Az idei Japán Rallyn a TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team olyan sikert aratott, amely méltán fejezi be a szezont – három autójuk, Elfyn Evans, Sébastien Ogier és Kalle Rovanperä vezetésével, triumfált a dobogó első három fokán.

Az álomszerű hármas győzelemmel a csapat méltán ünnepelheti egy rendkívül eredményes év végét. A verseny különösen nehezített körülmények között zajlott, de a TOYOTA GAZOO Racing csapata remekül kezelte a helyzetet. A szezonzáró futam különlegességét tovább fokozta, hogy a Toyota City környékén, Aichi és Gifu prefektúrák hegyvidékének aszfaltos útjain zajlott, még a Toyota Stadiont is bevonva az egyik szakaszként. A csapat már korábban megszerezte a gyártói bajnoki címet, és Kalle Rovanperä is második egyéni világbajnoki címére tett szert. Ezzel a Toyota sorozatban a harmadik egymást követő évben szerezte meg a Rally Bajnokság konstruktőri és egyéni világbajnoki címét, míg az elmúlt 6 évben összesen 4 konstruktőri és 5 egyéni VB címet szerzett.

A TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team egy álomszerű hármas győzelmet ért el hazai pályán a Japán Rallyn, így stílusosan befejezve az idei sikeres szezont – az év utolsó futamán Elfyn Evans szerezte meg a győzelmet Sébastien Ogier és Kalle Rovanperä előtt. Evans és navigátora, Scott Martin harmadik győzelmüket aratták a szezonban, amely egyben a és a kilencedik TGR-WRT siker volt a tizenhárom fordulós bajnokságban. A csapat már a tizenegyedik rallyn, Chilében megszerezte a gyártói bajnoki címét, mielőtt Rovanperä és Jonne Halttunen az utolsó előtti versenyen, a Közép-Európa Rallyn begyűjtötték második egyéni világbajnoki diadalukat. Ez volt a WRC mezőny második látogatása a Toyota City körüli, Aichi és Gifu prefektúrák hegyvidékének technikás és igényes aszfaltos útjain. Az erős eső jelentősen megnehezítette a kihívást a pénteki első teljes napon, és Evans itt alapozta meg győzelmét. Két szakaszgyőzelem a legszélsőségesebb esőben péntek reggel segített neki abban, hogy közel 1 perc 50 másodperces előnyre tegyen szert csapattársaival szemben, miközben riválisai bajba kerültek. A szombati és a vasárnapi nap további változékony és csúszós körülményeket hozott, de Evans mindkét nap nagyszerűen kezelte a helyzetet, és ezzel megpecsételte a győzelmet. Ezzel együtt ő és Martin a bajnokság második helyezettjei is lettek. Ogier a rajtnál közel volt Evans tempójához, de a péntek délutáni koccanásokkal némi hátrányba került, míg Rovanperä a legnehezebb körülményekkel nézett szembe azzal, hogy neki kellett elsőként rajtolnia. A pénteki nap után kevesebb mint 20 másodperc választotta el őket egymástól, de mindketten úgy döntöttek, hogy a trükkös körülmények között inkább a csapat eredményének maximalizálására, mint a saját pozícióikra koncentrálnak. Ogier és navigátora, Vincent Landais 1 perc 17,7 másodperces hátránnyal ért célba, ezzel pedig a korábbi korábbi három győzelmüket követően negyedik dobogós helyezését szerezték meg a csonka szezonjukban. Rovanperä további 28,8 másodperces hátránnyal a nyolcadik dobogós és tizenkettedik legjobb négyes helyezését szerezte meg címvédő szezonjában. A TGR WRC Challenge Program versenyzője, Takamoto Katsuta ismét lenyűgözte a közönséget a hazai utakon. A pénteki első szakasz szélsőséges körülményei között egy megpördülés és egy koccanás miatt több mint öt percet veszített, de kiváló tempóval küzdötte vissza magát: ő volt a leggyorsabb versenyző a forduló hátralévő részében, és több szakaszt nyert, mint bárki más. A célba érkezésig az ötödik helyre ért fel, és mindössze 20 másodperccel maradt le a negyedik helyről.

Akio Toyoda (a Toyota Motor Corporation igazgatótanácsának elnöke és a TGR-WRT elnöke)

„A rallykultúra folyamatos fejlesztéssel történő ápolása japán módra és a rallyt Japánban az őszi hagyományok alapvető részévé tenni. Ezeket a dolgokat kívántam a tavalyi Japán Rally után. Az idei forduló pedig mindezeket valóra váltotta. A leglenyűgözőbb dolog az volt, hogy a Toyota Stadiont használhattuk az egyik különleges szakaszként. Hogy testközelből láthattuk a legjobb versenyzők vezetését. Hogy ennyi néző előtt vezethettünk. Ez egy izgalmas és csodálatos élményekkel teli rally volt mind a rajongók, mind a versenyzők számára. Hiszem, hogy a rallyautók komoly teljesítménye megmarad a gyerekek emlékezetében. Kalle, Elfyn, Takamoto és Jari-Matti azért lett rallyversenyző, mert gyerekkorukban nagyon közel állt hozzájuk a rally. Én is azért szerettem meg az autósportot, mert apám gyerekkoromban gyakran elvitt a pályákra. Ha folytatjuk ezt a fajta hozzáállást, biztos vagyok benne, hogy a motorsport kultúrává válik Japánban, és még népszerűbb lesz. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki olyan keményen dolgozott azért, hogy a 2023-as Japán Rally nagy siker legyen.”

„Elfyn és Scott, gratulálunk a győzelmetekhez! Köszönöm, hogy idén kétszer is a dobogóra vittetek! Seb és Vincent, végre veletek együtt állhattam a dobogóra! Köszönöm, hogy jobban élveztétek a japán utakat, mint tavaly! Kalle és Jonne, szintén először állhattam veletek együtt a dobogón! Ez volt egyben az első rally, ahol nem volt nagy baj, amikor én a helyszínen vagyok. Köszönjük, hogy megmutattátok nekünk milyen a bajnokok versenye! Takamoto és Aaron, megmutattátok nekünk, hogy milyen gyorsan tudtok vezetni. Láthattunk egy olyan Takamotót is, aki a problémák után sem adja fel. Nagyon örültem, hogy egy ilyen erős Takamotót láthattam. Köszönöm, hogy világszintű versenyzőként nagyot léptetek előre! Jari-Matti és mindenki a csapatból, köszönjük, hogy a bajnoki címekkel együtt jöttetek haza, és köszönjük, hogy a legjobb eredményt hoztátok nekünk! Ez egy igazán nagyszerű szezon volt. Köszönjük szépen és boldog karácsonyt!

Jari-Matti Latvala (csapatfőnök)

„Ez egy igazán fantasztikus módja annak, hogy befejezzük a szezont, egy hármas győzelemmel otthon, Japánban. Ez tényleg egy álomeredmény. Egyetlen céllal jöttünk ide, ami a győzelem megszerzése volt, és végül a dobogó minden fokára mi állhattunk fel. Azt is nagyszerű volt látni, ahogy Taka visszaküzdötte magát az ötödik helyre. Ennél többet nem is remélhettünk volna egy ilyen igényes hétvégétől, mint ez. A versenyzőink mindannyian nagyszerű munkát végeztek, hogy megpróbáljuk a lehető legjobb eredményt elérni a csapat számára, és hogy a szezont ilyen sikerrel zárjuk. Nagyon örülök mindenkinek a csapatban, akik ilyen fantasztikus munkát végeztek idén.”

Kalle Rovanperä (69-es rajtszámú versenyautó pilótája)

„Elképesztő érzés ez most. Ez egy álomeredmény a csapat számára, hogy három autó is a dobogóra állhat Japánban. Egészen elképesztő, hogy ezt ilyen nehéz körülmények között is meg tudtuk tenni ezen a hétvégén. Azt hiszem, a csapat ismét bebizonyította, hogy tudunk következetesek és gyorsak lenni. Takára is nagyon büszke vagyok, hiszen nagyon jól vezetett, és nagyon örültem az idejének. A hangulat ezen a héten nagyon jó volt, annyi szurkolóval: jó volt látni, hogy az emberek élvezik a rallyt és szurkolnak nekünk. Nagyon jó volt így befejezni a szezont, főleg, hogy egy ilyen csapateredménnyel állhattunk a dobogóra.”

Elfyn Evans (33-as rajtszámú versenyautó pilótája)

„Nagyon jó érzés újra a dobogó legfelső fokán állni, és még inkább, amikor hármas győzelmet arat a csapat. Ez egy elképesztő eredmény, és nem is kívánhattunk volna sokkal jobb versenyt a Toyota otthonában, szóval nagyon elégedett vagyok. Hosszú és nehéz hétvége volt. Pénteken kivételesen nehéz körülmények között versenyeztünk, amiből elég nagy előnnyel jöttünk ki. Azóta másfajta kihívást jelentett, hogy megpróbáltam inkább kezelni a különbséget, minthogy teljes erőbedobással nyomuljak, de nagyon örülök, hogy végül célba értem. Hatalmas gratuláció a csapatnak: hihetetlen szezon volt, az autó nagyszerű volt, és nagyon büszke és boldog vagyok mindenkiért.”

Sébastien Ogier (17-es rajtszámú versenyautó pilótája)

„Nagyszerű érzés részese lenni ennek az eredménynek. Nagyon szerettem volna idejönni és segíteni a csapatot egy álomeredmény elérésében. Azt hiszem, a fő cél csak a győzelem megszerzése volt, így egy teljes dobogót hozni fantasztikus, és ez talán még több is, mint egy álomeredmény. A körülmények az egész hétvége során nagy meglepetéseket hoztak. Számítottunk a pénteki nehéz rajtra, és sok versenyző hibázott vagy vesztett időt, köztük mi is. Aztán rájöttünk, hogy erős helyzetben vagyunk ahhoz, hogy hármas győzelmet érjünk el a csapatnak, és én arra koncentráltam, hogy ezt az eredményt bebiztosítjuk, de ilyen csúszós és trükkös körülmények között sosem könnyű. Remélem, az egész csapat élvezi ezt a pillanatot: igazán megérdemlik, úgyhogy köszönöm nekik!”

VÉGEREDMÉNY, JAPÁN RALLY

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID) 3 ó 32 p 08,8 mp Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID) +1 p 17,7 mp Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID) +1 p 46,5 mp Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1 HYBRID) +2 p 50,3 mp Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID) +3 p 10,3 mp Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 HYBRID) +3 p 28,3 mp Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Škoda Fabia RS Rally2) +7 p 33,7 mp Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +8 p 49,6 mp Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +19 p 25,9 mp Hiroki Arai/Hiroki Tachikui (Peugeot 208 Rally4) +22 p 22,7 mp

