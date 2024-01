Pár nap múlva kezdetét veszi a Dakar Rally

A TOYOTA GAZOO Racing színeiben versenyző gyári csapat a vadonatúj GR DKR Hilux EVO T1U versenygéppel vág majd neki a homokdűnéknek. A versenyzőkre már csak egy shakedown, a műszaki ellenőrzések és a prológ vár, melyek után egy nyolc napos megmérettetésnek lehetnek a nézők szemtanúi január 5-től 13-ig. Az öt párosnak összesen 12 szakaszt kell teljesítenie. A csapat támogatói többek között olyan partnerek is helyet kaptak, mint Redbull, az Eurol, vagy a épp a Toyota mobilitási szolgáltató márkája, a Kinto.

A 2024-es Dakar Rally rajtjáig már csak néhány nap van hátra, és a TOYOTA GAZOO Racing (TGR) Dakar csapata a rajttábor közelében, az észak-szaúd-arábiai Alula városában gyülekezett, ahol a megmérettetés január 5-én egy 28 km hosszú prológgal veszi kezdetét. A csapat mind az öt GR DKR Hilux EVO T1U-t teljesen felkészítette a helyszínen, és egy shakedownon vesznek majd részt, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy minden rendszer a vártaknak megfelelően működik, mielőtt a csapat befejezi a szükséges műszaki ellenőrzéseket. A csapatot Lucas Moraes és Armand Monleon, valamint Seth Quintero és Dennis Zenz képviseli majd, mindkét csapat a Red Bull színeiben versenyez. Giniel de Villiers és Dennis Murphy a GR színeiben fog versenyezni, akárcsak csapattársaik, Saood Variawa és Francois Cazalet, valamint Guy Botterill és Brett Cummings. Az öt csapat a 2024-es Dakar 12 szakaszát teljesíti majd, kezdve a január 5-i prológgal Alula közelében, és befejezve a Yanbu tengerparti városába vezető utolsó szakasszal. A pihenőnapra január 13-án kerül sor a szaúdi fővárosban, Rijádban.

„Izgatottak vagyunk, hogy a TGR Dakar és W2RC csapat új korszakának hajnalán állunk. Nemcsak új autónk van a GR DKR Hilux EVO T1U formájában, hanem négy új legénységünk is részt vesz a Dakar Rallyn. Szeretnék minden párosunknak sok sikert kívánni a közelgő megmérettetésre, különösen azoknak, akik a W2RC szezon hátralévő részében is szerepelnek majd. Nagyszerű autónk van, és remek műszaki csapatunk. Most pedig itt az ideje, hogy versenyezzünk.”