Elon Musk továbbra is állítja, hogy normális

Elon Musk: milliárdos, vállalkozó, ötletzseni, és van Twitter-e. Ez egy halálos kombináció az internetre nézve, ha bármit kiír, azonnal millió kérdés szegül felé, hogy minden rendben van e ott fejben. Tény, hogy már annyi mindent letett az asztalra, hogy legtöbbször egyből elhiszünk neki bármit, de most tényleg érdemes ezt is?

Körülbelül egy hónapja a SpaceX igazgatója egy sor posztot rakott ki Twitter-en, a dugóban ácsorgás közben, és azt találta megoldásnak, hogy a teljes közlekedést több szinten, alagutakkal egészítené ki, úgyhogy alapít is egy alagútfúró céget, amellyel állítása szerint már egy hónapon belül megkezdődhetnek a fúrások.

Minderre rálicitálva erre az egészre, létre is hozta a céget ‘The Boring Company’ néven, ami már önmagában vicces kétértelműsége miatt, de a cég jelmondata mindent visz: “I am actually going to do this” (azaz igen, tényleg meg fogom csinálni).

Vagy az egész csak szarkasztikus poén?

Nem elrugaszkodottabb ötlet mint a Marsra utazni, vagy vákuumban közlekedő vonatot tervezni, úgyhogy teljes mértékben elképzelhető, hogy komolyan gondolja, és véghez is fogja vinni tervét.

Izgatottan várjuk a fejleményeket.

Forrás: The Verge