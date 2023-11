Schneider Electric megoldásokkal lesz még energiahatékonyabb a Decathlon Horvátországban

Közel harmadával is csökkenthető az épületek szén-dioxid-kibocsátása azokkal a technológiákkal, amelyeket a Schneider Electric biztosított a Decathlon horvátországi áruházai számára a két vállalat között létrejött megállapodás eredményeként.

Az energiahatékonyság növelése érdekében az épületüzemeltetőknek három intézkedésre kell összpontosítaniuk: mérés és felügyelet, automatizálás és felügyelet, valamint optimalizálás az analitika segítségével.

A következő 40 évben akár duplájára is nőhet a lakó- és üzlethelyiségek alapterülete a világon, ami azt jelentené, hogy hetente annyi új ingatlant építenének, mint amekkora Párizs területe. Bár a becslések szerint ezeknek az épületeknek a túlnyomó részét a feltörekvő piacokon húzzák majd fel, ez a számottevő növekedés az egész világot érinti. Az épületek már most is a globális szén-dioxid-kibocsátás mintegy 40 százalékát adják, ezért az ilyen mértékű bővülést össze kell hangolni a szén-dioxid-mentesítési törekvésekkel. A jó hír, hogy már rendelkezésre állnak azok az eszközök, érzékelők és energiamenedzsment, illetve épületüzemeltetési rendszerek, amelyekkel ez megvalósítható, illetve vannak már jó példák is ezek alkalmazására.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat olyan digitális megoldásokat biztosított a Decathlon számára, amelyek segítik az üzletláncot horvátországi áruházai áramfogyasztásának nyomon követésében, lehetőséget teremtve ezáltal a vállalat számára az energiahatékonyság növelésére. Az ilyen technológiák segítségével a szén-dioxid-kibocsátás akár 30 százalékkal is csökkenthető, és a befektetés átlagosan akár nyolc év alatt megtérülhet.

„Miután a Decathlonnál csoportszinten felismertük az energiahatékonyság fontosságát, olyan intézkedéseket hozunk, amelyek célja az üzleti fenntarthatóság javítása 2026-ig. Annak érdekében, hogy hozzájáruljunk ezen célok eléréséhez, a horvátországi kirendeltség stratégiai partnerség mellett döntött a Schneider Electric-kel. A hatékony villamosenergia-felhasználás, a CO2-lábnyom csökkentése és az EcoStruxure Energy Management megoldások bevezetésével elért megtakarítások megnyitják számunkra a lehetőséget, hogy új, fenntartható projektekbe fektessünk be, amelyek hozzájárulnak egy jobb jövőhöz”

– mondta el Petar Gluhak, a Decathlon horvátországi, szlovéniai és szerbiai fenntarthatósági és körforgásos gazdaságért felelős vezetője.

A projekt első fázisában a fűtést, légkondicionálást és szellőztetést (HVAC) biztosító legnagyobb fogyasztók esetében végeztek méréseket. Az összegyűjtött adatok alapján a második fázisban kiderül, hogy ezek közül mely területeken magasabb a fogyasztás a tervezettnél, és hol van szükség beavatkozásra a fogyasztás csökkentése és az erőforrások optimalizálása érdekében. A bevezetett technológia lehetővé teszi továbbá az áruházak energiafelhasználására vonatkozó adatok feldolgozását, így biztosítva jó alapot a hatékony energiagazdálkodást biztosító döntések meghozásához.

Az energiaméréshez és -felügyelethez energiamenedzsment rendszerre (EMS) van szükség, többek között azért, hogy részletes adatokat kapjunk, amelyek alapján megalapozott döntéseket lehet hozni. Az automatizáláshoz és a felügyelethez pedig épületirányítási rendszerre (BMS) van szükség. Egy ilyen megoldás előnyeit jól mutatja, hogy egy BMS rendszer alkalmazásával egy évente átlagosan 300 kWh/m2 fogyasztású épület esetében 180 kWh/m2-re lehet csökkenteni a fogyasztást.

„Az energiahatékonyság növelése érdekében az épületüzemeltetőknek három intézkedésre kell összpontosítaniuk: mérés és felügyelet, automatizálás és felügyelet, valamint optimalizálás az analitika segítségével. A Schneider Electric megoldásának használatával kombinálhatják ezt a három intézkedést, optimalizálva ezzel az épületek költségeit, megfelelve az Európai Unió áramfogyasztás csökkentésére vonatkozó irányelveinek, illetve hozzájárulva a dekarbonizációs célok eléréséhez. Büszkék vagyunk arra, hogy a Decathlon bennünket választott partneréül stratégiai céljainak megvalósításában”

– tette hozzá Arthur Vašarević, a Schneider Electric Horvátországért, Szlovéniáért és Bosznia-Hercegovináért felelős vezérigazgatója.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!