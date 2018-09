A tudóspalánták betekintést nyerhettek a jövőjükbe az Ericsson segítségével a Kutatók Éjszakáján

Az Ericsson idén is több mint 70 programmal készült a Kutatók Éjszakájára. A programsorozat központi helyszíneként és legnagyobb vállalati partnereként immáron 9. alkalommal nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, és idén először, a nemrégiben átadott hipermodern épületében mutatta meg a jövőt.

A többezer kistudóst most is színes programkavalkád várta, akik idén is belekóstolhattak a jövőbe az Ericssonban. Az 5G-t, a mesterséges intelligenciát és a gépi látás lehetőségeit fókuszba helyező „Internet of Eyes” sci-fi-szerű demója mellett a dolgok mobilinternete, az okosotthon, az okos sport, a kvantumkommunikáció is bemutatkozott, de IoT Lego autót, számtalan robotot, 3D nyomtatót, 5G hálózatról irányított drónokat, vasúti modelleket, önjáró autót, egy varázslatos táncparkettet, vagy éppen polgári repülésszimulációt is kipróbálhattak a látogatók, de nem maradhatott ki idén sem az ericssonos rádiós bázisállomások bemutatója.

A K+F Központ most először egy nagyon izgalmas szakmai bemutatóval is jelentkezett, ahol a Diploma@Ericsson program keretében azok a fiatalok mutatkoztak be, akik ericssonos témavezetéssel írták diplomamunkájukat. A mély szakmai témák mellett már-már filozófikus mélységekbe is kalandozó dolgozatok a mérnökök, informatikusok világának színességét mutatták be.

Ezt a sokszínűséget teszi teljessé a Kutatók Hobbija 9.0 programcsalád (vasútmodellek, az időmérés története, afrikai táblás játékok, szimulátorok világa és még annyi más), amely idén is garantálta a teltházas Ericssont.

Az 1800 fős magasan képzett mérnökállományával az infokommunikációs iparág egyik legnagyobb hazai foglalkoztatójának számító Ericsson Magyarország évek óta nagy gondot fordít arra, hogy támogassa a természettudományos képzést, segítsen megszerettetni a sokak által bonyolultnak tartott fizikát és matematikát a felnövekvő generációkkal. Ennek apropóján a mindig nagyon népszerű Öveges tanár úr utódai programban Ericsson-díjas tanárok mutatták be kedvenc kísérleteiket és találkozhattak a jövő magyar reménységeivel, hiszen bemutatkoztak a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjnyertes projektjei is. A fiatal kutatók a vezeték nélküli elektromos autó töltésétől az okos lámpáig sok izgalmas megoldást mutattak be.