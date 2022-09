Fenntartható és emberközeli terek üveg felhasználásával

Az üveg a modern és kortárs építészet, design és lakberendezés központi anyaga, amelynek felhasználása nemcsak világos tereket hozhat létre, de hozzájárulhat a 2030-as klímavédelmi célok eléréséhez is.

A korszerű energiagazdálkodási elvárások a megőrzés, átalakítás és újrahasznosítás felé terelik az építészeti koncepciókat. Jelenleg a gyártók 25-40%-ban használnak újrahasznosított üveget termékeikhez. A 2022 ENSZ az Üveg Nemzetközi Éve nemzetközi programsorozatához csatlakozva mutatja be a legfrissebb hazai belsőépítészeti és design trendeket a S/ALON BUDAPEST lakástrend kiállítás szeptember 23-25. között.

A 20. századi modernizmus óta az üveg az építészet és a lakberendezés egyik legfontosabb anyagává vált. Ahogy a rendeltetésen alapuló, az anyag tulajdonságainak megfelelő funkcionális kialakítás került előtérbe, az acél mellett felértékelődtek az üveg anyagának szerteágazó funkciói. Az üveg tetszőlegesen alakítható, transzparenciát biztosító és tartós, inert anyag, amely végtelen újrahasznosítás után sem veszít a minőségéből és megőrzi az eredeti tulajdonságait. A kortárs építészet és design területein egyaránt előtérbe került az üveg anyagának sokoldalúsága, amely fenntartható és világos terek kialakítását teszi lehetővé.

Kiemelten foglalkozik az üveg környezettudatos hasznosításával a Saint-Gobain építőipari vállalat is.

„Az Oraé nevű, »low-carbon« üveghez 70% újrahasznosított üveget használunk fel, így a termék karbon kibocsátását mintegy 40%-kal csökkentjük. Az alapüveg, kombinálva a legenergiatakarékosabb, multifunkciós bevonatokkal még tovább csökkenti az épületek karbon kibocsátását”

– mutatott rá Széll Andrea, a Saint-Gobain területi értékesítési vezetője.

A kortárs belsőépítészetben gyakran megjelennek a padlótól mennyezetig tartó üvegfalak, amelyek nemcsak több természetes fényt engednek be, de jobban hangszigetelnek is. Az üvegfalak egész évben világos tereket hoznak létre, miközben energiát takarítanak meg. A lágybevonatos építészeti üvegek a felületükön lévő láthatatlan nemesfém-bevonat ötvözetnek köszönhetően a kitűnő hő- és napvédelem mellett különösen ellenállóak, valamint az épület energiafelhasználását is optimalizálják.

Az építészetben és a belsőépítészetben is népszerű, exkluzív megoldás az üvegtextil, Hegedűs Andrea textiltervező művész innovációja, amely térelválasztó megoldások, dekorfalak, tolóajtók, lépcsőkorlátok és épület homlokzat kialakítására egyaránt alkalmas. Az üvegtextil 2011-ben debütált a 100% Design kiállításon, ezt követően a látványos anyag felhasználásával több köztéri mű született a budapesti 4-es metróvonal állomásain (Kelenföldön, Újbuda-központban, a Kálvin téren és a II. János Pál pápa téren) és kulturális intézményekben, mint a Thália Télikert Színház rendezvényterében; valamint megannyi magánlakásban.

A fenntarthatósági követelmények ma már nemcsak a tisztább energiafelhasználásra, de egy épület lakóinak fizikai és szellemi jóllétére is vonatkoznak. A természetes fény-árnyék hatásokra, a lakók természetes környezettel való kapcsolatára épül a Balogh Eleonóra Ferenczy Noémi-díjas üvegművész által tervezett Tópark ingatlanfejlesztés látványvilága is: az épületet összesen 90 négyzetméter, Magyarországon építészeti léptékben először alkalmazott speciális bevonatú színes üveg díszíti. A visszaverődő fénysugarak színes, absztrakt formákat festenek az épület körüli térre. Emellett az épület számos más pontján is felfedezhetőek a művész üvegmunkái, többek között az épület előterében 25 négyzetméteres üvegfal található.

Az üvegművek páratlan térszervező erejével foglalkozik az idei S/ALON BUDAPEST lakástrend kiállítás 2022. szeptember 23-25-én, kiemelt szakmai együttműködő partnerségben a Bohus-Lugossy Alapítvánnyal, az Üveg Éve hivatalos magyarországi szervezőpartnerével. Összesen tizennégy művész és designer egyedi, teljesen üveg vagy üveg felhasználásával készült alkotásai kerülnek bemutatásra a Budapest Arénában. A kiállításon résztvevő Kohut-Görömbei Luca üvegtervező művész a kortárs design területén használja fel az újrahasznosított üveget: Tücsökzene névre hallgató tálalókészlete összese 9 darab, elegáns darabból áll, amely a balatonszemesi Kistücsök étterem törött, csorbult tálaló darabjainak felhasználásával készült.

A kiállításon továbbá Telegdi Balázs, Majoros Áron, Borbás Dorka, Lukácsi László, Darabos Anita és Borkovics Péter képzőművészek munkáit tekithetik meg a látogatók. Az üvegdesign területét a Szentgyörgyi Szandra, Edőcs Márta // marta edocs, a Manooi, Kohut-Görömbei Luca, Csala Zsuzsa, Soltész Melinda // GlassFlow, Koós Daniella és Zala Zsófia képviselik az eseményen. Lukácsi László nemzetközileg elismert üvegszobrász művész külön erre az alkalomra készít új alkotást, amely Magyarországon egyetlen alkalommal, a lakástrend kiállításon lesz látható. Üveg-design alkotások is debütálnak az eseményen, mint Edőcs Márta üvegpanel kollekciója, Soltész Melinda Glassflow márkája és Koós Daniella bútor, valamint váza kollekciója.

További információ: www.uvegeve2022.hu