Mi vár a mobiltelefon kiegészítők piacára idén?

Optimista elemzők 10, pesszimistábbak akár 20-30 százalékos forgalom-visszaesést is jósolnak a koronavírus járvány miatt a globális mobilpiacon.

Együttmozgó iparágként logikusan a mobiltelefon kiegészítők piacára is hasonló csökkenés vár, ám az átalakuló munkavégzés és a vásárlói attitűdben végbemenő változások miatt egyes termékkategóriák akár pozitív előjellel is kijöhetnek a helyzetből.

A járvány kitöréséig a mobiltelefon tartozékok piaca az okostelefon piaccal együtt virágzott világszerte: a fogyasztók okostelefonjaikat divatos mobiltelefon tokokkal és praktikus védőfóliákkal látták el, a teljes felhasználói élményhez pedig a legújabb vezetékes, vagy vezeték nélküli fej-, és fülhallgatókat, töltőket, hangszórókat választottak. A Deloitte 2019-es globális felmérése is ezt támasztotta alá; a járvány kitörése előtt 459 milliárd dolláros bevételt jósoltak 2020-ra a mobiltelefon tartozékok és kapcsolódó szolgáltatások piacán, 15%-os növekedéssel számolva a korábbi évhez képest.

A mobiltartozék piac Kínától való függősége ismert: a kiegészítők mintegy 60–70%-a Kínában készül, így a vírus okozta leállás globálisan fékezte be ezt az iparágat is, amely a magyar piacon is éreztette hatását:

“A hazai piac a globális növekedéshez hasonló, 10-15%-os forgalomnövekedéssel számolt erre az évre, a vírus miatt kialakult helyzetben viszont hasonló mértékű forgalomkiesés valószínűsíthető. Öröm az ürömben, hogy a gyártói kapacitások újra csúcsra vannak járatva, így mostanra a kihívást a felhasználók megváltozott igényeinek rugalmas kiszolgálása jelenti.”

– mondta Bíró Gyula, a hazai mobil kiegészítő piac 30%-át lefedő Cellect Hungary ügyvezetője.

A Deloitte kutatása vizsgálta az egyes termékkategóriákat is; ebből világosan kirajzolódik, hogy a járvány előtti években a töltők, a tokok, a fóliák és a vezetékes fülhallgatók számítottak a legnépszerűbb mobil kiegészítőnek; az okostelefon használók legalább 70%-a rendelkezett már ezekkel. A tavalyi kutatás Európában a legnagyobb keresletnövekedést a vezeték nélküli fej-, és fülhallgatók, valamint a vezeték nélküli töltők piacán jósolta középtávra, ezen eszközök relatív alacsony elterjedtsége miatt.

A magyar piacon, a globális piachoz hasonlóan a telefontokok, a vezetékes- és vezeték nélküli fej-, és fülhallgatók, valamint az okosórák voltak a tavalyi évben a vásárlók kedvencei. Amíg azonban a fogyasztók vásárlásait a járvány előtti időkben sokszor a trendek határozták meg, addig az elmúlt hónapokban a szükségesség került a fókuszba; a műszaki áruházak és szolgáltatók kínálatában gyorsan megjelentek az oktatást és home-office-t segítő készülékek, headsetek, fejhallgatók, vagy éppen webkamerák.

Amíg a távolságtartás jelenti a legfőbb védekezést a járvány ellen, addig az azt kiszolgáló eszközöknél is fokozatos keresletnövekedés várható.

“A preferenciába a tartós, nélkülözhetetlen termékek kerültek, melyek a fogyasztók mindennapi munkáját, és a digitális oktatást szolgálták ki. Az ad-hoc vásárlásokat egyelőre a megfontoltabb döntések váltották fel.”

– mondta Bíró Gyula.

“Bár a vírus némileg elvitte a fókuszt a környezetbarát termékekről, úgy véljük, az újrahasznosított, lebomló termékek piacának is jót tesz majd a tudatosabb vásárlói attitűd.”

– tette hozzá a Cellect vezetője, aki azt is elárulta, hogy hamarosan biológiailag lebomló tokokkal bővítik portfóliójukat.

A megváltozott életkörülmények új termékkategóriákat is fölemelhetnek, például a viselhető eszközök (fitnesz karkötők és okosórák) kereslete további lendületet kaphat – ezt már egy másik kutatás, a Canalys friss riportja mondja. Minél több időt töltenek az emberek otthon munkával, annál nagyobb lesz a gyártók késztetése arra, hogy rábírják a fogyasztókat a testmozgásra. Ehhez természetesen prémium szolgáltatások és okostelefonhoz csatlakoztatható eszközök dukálnak. A felmérés globális szinten 3,8%-os éves forgalomnövekedést jósol 2020-ra a viselhető okos eszközök piacán. A magyar mobilkiegészítő szakértők még optimistábbak: a vírus ellenére is 5% feletti növekedést várnak ebben a kategóriában.

A vásárlás módjában is várhatóak változások: amíg a korlátozások és a fertőzéstől való félelem határozza meg a vásárlói magatartást, addig a fizikai boltos eladások helyett az online kereskedelemben várható további erősödés.