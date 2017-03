A Milánói Design Héten együtt ünnepli az LG és Tokujin Yoshioka az életünket jobbá tevő innovációt

Alapításának 70. évfordulója alkalmából az LG Corporation (LG) egy nagyméretű fényinstalláció leleplezését tervezi a a világ legnagyobb formatervezési kiállításán, a 2017-es Milano Design Weeken (április 4-9.). A Jövő érzékei (S.F Senses of the Future) névre keresztelt, a Superstudio Piuban április 3-án debütáló kiállítás egyben az LG bemutatkozását is jelenti a designhéten. A kiállítás célja többek között az is, hogy kihangsúlyozza a márka kitartó szenvedélyét a dizájn és innováció terén.

Az LG Tokujin Yoshiokaval társult, a kísérleti technikák alkalmazásáról ismert világhírű formatervezővel, aki műveivel a természet szépségére és az emberi érzékek komplexitására kíván reflektálni. Az LG dizájn-felfogásának alapja az az elgondolás, hogy az innovatív technológia és a formatervezés középpontjában az emberi érzékelés legyen. Ez az egyetlen útja, hogy izgalmas és fantáziadús víziókat valósítsunk meg. A jövő érzékei kiállítással az LG és Tokujin Yoshioka saját optimizmusukat szeretnék kommunikálni az emberiség jövőjét illetően, és egy hosszan tartó élményt adnak át a fények és a mindennapi tárgyak használatával.

„Amikor gyerekek voltunk, szabadjára engedtük fantáziánkat, ha a jövőről volt szó, és azt éreztük, az álmaink jelentik a sorsunkat. A jövő érzékei kiállítás a science fiction, a technológia, az űr és az élet kifejeződése, amely kihangsúlyozza az LG OLED technológiájának méltóságát. Az installáció egy költői jelenség, amely leginkább egy fényből alkotott szövetként jellemezhető – egy igazi futurisztikus dimenzió, amely megdöbbenti és meghaladja az emberi érzékeket.”

— mondta Tokujin Yoshioka.

„Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy együtt dolgozhatunk Tokujin Yoshiokaval és, hogy részt vehetünk a formatervezés legnagyobb ünnepén. Az LG élvonalbeli technológiáinak és Tokujin Yoshioka formatervezésének egyesülése tökéletesen kifejezi az LG emberközpontú dizájnfelfogását és az elköteleződésünket az iránt, hogy ígéretünk szerint olyan innovációkat alkossunk, amelyek jobbá teszik az életünket. Reméljük, hogy minél több látogatónak lesz lehetősége megtapasztalni, A jövő érzékei kiállítás mennyire magával ragadó.”

— tette hozzá Noh Chang-ho, az LG Electronics dizájnért felelős vállalati vezetője.

A 70. évforduló alkalmával az LG egy olyan új útra lép, amelyben maga a formatervezés is a felhasználói élményre koncentrál. Az LG minden eddiginél elkötelezettebb a fogyasztók életminőségének javítása mellett, optimalizált megoldásaival kitolva az innováció határait.

A jövő érzékei kiállítás előzetes megtekintésére április 3-án, 15:00-tól 18:30-ig kapnak lehetőséget a sajtó képviselői. A kiállítás a nagyközönség számára április 4-től 9-ig tartja nyitva kapuit.