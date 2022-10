Kulcskérdés lett a céges flották üzemanyag felhasználása

„Az üzemanyag-felhasználás csökkentése korábban is szempont volt, de most még égetőbbé vált. Éppen ezért céges flottáknál célszerű segítségül hívni a telematikát, illetve egyes esetekben a járműinformatikát, ami már egy néhány autóból álló flotta esetében is gyorsan megtérülő beruházás lehet”