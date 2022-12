Milyen árakon mozognak most a kötelező biztosítások?

A kötelező biztosítások ára évről évre és járművenként is változik.

Nem mindegy, hány éve vezetünk balesetmentesen, számít a jármű életkora és típusa, és egyebek mellett az is, hogy hány kilométerre lehet megbecsülni az érintett jármű átlagos használatát. A következőkben összegyűjtöttük, milyen tényezőktől függhet a járművünk kötelező biztosításának ára, és hogy milyen esetekben vehetjük igénybe a biztosító segítségét.

A legtöbb biztosító több kedvezményt is kínál a biztosítás megkötésekor. Mivel ez minden esetben egyedi elbírálást igényel, érdemes lehet felkeresni egy biztosítási szakértőt, aki minden lehetőséget számba vetve tud segítséget nyújtani a biztosítás kiválasztásakor. A Biztoshely a kötelező biztosítás árak összehasonlításában is segít.

Mit kell figyelembe venni, amikor kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötünk?

Az, hogy mennyibe kerül egy adott időszakban a biztosítás díja, miniszteri rendeletben meghatározott tényező. A bonus-malus osztályonként meghirdetett tarifák változhatnak akár évről évre is. Ez alapján kalkulálják az alapdíjat, a korrekciókat és a különböző kedvezményeket is. Ebből határozzák meg aztán a biztosítás díját – ez az összeg az, amelyért cserébe a biztosító átvállalja az esetleges okozott kár összegét.

Hogyan állapítják meg az összeget?

A biztosítási díj megállapításához szükség van a gépjármű és az üzembentartó adataira. Ilyen például a hengerűrtartalom, a teljesítmény, az üzemben tartó életkora, stb. Ez lesz az alapdíj. Olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint a jármű külföldi használata, a heti 60 km-nél hosszabb távok megtétele, a sofőrök száma, vagy az üzembentartó más járműveinek a száma. Az évszaknak megfelelő gumiabroncs használata is számít, de a kilométeróra állása vagy az éves futásteljesítmény is ide tartozik.

Mi az a bonus-malus rendszer?

A bonus-malus rendszer a hivatalosan bejegyzett üzembentartó kármentes vezetés jutalmazza. Minél több év telik el baleset nélkül, annál kedvezőbb kategóriába esünk. Károkozás esetén a kedvezményt törlik, de az is előfordulhat, hogy pótdíjat kell fizetni. Minden kármentes év után egyet növekszik a bonus-malus osztályunk, azaz a biztosítás is olcsóbbá válik.

Mikor fizet, és mikor nem fizet a biztosító?

A biztosító akkor egyenlíti ki a károkat, ha azok a jármű normál használata során keletkeztek. A biztosító nem fizet a károkozó jármű kárára, valamint akkor sem, ha a kár üzemi baleset, vagy a gépjármű karbantartása során keletkezett. Állagromlásért, vagy szándékos állagromlásért sem számíthatunk a biztosító segítségére, de akkor sem, ha versenyzés, vagy az arra való felkészülés közben történik a baleset.

Magyarán, ha valakivel a közlekedés során koccanunk, jogosan számíthatunk a biztosító általi kártérítésre – ha nem mi vagyunk a vétkesek. Az alváz rozsdásodásáért nem vállal felelősséget a biztosító, a javíttatás költsége az üzembentartót vagy tulajdonost terhelik.

A szolgáltatók árai között akár 100%-os különbségek is lehetnek, ezért nagyon fontos, hogy minden évben vizsgáljuk felül meglévő biztosításunkat, mielőtt újat kötnénk!

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!