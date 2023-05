Honnan tudhatod, hogy elavult munkafolyamatokat alkalmazol? Mutatjuk!

Kétségtelen, hogy a mai rohanó világunkban minden téren a hatékonyságra kell törekednünk a jó eredmények elérése érdekében. Nincs ez másképp a vállalatok esetében sem. Az elévült munkafolyamatok akadályozzák a gördülékeny munkamenetet, így a sikerek elérését is. De honnan lehet tudni, hogy ez a helyzet, és mit tehetsz ellene?

Manuális munkavégzés

Az egyik legérezhetőbb jele annak, hogy ideje váltani, ha céged munkafolyamatainak nagy részét még mindig manuálisan végzik a kollégák. Vegyünk egy egyszerű példát! Még mindig számos vállalatnál zajlik a szabadságkezelés manuálisan, például egy Excel táblában vezetve. Ily módon létrehozni, módosítani, esetleg törölni az igényelt szabadnapokat rengeteg időt és energiát vesz el az illetékes kollégától. Emellett nem is mindig jól átlátható és nyomon követhető.

Hosszú, nehézkes betanulás

Amikor az egyes munkafolyamatok megismerésével, a platform felületének kezelésével sok időt töltenek az új kollégák, az mindig egy erős “red flag”. Ha a cég sikereket akar elérni, nem vesztegethet heteket csak arra, hogy az új munkavállaló megtanulja kezelni az adott programot.

Elakad a munkafolyamat

Sok esetben egy projekten, vagy valamely munkafolyamaton több kolléga is párhuzamosan dolgozik. Az viszont igazán bosszantó és demotiváló tud lenni, amikor ez nem működik gördülékenyen, például mert a technikai feltételek nem adottak. Vegyünk ehhez is egy példát! Az elavult programokban a fájlt, vagy táblázatot egyszerre csak egy dolgozó szerkesztheti. Ahhoz, hogy más is módosításokat tudjon végezni az adott fájlban, a benne dolgozó munkavállalónak előbb el kell menteni saját módosításait és be kell zárnia a programot. Ez rengeteg időt vesz el az adott projektből és jelentősen akadályozza a hatékony munkamenetet.

Mi a megoldás?

A fent említett problémák egyszerre oldhatók meg. Azt már láthatod tehát, hogy vállalatod működésében a lehető legtöbb feladatot automatizálni szükséges. Ez pedig egy jól megtervezett vállalatirányítási rendszerrel valósítható meg.

Az Office42 cégre szabva tervezi meg azt a szoftvercsomagot, amely automatizálja és így hatékonnyá teszi a munkafolyamatok jelentős részét.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!