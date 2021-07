OBBPoint néven az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága olyan appot dob a piacra, ami „a világon az első sebesség alapon működő” hűségpontrendszerrel fog operálni, azaz figyelni fogja, hogy a használója betartja-e a sebességhatárokat, és ha igen, jutalompontokat ad.

A Police.hu oldalán megjelent közlemény szerint ezeket a pontokat különböző üzletekben és szolgáltatóknál lehet majd beváltani kedvezményekre, ajándéktárgyakra.

Az OBBPoint a sebességet figyeli, elvileg naprakész is lesz, hogy az időszakos korlátozásokat is tudja, de nem fogja szabálysértésnek venni, ha valaki például előz, feltéve, hogy utána visszalassít. Az appot úgy tervezték, hogy egy kocsiban kettő is tudjon működni párhuzamosan, és lesz kifejezett gyerekverzió, amivel

„különböző rendőrfigurákat – pl. közlekedési rendőröket, kommandósokat, nyomozókat – építhetnek fel, öltöztethetik, speciális eszközökkel szerelhetik fel őket.”

A terv az, hogy az app használói között legyen ranglista is, különböző fokozatokkal.

A közlemény szerint nincs jogi akadálya, hogy a rendőrség jutalmazza azokat, akik az app szerint szabályosan közlekedtek. Sem a vezetés közbeni pontgyűjtés során, sem a pontok beváltásakor nem történik adatgyűjtés. Az applikáció és a mögötte futó program nem hitelesített sebességmérő eszköz, és nem alkalmas a gépjármű és a gépjárművezető beazonosítására. Az OBBPoint nincs autóhoz kötve; a vezető által bármikor ki- és bekapcsolható.

Az OBBPoint hamarosan szabadon letölthető lesz Android és iOS változatban is, pontos napot még nem tudni. A használata regisztrációhoz kötött.