Új munkakereső app swipe technológiával

100%-ban magyar fejlesztésű, swipe alapú applikáció került piacra, méghozzá olyan rendhagyó szegmensben, mint a diákmunka.

Ezentúl a fiatalok nemcsak párt, hanem munkát is pillanatok alatt találhatnak, méghozzá olyan preferenciák alapján, amiket ők határoznak meg előre – legyen szó helyről, munkaóráról vagy bérezésről. A Winder úttörő módon igyekszik segíteni a fiatalok munkaszerzését, ezért az állások keresése mellett a felhasználók önéletrajzot, online névjegykártyát, de akár egy saját weboldalt is létrehozhatnak a siker érdekében.

A Winder a hazai egyetemistáknak nyújt segítséget, hogy képességeikhez és elvárásaikhoz mérten tehessenek szert olyan állásra, amely a tanulás mellett rugalmasan végezhető. Az oldal kiemelten szakmai, azaz főként informatikai, support, fejlesztő, tesztelő, műszaki, gazdasági és adminisztratív diákmunkák közvetítésére specializálódott, de ajánlatai között – az állandó lehetőségek mellett – projekt jellegű és otthonról végezhető diákmunkák is megtalálhatók. Egyedisége pedig abban rejlik, hogy az online fronton már jól ismert mozdulattal dobhatunk vagy fogadhatunk el egy-egy munkaajánlatot.

“Egy olyan alkalmazást szerettünk volna fejleszteni, amely a lehető leghatékonyabb módon használható, ezért a ma már sokak által ismert gesztus alapban gondolkodtunk. A Winder elkészült Androidra és iOS-re is, használható mobilon és tableten egyaránt, de weboldallal is rendelkezik. Az appban egy gyors regisztráció és az adatlap kitöltése után a rendszer már dobálja is a preferenciáknak megfelelő állásokat, az egyetemisták pedig eldönthetik, hogy jobbra vagy balra húzzák, tehát érdeklődnek vagy sem az adott ajánlat iránt”

– mondta el Baross Levente, a Windert tulajdonló Schönherz Iskolaszövetkezet elnöke. A társaság 25 éve foglalkozik diákmunkákkal, elősorban IT területre specializálódva, így jól ismerik a fiatalok igényeit, elvárásait az álláskeresést illetően.

Az appban a diákok rögtön olyan fontos információkhoz juthatnak egy-egy pozícióról, mint a munkavégzés pontos helye (térképen is jelölve) vagy a munkáltató által elvárt heti óraszám, ugyanakkor az órabérek is publikusak. A keresgélést az álláskategóriák mellett térképalapú böngészési lehetőség is segíti, de még bérkalkulátor is rendelkezésre áll, hogy azonnal kiderüljön a várható havi bevétel. További nóvum az új álláskereső alkalmazásban, hogy a hallgatók saját önéletrajzot, digitális névjegykártyát, vagy akár személyes weboldalt is létrehozhatnak, azaz több kreatív eszköz segíti őket, hogy az állást kínáló cégeket meggyőzzék tehetségükről.