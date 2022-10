Molnár Martin esőben és felszáradó pályán a leggyorsabb volt a WSK Open Cupon

Az időmérőn szerencsétlen szituációba került, a két esős előfutamon azonban szárnyalt a HUMDA Academy versenyzője. Az előfutamokban az utolsó előtti sorból indulva küzdötte fel magát a 4. és a 2. helyre. Vasárnap, amikor megjött a tapadás a pályán, akkor már nem volt meg a tempója, így hősies helytállás mellett az OKJ kategória döntőjében a 21. helyen végezett.

Az esélyesek között érkezett Molnár Martin az egyetlen versenyhétvégéből álló WSK Open Cupra, miután két héttel korábban, az FIA gokart-világbajnokságon a népes OKJ-mezőnyben a selejtezőkön futamgyőzelmet, és több 2. helyet szerzett, majd a döntőben az előkelő 8. helyet érte el.

Azonban már a szabadedzéseken is látszott, hogy a száraz körülmények között a lonatói pályán ezúttal nem volt meg a tempója. Az Energy Corse csapata sok beállítást kipróbált, de nem sikerült versenyképesebb technikát biztosítani a magyar versenyzőnek.

Az időmérő edzésen egy lényegesen lassabb versenyző feltartotta, akit az utolsó, leggyorsabb körében meg kellett előznie. Ellenfele próbált védekezni, rázárt, nekiütközött Martinnak, majd ettől kipördült. Martin tovább tudott menni, de a manőver miatt elvették tőle a három leggyorsabb körét, így csoportjában 18., összesítettben pedig a 60 fős OKJ-mezőnyben 52. lett.

Az öt előfutamból pénteken kettőt rendeztek, mind a kettőt esőben. A HUMDA Academy által támogatott versenyző ezeken szárnyalt. A 18. illetve a 17. helyről rajtolva 14, illetve 15 pozíciót javítva jött fel a 4. és a 2. helyre. Ekkor egyértelműen a leggyorsabb volt a mezőnyben.

Szombatra felszáradt a pálya, akkor már nem tudott ekkora csodát tenni, kétszer kilenc pozíciót javított, egyszer pedig ütközött, elgörbült a bal összekötőrúd, akkor csak négyet. Az előfutamok után így a 19. helyen állt.

Vasárnap teljesen letisztult a pálya az eső után. Ilyen tapadási viszonyok mellett már egyáltalán nem volt meg a tempója Martinnak. Az elődöntőben a 10. helyről rajtolt, de a páros oldalról indulva a rajt utáni lökdösődésben eltalálták hátulról, és visszaesett a darálóba, ahol a 17-21. helyekért ment a harc, végül 18. lett. A döntőben pedig a 23-ról indulva a rajt után lökdösődésben visszaesett a 26. helyre, majd sokat harcolva a 21. helyig tudott felzárkózni.

„Sokkal jobb hétvégére számítottam én is és a csapat is – mondta Molnár Martin. – Száraz pályán már a szabadedzésen látszott, hogy nincs meg a tempónk. Ráadásul az időmérő is elég rosszul jött ki. Esőben nagyon gyors voltam, nem sok hiányzott hozzá, hogy az utolsó előtti sorból indulva nyerni tudjak. Ez mindenképpen pozitívuma a hétvégének.”

„A csapat mindent megtett, de szárazon nem találtunk meg a hiányzó 3 tizedmásodpercet. A jövő héten maradunk ezen a pályán, és már szerdán, a szabadedzéseken azon fogunk dolgozni, hogy megtaláljuk a tempóhiányunk okát. Bizakodó vagyok, hiszen a vb-n nagyon gyorsak voltunk, ehhez kell visszatalálnunk.”