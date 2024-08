Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Hégető Honorka-díjra

2024-ben is megnyílt a pályázati lehetőség azon szerkesztőségek és újságírók számára, akik olyan fontos társadalmi témákat hoznak napvilágra, amelyekre érdemes a nagyközönség figyelmét is ráirányítani.

A 2003-ban indult díjat idén 20. alkalommal adják majd át, és ezúttal is olyan alkotásokkal lehet nevezni, amelyek videó, fotó vagy fotósorozat formájában mutatnak be társadalmi problémákat, valamint az azokra adott válaszokat, lehetséges megoldásokat. Idén egy új kategóriában, a legjobb első pályázót is díjazza a zsűri. A meghosszabbított határidő: szeptember 22.

Az elmúlt néhány évben számtalan, az egész társadalmat komolyan érintő kihívással kellett szembenézni. 2020-ban és 2021-ben a koronavírus és annak hatásai, 2022-ben elsősorban a szomszédunkban zajló, 2023-ban pedig az izraeli háború határozta meg emberek millióinak mindennapjait. A kiszolgáltatottak helyzete, a súlyos környezeti problémák, az infláció, az egészségügy, az oktatás vagy a gyermekvédelem helyzete pedig továbbra is meghatározó témái a hazai és nemzetközi közéletnek.

A 2024-es Hégető Honorka-díjra a 2023. szeptember 1. – 2024. szeptember 22. között publikált, online vagy televízióban bemutatott alkotásokkal (videó, fotó vagy fotósorozat – maximum 10 kép) lehet pályázni.

A pályázatok meghosszabbított benyújtási határideje: 2024. szeptember 22.

A pályázat idei zsűrielnöke Enyedi Ildikó Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes művész. A zsűri további tagjai Mészáros Antónia, az UNICEF magyarországi ügyvezető igazgatója, valamint Weyer Balázs újságíró. A fénykép formátumban beérkezett pályaműveket Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus bírálja el.

Idén egy új kategória szerint is ítél díjat a zsűri: a legjobb első pályázó díját olyan alkotó kapja, aki korábban még nem nevezett Hégető-díjra.

A Yettel hosszú évek óta támogatója a Hégető Honorka Alapítványnak, így a Hégető Honorka-díj intézményének, és idén is különdíjat ajánl fel egy alkotásnak. A mobilszolgáltató a nyertes riportfilm alkotójának elismerése mellett a pályamű által felszínre hozott ügyet is támogatja, ezzel is felhívva a figyelmet az újságírok pótolhatatlan munkájának támogatására.

A Hégető-díjat 2003-ban, az RTL fiatalon, autóbalesetben elhunyt riportere, Hégető Honorka munkásságának emlékére alapították. Honorka elsősorban a hátrányos helyzetű emberek sorsával foglalkozó riportokat készített, amelyért 1999-ben Toleranciadíjat kapott.

A pályázati kiírás részletei itt érhetőek el: https://www.facebook.com/HegetoHonorka/

Pályázati feltételek:

Az anyag formátuma: mozgókép vagy fotó, illetve fotósorozat

Az anyag terjedelme:

videó esetén: minimum 5 – maximum 30 perc

fotó esetén: minimum 1 – maximum 10 darab fotó

Publikálás dátuma: 2023. szeptember 1. – 2024. szeptember 22.

A pályázati anyag tartalmazza:

a pályázó nevét, elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím)

a pályamű címét és szinopszisát

a megjelenés helyét és időpontját

A pályázatokat az alábbi oldalon lehet feltölteni: www.rtl.hu/hegetodij

A filmek formátuma: YouTube-link vagy Vimeo-link

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel Ignatovics Máriát lehet keresni az alábbi email címen: ignatovics@gmail.com

A díj támogatói: RTL Magyarország, Hégető-család, Yettel Magyarország Zrt.

