Megérkezett hazánkba a Maserati legújabb modellje

A Maserati márka kizárólagos hazai forgalmazója, a Wallis Motor itthon is bemutatta a kívül-belül megújult GranTurismót.

Az új túrakupét a forradalmi V6 Nettuno motorral szerelték fel, jelenleg két változatban kapható: a 490 lóerős Modena, és a valaha volt legerősebb modellvariáció, a550 lóerős GT Trofeo. A Wallis Motor ígérete szerint hamarosan rendelhető lesz hazánkban is a Maserati első 100 százalékban elektromos modellje, a 760 lóerős GT Folgore is.

A sportos túrakupék sorozata 75 évvel ezelőtt kezdődött a Maserati A6-tal, melynek méltó utódját, a GranTurismót tavaly októberben mutatta be az olasz luxusautó-márka.

A szigonyos brand kizárólagos hazai forgalmazója, a Wallis Motor alig pár hónappal a világpremiert követően most Magyarországra is elhozta a Maserati egyik legújabb modelljét. A KIOSK Budapest előtti téren rendezett exkluzív bemutató eseményen a hazánkban most debütáló GranTurismo Trofeo mellett helyett kapott egy, a Párizsi Nemzetközi Autófesztiválon 2021 legszebb szuperautójának választott MC20-as és a Kaáli Autó-Motor Múzeum felajánlásából egy igazi ritkaságnak számító, 1975-ös Maserati Merak is.

Az eseményen Mátrabérci Sándor, a Wallis Motor ügyvezető igazgatójának köszöntője után Nagy F. Béla, a Maserati üzletág-vezetője mutatta be a GranTourismo legfontosabb paramétereit és a Stellantis autóipari konszern jövőbeli elképzeléseit a modell kapcsán.

A szakember kiemelte, hogy az új GT a sportautókra jellemző nagy teljesítményt ötvözi a hosszú utakra is alkalmas kényelemmel, mind az erőteljes belsőégésű motorral szerelt változatokban, mind pedig a leginnovatívabb, 100 százalékban elektromos megoldásokkal szerelt modellverzióban.

Már több példányt eladtak itthon is belőlük

Az új kupét a forradalmi V6 Nettuno motorral szerelték fel, amely két változatban kapható: a Modena modellverzió a 490 lóerős, 3,0 literes V6 Nettuno Twin Turbóval szerelt; a csúcsverzió Trofeo pedig 550 lóerős és 8 fokozatú automata sebességváltóval van szerelve. E két modellváltozat már itthon is elérhető a rajongók számára, sőt a Wallis Maserati üzletág-vezetője szerint már több példányt is rendeletek belőlük, ezek hamarosan átadásra kerülnek új tulajdonosaiknak.

Mindemellett – várhatóan még az idén – a modell itthon is választható lesz 100 százalékban elektromos akkumulátor-alapú hajtáslánccal is: ez a GranTurismo Folgore, melynek rendszere egy 800 voltos technológián alapul, és a Formula E-ből származó legkorszerűbb műszaki megoldásokkal lett kifejlesztve. Kiváló teljesítményt nyújt, amit a három nagy kapacitású, 300 kW-os állandó mágneses motor tesz lehetővé. Az akkumulátor névleges kapacitása 92,5 kWh, kapacitása 560 kW, így képes folyamatosan körülbelül 760 lóerőnyi meghajtást továbbítani a kerekek felé. Az akkucsomag egyedi elrendezése miatt a jármű minden más villanyautónál alacsonyabban ül, ami fokozza a gyorsulást és a sebességet.

Olasz dizájn és kézművesség; exkluzív hangzás

A külcsínt tekintve a GT letisztult formavilágú karosszériája a kategória legmagasabb színvonalú autómechanikai megoldásait rejti, miközben kihangsúlyozza a kifinomult tervezési jegyeket. A márka modelljeire jellemző klasszikus arányok a GranTurismo esetében is megmaradtak: a hosszú motorháztetőt és a központi karosszériát a négy sárvédő keresztezi, a tetővonal pedig dinamikusan süllyed, kiemelve az ikonikus szigonylogóval ellátott oszlop ívét.

A Maserati Innovation Lab technológiai fejlesztőközpontjában tervezett és a vállalat Torinóban található Mirafiori üzemében gyártott GranTurismo 100 százalékban olasz, tökéletesen megtestesítve az „olasz luxusteljesítményt”, a Maserati minden modelljére jellemző koncepciót.

Ami a műszaki felépítést illeti, az új modell egy olyan innovatív projekt eredménye, amely kiterjedten alkalmaz könnyített anyagokat – mint például alumíniumot, magnéziumot –, valamint nagy teljesítményű acélt. Az ilyen, több anyag egyidejű felhasználására épülő megközelítés új gyártási folyamatok kidolgozását tette szükségessé, ami kategóriájában a legjobb súlyszintet (1 795 kg) eredményezte. Fontos megjegyezni azt is, hogy az olasz mérnökök először a Maserati GT-k történetében szakítottak a hátsó kerék hajtással (RWD), így az új GT-ket – beleértve a Folgore-t is – összkerék meghajtással látták el (AWD), amely még kiegészül a több fokozatban állítható légrugózással is.

Az új GranTurismo belterében a modern vezetőfülke szintén innovatív rendszerekkel van felszerelve – beleértve a Maserati Intelligent Assistant (MIA) multimédiás rendszert, a legújabb infotainment-rendszert, a komfort kijelzőt, mely egy érintőképernyős felhasználói felületben integrálja a legfontosabb funkciókat, valamint egy digitális órát, illetve az opcionálisan elérhető Heads-up kijelzőt.

A GranTurismo a Maserati motor ikonikus hangzása által garantált teljes körű hangélményt kínál, még elektromos változatban is – köszönhetően a Maserati Innovation Lab mérnökeinek. A hangélményt a magával ragadó Sonus faber 3D hangrendszer teszi teljessé. Az olasz mesteremberek által tervezett és készített hangrendszer kétféle testre szabási szintet kínál, akár 19 hangszóróval, és akár 1 195 W-os 3D hangzást biztosítva az egyedi, különleges hangélmény érdekében.

Ismertek a modell bevezető árai is, a szállítási idő 3-4 hónap

Nagy F. Béla ismertette a Maserati GranTourismo 2023-ra vonatkozó árlistáját is. Ennek megfelelően a GranTourismo Modena bruttó 74 485 0000 Ft-ért, a Trofeo 92 833 000 Ft-ért, az akár még idei átvétellel rendelhető teljesen elektromos Folgore modellváltozat pedig 93 562 000 Ft-ért lesz elérhető az érdeklődők számára.

A vadiúj túrakupé szállítási ideje is kedvezőnek mondható: a megrendeléstől számítva a leszállítás 3-4 hónapon belül megtörténik.

