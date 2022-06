Közép-Európa legnagyobb technológiai fesztiválján keresi új munkatársait a TIER Tech Hub

A rövid időn belül duplájára bővülő fejlesztőcsapat szakmai workshopokkal, nyílt nappal és rollerteszteléssel várja az érdeklődőket. A TIER növekedésével együtt a magyar központ is keresi az új munkatársakat, a kihívásra vágyó fejlesztők akár hackathonon is tesztelhetik a tudásukat a TIER szakembereivel együtt.

A TIER mikromobilitási szolgáltató fejlesztőközpontja már több mint egy éve működik Budapesten, a csapat tagjai dolgoznak többek között a parkolási kihívások szoftveres megoldásán és a TIER alkalmazás különböző városok közlekedési szabályira való optimalizálásán is. A magyarországi központ rövid időn belül kétszeresére nőhet, így folyamatosan keresik az új szoftvermérnököket, fejlesztőket és dizájnereket. A TIER Tech Hub a júniusban két év után visszatérő Craft Konferencián mutatkozott be az érdeklődőknek, nyáron nyílt nappal várja a jelentkezőket, ősszel pedig többek között a neves Amuse Konferencián építi tovább termékfejlesztői közösségét.

A világszerte ismert Craft Konferencián TIER rollerekkel közlekedhettek a látogatók, a budapesti Tech Hub standjánál pedig több jelenlegi kollégától kérdezhettek a fejlesztőcsapat munkájáról. A technológiai központ munkatársai felelnek a TIER alkalmazás működéséért, fejlesztéséért és különböző szoftveres újításokért is. Az érdeklődők hamarosan a vállalat nyílt napján nyerhetnek részletesebb betekintést a TIER Tech Hub hétköznapjaiba, ősszel pedig a product menedzsment fókuszú Impact, az adatok köré épülő Crunch és a UX tervezőknek szóló Amuse konferenciákon állít ki újra a csapat.

A május elején megrendezett CraftHack versenyen a TIER kihívásán vett részt a legtöbb, összesen 19 csapat. Idén még egy hackathonon és az Impact, Crunch, Amuse hármas szakmai konferencián is találkozhatnak az érdeklődők a Tech Hub csapatával, akik fejlesztői workshopokkal is várják a lehetséges új kollégákat. A Craft Konferencián a budapesti Tech Hub szakértője, Orosz Blanka, az alkalmazástesztelés kihívásairól beszélt az érdeklődőknek a folyamatosan terjeszkedő TIER példáján keresztül.

„A hackathonokon, workshopokon és a nyílt napunkon is valódi betekintést adunk a TIER alkalmazás működésébe, a mobilfejlesztők számára ez különleges lehetőség, hogy megismerhessenek egy globális szinten is sikeres appot – mondta el Orosz Blanka, a budapesti Tech Hub szoftvermérnöke. – Ezeken az alkalmakon széles közönségnek mutathatjuk meg a munkánk kihívásait és szépségeit. Hazai és külföldi fiatalokat és a programozás iránt érdeklődő lányokat is elérünk, akiknek nagyon fontos szerepe lehet az iparágban és nálunk, a TIER-nél egyaránt. Reméljük, sok új ötlettel és egyedi látásmóddal gyarapodhat a csapatunk.”