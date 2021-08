Az Apple folyamatosan okosítja térképszoftverét, amely az iOS következő, 15-ös változatában egy több mint előnyös funkciót kap.

Bár a legtöbb felhasználó vélhetően a Google térképére támaszkodik, ha szeretne valamit megtalálni, az Apple saját szolgáltatását sem érdemes figyelmen kívül hagyni. Már csak azért sem, mert az almás cég folyamatosan okosítja a terméket, rendre hasznos funkciókkal.

Épp egy ilyenen dolgoznak most is, melynek nyomait egy szivárogtató tette közzé a Redditen. Az újítás lényege, hogy az Apple térképe az időjárási körülményeket is képes lesz figyelembe venni, ha a felhasználó ebben a szoftverben tervezi meg utazását. Az újdonság viszont nem csak annyiból áll, hogy az app jelzi, hány fok lesz aznap. Azt is mutatja majd, mely területeken várható például villámárvíz a heves esőzés miatt, és ezáltal hol nem érdemes autóval tartózkodni:

A Redditen megjelent kommentekben többen is ötletes megoldásnak nevezték a funkciót, ami azoknak jöhet jól, akik nem rendelkeznek terepjáróval. Vagy olyan járművel, ami a zordabb körülmények közt is elboldogul. A funkció emellett azt is segíthet eldönteni, tervezzen-e család kirándulást, vagy a programot halassza inkább későbbre.

Azt még nem tudni, hogy a fejlesztés vajon minden országban használható lesz-e, és ha igen, vajon egyszerre vagy fokozatosan kapcsolják be. Az viszont egyre biztosabb, hogy az ősszel megjelenő iOS 15-ben fog debütálni. A BGR szerint ez azért is érdekes, mert a rendszer bemutatásakor a cég nem tett említést ilyen volumenű újdonságról.

Forrás: HVG