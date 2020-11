Évről-évre egyre több kisiskolás karácsonyi kívánságlistáján szerepel a saját mobiltelefon, a szülőkben pedig sok dilemma merülhet fel, főleg az első kiválasztásakor, legyen szó a telefon méretéről, értékéről vagy akár a megfelelő életkorról. Koren Balázs, a Telenor Hipersuli programjának szakértője – gyakorló apuka – összegyűjtötte a legfontosabb szempontokat, amiket az első telefon választásakor érdemes szülőként figyelembe vennünk.

Beszéljünk róla!

Könnyen előfordulhat, hogy a készülék kiválasztásakor nem egyezik az elképzelésünk a gyerekekével, hiszen ők jellemzően a legdivatosabb okostelefonról álmodoznak. Ezek tudását azonban többnyire nem is tudnák kihasználni, arról nem is beszélve, hogy jellemzően fontos szempont a költséghatékonyság. A belépő szintű készülékek a gyerek számára bőven hozzák a szükséges képességeket, és kisebb a kár, ha elvesztik vagy leejtik azt. Hogy elkerüljük a csalódást, beszéljük át először közösen a vásárlás részleteit, készüljünk fel rá, hogy racionális érveinket érzelmi alapú érvekkel kell ütköztetnünk. Jó kiindulópont az egyezségre, ha megszabunk egy költségkeretet, amin belül megnézhetjük a lehetséges mobilokat, felmérve a képességeiket, funkciókat és a preferenciákat. Ha álmai telefonja kicsivel többe kerül, mint a meghatározott keretet, és gyermekünk rendelkezik zsebpénzzel, felajánlhatjuk, hogy abból kipótolhatja az árát.

Célszerű a nagy kijelzős

Az eszköz kiválasztásakor nézzük meg jól a kijelzőjét, hiszen gyermekünk ezt a felületet fogja figyelni – ha digitális oktatáshoz is használja, akár naponta több órán keresztül. Vegyük a kezünkbe, és próbáljuk ki: elég nagy a képernyő, jó azt nézni, nem vibrál, szép a felbontása? A telefon kialakítása szempontjából hasznos a nagy tárhely az appoknak, fotóknak és videóknak, és a jó kamera, illetve előny lehet a 3,5″ „jack” aljzat – így könnyen találunk hozzá fülhallgatót. Méret szempontjából kisiskolás kezébe inkább a kompakt telefon illik: könnyebben megfogható és használható, kisebb eséllyel ejti el. A kamaszoknak már az előlapi kamera jó képminősége is fontos lehet, illetve az online oktatáshoz hasznos a megbízható, jó hangszóró és mikrofon.

Legyünk mellette

Gyakori dilemma, hogy hány éves korban kapjon először telefont a gyerek, amire nem létezik általános válasz – az igények, körülmények családonként eltérőek, de fontos, hogy közösen hozzuk meg a döntést, és a telefon használatát tudatosan kezeljük. Talán a leggyakoribb félreértés, ha a szülő azt gondolja, hogy a gyerek „digitális bennszülött” és ezért automatikusan ért az okoseszközök használatához. Pedig ahogy egy kisiskolást nem engedünk el egyedül a városba, úgy az okostelefon világában is érdemes fogni a kezét. Ez persze nem azt jelenti, hogy kémkedjünk utána, hiszen ha úgy érzi, nem bízunk benne, lehetséges, hogy titkolózni fog. Beszéljünk vele az internetes tartalmak megbízhatóságáról, hogy megtanulja tudatosan kezelni a szembejövő információkat – ezzel kapcsolatban a Hipersuli TudatosNet oldala is segítségünkre lehet. A lényeg, hogy ha bármilyen váratlan tartalomra bukkan vagy rossz élmény érné a digitális térben, merjen kérdezni, beszélni róla.

Hívás helyett online

Bár ma már szinte közhelynek számít, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy az iskolás korosztály a hagyományos telefonálás helyett jellemzően leginkább az interneten keresztül kommunikál. Készülékválasztáskor így mindenképp figyeljünk oda arra, hogy kényelmesen tudjon rajta netezni, azaz legyen a készülék 4G-képes, és nem utolsó sorban legyen hozzá mobilinternetet tartalmazó szolgáltatása. Az első telefonhoz ajánlott Telenor Junior tarifa kifejezetten a 6-14 évesek igényeire lett szabva, és a mobilinternetre fókuszál: havi 5 GB adatkeretet tartalmaz kedvező áron. Ha pedig HiperCsoport szolgáltatással veszik igénybe a tarifát, és a szülők is tagjai a csoportnak, a szolgáltatással járó, csoporton belül korlátlan beszélgetésnek köszönhetően bármikor hívhatják egymást. Azonban mielőtt önálló internetet adunk gyerekünk kezébe, készítsük fel őt, hogy biztonságosan használhassa.

Nem árt egy kis kontroll

Fontos az első mobiltelefon megvásárlásával egyidejűleg tisztázni a szabályokat, például, hogy mennyi időt tölthet el a képernyő előtt, vagy hogy este ne használja az eszközt. Mutassuk meg, hogyan kell használni az alapvető programokat (chat, e-mail, böngészés), és azokat a funkciókat is, amelyekről érdemes először a szülőkkel konzultálni. Ne tiltsunk egyből, hanem beszéljük át a kockázatokat az egyes oldalak esetében. A Family Linkkel is korlátozhatjuk a nem kívánatos tartalmakat, amely szükséges ahhoz is, hogy a 13 év alatti gyerekeknek is lehessen Google-fiókja.

+1 tipp: Ha még nem áll készen a saját telefonra

Ha a kisebbeket saját telefon híján is szeretnénk biztonságban tudni és bármikor elérni, kiváló választás a gyerekóra. A Telenornál elérhető MyKi Touch és MyKi 4 lite gyerekórával a beépített GPS-nek köszönhetően térképen követhető a gyermek tartózkodási helye, aki az órán lévő SOS gomb megnyomásával riasztást küldhet – ilyenkor két előre megadott telefonszámot a készülék automatikusan tárcsáz. Telenor Mini tarifával pedig két számot korlátlanul is hívhat róla, így bármikor elérhetik egymást a szülőkkel.