Növeli az exportbevétel arányát a Kürt Zrt.

Az eddigi külpiaci sikerekre alapozva középtávon a teljes forgalom harmadára növelnék az exportbevétel arányát a Kürt Zrt.-nél. Az üzbegisztáni projekt után most afrikai lehetőségeket vizsgálnak a cégnél, illetve az amerikai piacon is erősítenék jelenlétüket.

Jelenleg a Kürt Vállalatcsoport árbevételének mintegy 15-18 százalékát adja az export, ezt az arányt a tervek szerint a következő években a teljes bevétel egyharmadára növelnék. A társaság a SeCube GRC információbiztonsági termékre és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra alapozva ért el komoly sikereket az elmúlt időszakban a nemzetközi piacokon. Mivel licencalapú termékről van szó, ezek értékesítése kiszámítható, folyamatos bevételt jelent a cég számára, ami megalapozza a további fejlesztéseket és a vállalat fejlődését.

A forgalmazást elsősorban helyi partnerek bevonásával valósítja meg a társaság, és folyamatosan dolgoznak azon, hogy minél több, lokalizált változat elkészüljön ezekből a termékekből. A SeCube GRC a céges belső szabályzatok, illetve a különböző ISO minősítésekhez, auditokhoz, jogszabályi előírásoknak történő megfeleléshez szükséges komplex tevékenységek és dokumentumok létrehozását és hatékony menedzselését támogató szoftver, mely lehetővé teszi egy vállalat információbiztonsági irányítási rendszerének kialakítását és folyamatos kontrollját. A rendszert több mint egy évtizede kezdte el fejleszteni a Kürt és legújabb, a múlt évben kiadott negyedik főverziója alkalmas valamennyi, az Európai Unión belüli audit vizsgálattal összefüggő folyamat és dokumentum kezelésére.

A SeCube-ot már használják több európai országban, illetve sikeresen bemutatkozott Vietnámban is. Emellett a Kürt a közelmúltban zárt le egy üzbegisztáni projektet, melynek keretében egy ottani disztribútor partnerrel állapodtak meg, amelyen keresztül a térség vállalkozásaihoz is eljuthat a vállalat szoftvere, valamint egy helyi egyetem képzésébe is beépül majd az alkalmazás.

„A SeCube GRC egységes keretrendszerben modulárisan összeilleszthető szoftverelemekből áll össze. A tapasztalataink azt mutatják, hogy míg itthon még inkább egyes modulokra van szükség, addig a nyugat-európai piacokon egyre inkább komplex megoldást keresnek, olyan rendszert, amely képes egyben menedzselni a kockázatkezelést, az üzletmenet folytonosságot, vagy éppen a katasztrófaelhárítást. Mi ebben vagyunk nagyon jók, így az új főverzió tavalyi piaci bevezetés után bizakodóak vagyunk és az eddigi eredmények biztatók. Ennek eredménye az 5 hazai pénzintézeti jelenlétünk, a zöld energetikai és az oktatási intézményekben, ipari cégeknél, a közlekedési vállalatoknál, valamint a közigazgatási intézményekben való SeCube használat. Az új főverziónkban, nagyobb hangsúlyt fektettünk a teljes vállalati biztonság irányításra kiosztható felelősségekkel a szoftveren belül, aminek köszönhetően a felhasználószám egy év alatt megduplázódott”

– mondta el Kmetty József, a Kürt Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. vezérigazgatója.

A társaság az európai és az ázsiai sikerek után afrikai üzleti lehetőségeket is vizsgál, illetve intenzíven dolgozik azon, hogy az amerikai piacon is megjelenjen termékeivel.

„Vannak biztató tárgyalásaink az Egyesült Államokban, azonban azt látni kell, hogy az egy nagyon kemény piac, óriási kihívást jelent oda bejutni, így ott is helyi partnerrel együttműködve próbálkozunk. A külföldi bevétel növelése érdekében a későbbiekben elképzelhető, hogy újabb leányvállalatot is létrehozunk, de az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a disztribútori kapcsolatok is jól működnek, ha valós piaci igényekre választ adó, minőségi terméket kínálunk. Összességében azt látom, hogy az információbiztonság az elmúlt években a figyelem középpontjába került a vállalatoknál, intézményeknél, kormányzati szervezeteknél, és arra számítok, hogy jelentősen nő majd a kereslet a komplex megoldást kínáló rendszerek – mint például a SeConical logelemző fejlesztésünk – iránt”

– fűzte hozzá Kmetty József.

Az itthon mintegy 80 főt foglalkoztató Kürt Vállalatcsoport 2020-ban már több mint 1,7 milliárd forintos konszolidált forgalmat ért el, ami 2019-hez képest 10%-os növekedést jelent. Az idei évre további 10%-feletti növekedést tervez.