Alexa az LG új hűtőjébe is beköltözött

Az Amazon webáruház Alexa hangalapú keresőszolgáltatása lényegében egy olyan intelligens, digitális személyi asszisztens, amelynek segítségével a felhasználók egyebek közt ételreceptekre kereshetnek rá, zenét hallgathatnak, hozzáférhetnek az Amazon.com online videotékája, a Prime kínálatához, valamint további tételeket vehetnek fel a bevásárlólistájukra. Több mint hatezer funkciójának köszönhetően az Alexa képes az okos otthonok irányítására, taxirendelésre, a sütő órájának beállítására, de szolgálhat akár a legfrissebb időjárásjelentési információkkal is, ráadásul e szolgáltatások eléréséhez a felhasználók egyik kezére sincs szükség, hiszen a digitális asszisztens egyszerű hangvezérléssel utasítható.

Az Amazon szolgáltatásain túl az LG Smart InstaView Door-in-Door hűtőszekrénye további, a vevők kényelmét szolgáló megoldásokat kínál. A Smart Tag funkció révén a hűtőbe helyezett élelmiszerek virtuális matricákkal és címkékkel láthatók el, így naprakészen nyomon követhető, hogy mi van készleten, a lejárati dátumokat feljegyezve pedig jövőbeli figyelmeztetések is beállíthatók. Az érintőképernyőn a családtagok üzeneteket hagyhatnak egymásnak, de készíthetnek saját tennivaló-listát is. A hűtő belsejében elhelyezett, 2.0 megapixeles extra nagylátószögű kamera révén több szögből is lefotózható a készülék tartalma, az így elkészített képek pedig bármely okostelefonra továbbíthatók, ami különösen jól jön akkor, ha épp bevásárlólista nélkül indultunk vásárolni.