HR szakember sem feltétlenül gondolna egyből? Az X-Rock Magánnyomozó Iroda és a Breona most elárul néhány tippet.

A munkaerő toborzás és az azt követő sikeres megtartás rendszerint a HR osztály feladata. Kisebb cégek esetén pedig nem ritka, hogy a cégvezetők tevékenységi köréhez tartozik ezen feladatok sikeres elvégzése is. Bárki is legyen ezekért a felelős, komoly teher hárul rá, hiszen mindkettő létfontosságú a vállalkozások életben maradásához és a fejlődéséhez. Hiába működik elviekben jól egy szervezet, ha nincs megfelelő munkaerő, mely a tevékenységeket az elvárt minőségben elvégezné. Az ideális munkaerő tehát feltétele a hatékony működésnek. A kiválasztáshoz létfontosságú az alapvető vizsgálatok elvégzése, és már itt fontos, hogy szakértő szemmel tekintsünk egy-egy jelöltre, valamint az általa készített önéletrajzra.

„Gyakran tapasztaljuk, hogy a HR osztályon átcsúszik olyan jelentkező is, akinek fenn kéne akadnia a szűrőkön, ha azok hatékonyan működnének. Érdemes palául átfogóan megvizsgálni egy jelentkező magánéleti körülményeit, mert ha jelentős problémák állnak fenn családi életében, párkapcsolatában, vagy valamilyen súlyos szenvedélybetegségben szenved, ezen körülmények jobb esetben is csak hanyag munkavégzéshez vagy gyakori hibázásokhoz vezetnek”

– mondta Doór Zalán magánnyomozó, az X-Rock Magánnyomozó Iroda ügyvezetője, aki hozzátette, hogy a jelentkezők hátterének nem megfelelő ismerete súlyosabb esetekben akár a konkurens cégek üzleti hírszerző tevékenységének is táptalajául szolgálhat.

Érdemes komplexen vizsgálni a korábbi munkaadónál töltött időt is. Ilyenkor azonban nem feltétlenül célravezető az a gyakori megoldás, hogy felhívjuk a megadott referenciát a korábbi helyen. Amennyiben úgymond szabadulni szeretnének az illetőtől, a válasz úgyis egyértelmű lesz. Javasolt ilyen esetben is átfogóan megközelíteni a kérdést. Tanácsos megfelelő szakemberhez fordulni, aki birtokában van azon ismereteknek, hogyan lehet úgy értékes értesüléseket szerezni a volt munkaadónál, hogy annak célja ne derüljön ki.

„Figyelemreméltó az is, ha az önéletrajz túl szűkszavúan kitöltött, vagy éppen túl sok adatot tartalmaz. Az első esetben kevés az ellenőrizhető tény, utóbbi esetben pedig nem kellően fókuszált és informatív az átadni kívánt információ. Ráadásul a releváns adatok kiszűrését is nehezítheti”

– emelte ki az X-Rock Magánnyomozó Iroda ügyvezetője.

Nemcsak a szakszerű nyomozás, de az ideális informatikai környezet is felértékelődött

A munkaerő kiválasztásakor, valamint a felvételt követően is számos adat kerül a jelöltekről a vállalkozások birtokába. A GDPR szabályok betartása mellett, egy korszerű szoftver hatékony segítséget nyújthat a munkatársak felvételével foglalkozó HR szakemberek számára. Egy ilyen rendszer ugyanis támogatást nyújthat ezen feladatok sikeres ellátásában, egy ideális pedig komplex és akár vállalkozás specifikus megoldásokat is kínálhat.

„Ma már informatikai rendszerekben is rögzíthetjük a felvenni kívánt munkatárs képzettségi adatait és korábbi tapasztalatait. Az igazán korszerű HR megoldások mindemellett kiegészülnek onboarding folyamat támogatással is annak érdekében, hogy az új munkaerő a felvételt követően is megkapjon minden szükséges ismeretet és támogatást a gyors beilleszkedéshez. Mindez pedig azért fontos, mert így már az elején magasabb elégedettséget, gyorsabb elköteleződést, jobb munkateljesítményt és termelékenységet eredményezhetünk, valamint csökkenthetjük a foglalkozási stresszt és a kilépési szándékot is”

– mondta Breczku János szoftverszakértő, a Breona ügyvezetője, aki hozzátette, hogy ezeknek a szoftvereknek a segítségével így a felvételt követően is nyomon tudjuk követni a karrierutak alakulását.

A munkatársak teljesítményének értékelése mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló számára igen fontos. Így fejleszthető az egyén teljesítőképessége, növelhető a motivációja és elkötelezettsége a cég iránt. Munkaerő megtartó lehet, hogy a munkatársak szociális- és juttatási adatait is naprakészen tarthatjuk a vállalkozás adatbázisában.

„Egy modern HR rendszer segít a teljesítményértékelések elvégzésében, a képzési igények és a személyes célkitűzések, valamint a munkavállalók számára kiadott ICT eszközök és gépjárművek nyilvántartásában is. Támogatja a belső folyamatokat, így akár 360 fokos értékelésekre is lehetőséget ad. Automatizmusokkal segíti a HR-es munkatársak munkáját, így minden elvégzendő teendőről időben értesítéseket kaphatnak. Ráadásul egy integrált vállalatirányítási rendszer részeként, a HR modulban kezelt adatok felhasználhatók más területeken is, például a projektek eredményességének mérésében és a ráfordítások hatékony tervezésében”

– hangsúlyozta a Breona ügyvezetője.

Elmondható tehát, hogy ma már nem feltétlenül elég a szimpátia és egy elsőre megfelelőnek tűnő önéletrajz a sikeres munkaerő kiválasztásához. Különösen a közép- és felsővezetői pozíciók esetén vált fajsúlyossá, hogy megfelelően utánajárjunk annak, ki kerüljön be az adott vállalkozás vérkeringésébe. Ez pedig gyakran sok adattal is jár, amelyek áttekinthetőségéhez a korszerű informatikai megoldások is nagy segítséget nyújthatnak.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!