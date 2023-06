Napjaink szinte valamennyi vezető technológiai nagyvállalatának története, ha nem is egy garázsban vette kezdetét, többségük olyan iparágakból nőtt ki, melyekre nem is gondolnánk.

Van, aki a gumiiparban kezdte a tevékenységét, majd az elektronikai és telekompiac meghatározó birodalmát építette fel, vagy a korabeli fényforrásokhoz acetiléngázt gyártó üzemet alapított, s lett napjaink intelligens automatizálási megoldásainak vezető robotgyártója. Láthatunk példát arra is, hogy egy faipari gépeket gyártó, közel 100 éve alapított családi vállalkozás miként vált napjaink meghatározó ipari digitálismegoldás-szállítójává a mechatronika területén. A folyamatos technológiai megújulásról és a szaktudás megszerzésének fontosságáról beszélt lapunknak Szövényi-Lux Márton, a Festo Kft. ügyvezető igazgatója, és Dulichár Péter, a Festo Didactic magyarországi vezetője.

Melyek voltak azok a fontos lépések a Festo életében, amelyek elősegítették napjaink globális technológiai nagyvállalatának létrejöttét?

Szövényi-Lux Márton: A Festo alapítójának jelenleg is élő két fiának üzleti érzékét mutatja, hogy – 1955-ben az Egyesült Államokban járva – felismerték az Európában addig ismeretlen pneumatika ipari alkalmazásának lehetőségeit, az ő nevükhöz fűződik a technológia európai meghonosítása. Ennek köszönhető, hogy a Festo neve és a pneumatika az évek során szinte egyet jelentett. A cég hosszú távú sikerének egyik záloga az a felismerés, hogy az üzleti sikerhez nem elég mindig a következő technológiai szintet keresni, szükség van a működtetéséhez elengedhetetlen szaktudásra is.

Az iparban nem szokatlan jelenség, hogy egy vállalat saját maga gondoskodjon a szakember-utánpótlásáról.

Dulichár Péter: Ez igaz, de a Festo a szakemberek képzését olyan stratégiai kérdésnek tekintette, hogy 1965-ben Festo Didactic elnevezéssel önálló oktatási üzletágat alapított. A döntés megalapozottságát mutatja, hogy az üzletág napjainkban a nemzetközi piacon vezető szerepet tölt be a műszaki képzésben, és a Festo egyik legsikeresebb szegmense lett. A Festo Didactic a világ közel 180 országában van jelen. Elsősorban ipari szakemberek, illetve szakoktatók képzésében, továbbképzésében vesz részt, emellett tananyagokat, oktatási eszközöket kínál a közép- és felsőfokú szakképzést folytató intézményeknek. Valamennyi képzésünk arra irányul, hogy a digitalizáció, az ipari informatika és az Ipar 4.0 korában az üzemeltetőket, karbantartókat, technikusokat, mérnököket megtanítsuk az összetett automatizált gyártórendszerek működtetésére. Tanfolyamaink résztvevőit felkészítjük például arra, hogy milyen meghibásodási lehetőségek fordulnak elő, és ezeket a hibákat hogyan kell módszeresen megkeresni és elhárítani. Az új technológiai tudás megjelenése jelentős szemléletváltozást hozott az iparban. Ezért a vállalati menedzsmentek részére is indítunk tanfolyamokat, és próbáljuk a technológiai tréningeket haladó szintre fejleszteni.

Milyen képzési programokat kínálnak az érdeklődő szakembereknek?

Dulichár Péter: A Festo Didactic feladata kettős. Tevékenységünk egyik ága a felnőttképzés: elsősorban karbantartók, technikusok, mérnökök képzése. Ezek a programok háromnapos modulokból álló, úgynevezett „tűszerű képzések”, melyek képesítést ugyan nem adnak, de nemzetközileg elfogadott tanúsítvánnyal ismerjük el a megszerzett tudást. A cégek részére azért előnyös ez a képzési forma, mert számos esetben olyan szakképzetlen munkaerőt kell foglalkoztatni, akiknek az eredeti szakmája eltér a munkakörüktől, és nincs idő vagy lehetőség a hagyományos iskolarendszerben elsajátítaniuk a szükséges ismereteket. Erre nyújtanak megoldást az említett tűszerű képzések, amelyek rövid idő alatt gyakorlati tudást adnak a tanfolyam résztvevőinek. Azt is pontosan látjuk, hogy a munkaerő kiválasztásánál egyre fontosabb szempont, hogy a jelentkező alkalmas-e a munkakör betöltéséhez szükséges szaktudás megszerzésére. Ebben tudunk segíteni, mert ismerjük azokat a munkaerőpiaci folyamatokat, melyek bizonyítják, hogy szükség van ezekre a képzésekre. Tanfolyamainkat 8–12 fős csoportokba szervezve tartjuk, de nyitott képzéseinken cégenként akár 1-2 fő is részt vehet, így a kisebb cégek részére is elérhetők ezek a képzési formák.

A Festo Didactic másik nagy területe azoknak az oktatási eszközöknek az értékesítése, melyekkel a gyakorlatorientált képzéseink, felnőttképzéseink zajlanak. Ezeket az eszközöket használják a szakképző iskolákban, a felsőfokú képzésben és az egyetemi oktatólaborokban is. A technológia ugyanaz, de más-más szinten sajátítják el az ismeretanyagot a szakképzésben, illetve az egyetemi képzésben részt vevő hallgatók. Viszont a pedagógushiány jól ismert probléma, amely a szakképzést sem kerüli el. Kevés a szakoktató, többségük nyugdíjaskorú, és hiányzik az utánpótlás. A tehetséges szakembereket elviszi az ipar, és a bérezési problémák is nehezítik a helyzetet. Ezért különösen felértékelődnek azok a vállalati partnerek, akik hajlandók részt venni a duális képzésben.

A duális képzéseket segítik azok a nemzetközi szakmai versenyek, melyeknek a Festo évtizedek óta elkötelezett támogatója.

Dulichár Péter: A Festo 30 éve támogatja a nemzetközi WorldSkills versenyeket. Magyarországon 16 éve csatlakoztunk a programhoz, ami számunkra nemcsak egy versenyt jelent, hanem egy átfogó, éveken át tartó felkészülési folyamatot is. A mechatronika versenyszámban az évek során jelentős tapasztalatot gyűjtöttünk, és komoly sikereket értünk el. Emellett a technológiai fejlődésre reagálva szeretnénk új területeket is bevonzani a hazai versenyprogramba: ilyen pl. az Ipar 4.0.

Szövényi-Lux Márton: A nemzetközi Skills versenyek sokban hasonlítanak a magyar olimpiai sportolók szerepléséhez. Mi ugyan kis nemzet vagyunk, de az éremtáblázaton mindig valahol a csúcs közelében végzünk. Számunkra az a siker, amikor látjuk, hogy a verseny résztvevői milyen karriert futnak be. Nem csak azokról kell beszélni, akik valamilyen érmet nyertek, azokról is, akik részt vesznek az egész felkészülési folyamatban. Valamennyi jelentkezőnek egy átfogó válogatás során kell bizonyítania felkészültségét, tudását, míg eljuthatnak a valódi versenybe. Ezért akik bekerülnek a válogatóba, de végül nem lesznek aranyérmes versenyzők, tehetségük révén hamar megtalálják a tudásukhoz méltó helyet. Arra törekszünk, hogy ez elsősorban a Festo „családon” belül történjen meg.

Ma már szinte sorban állás van a tehetséges szakemberekért, és azok a versenyzők is igen magas színvonalat képviselnek, akik nem feltétlenül az első három díj valamelyikét nyerték el. Minden korábbinál fontosabb hangsúlyozni, hogy nagyon nagy köszönettel tartozunk a szakképzési centrumok tagiskoláiban szívvel-lélekkel dolgozó pedagógusoknak, szakembereknek, akik valamennyien a versenyzők sikeréért munkálkodnak. Azt is tudjuk, hogy sokszor nehéz körülmények között – töretlen lelkesedéssel – tesznek meg mindent a fiatalok sikeres felkészítéséért.

Dulichár Péter: A versenyek egyben jól hasznosítható munkaerőpiaci visszajelzést is adnak a gazdasági szereplőknek arról, hogy mennyire vonzó egy szakma, és hol vannak azok a jó képességű gyerekek, akik az általános iskola után a szakképzésben látják a jövőjüket. A saját szakmánkkal kapcsolatban azt tapasztaljuk, hogy a mechatronika mérnöki szinten még mindig keresi a helyét, pedig ez a szakma már 10-15 éves múltra tekint vissza. Egyetemi partnereinktől sokszor halljuk, hogy a hagyományos mérnöki szakmák rendszerében a mechatronika elfogadottsága a mai napig nem érte el mindenhol a megfelelő szintet. Pedig az iparban kapkodnak a mechatronikai szakemberekért. A Festo is azért folytat duális képzést, mert a digitális korban olyan speciális szaktudásra van szüksége az iparvállalatoknak, amit az iskolarendszertől nem kapnak meg.

