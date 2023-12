Díjmentes szolgáltatással cselezi ki a vastag betonfalakat a Yettel

Az üzleti ügyfelek után 2023 decemberétől lakossági ügyfelei számára is díjmentesen hozzáférhetővé teszi a VoWiFi (Voice over WiFi) szolgáltatást a Yettel.

A technológia segítéségével olyan épületekben és belső helyiségekben is elérhető válik a kiváló minőségű hanghívás és – arra alkalmas készülékeken – az SMS-küldés lehetősége, ahol a kültéri mobiljel már gyengébben érhető el, vagy be sem jut odáig: a telefonok a helyi vezeték nélküli internet (WiFi-hálózat) segítségével csatlakozhatnak a mobilhálózatra, teljes lefedettséget biztosítva az épületen belüli WiFi hatósugarán belül.

Magyarország mobilhálózatai világviszonylatban is az élvonalba tartoznak, ugyanakkor a technológia, a mobil rádiójelek terjedési sajátosságai miatt előfordul, hogy vastag falú épületek belsejébe, fémszerkezetes épületek mélyére vagy földszint alatt fekvő helyiségekbe gyengébben vagy nem jut el a bázisállomásról adott mobil-rádiójel. Ebben segít a Yettel most elérhetővé tett, külön díj nélkül igénybevehető szolgáltatása, a VoWiFi, amely a beltéri mobilkapcsolat első lépéseként a helyi WiFi-hálózatra csatlakozik, és innen kapcsolódik a szolgáltató mobilhálózatára, ezzel jelentősen növelve a mély beltéri hálózati lefedettséget. A szolgáltatásának márciusi indulásakor első körben a mobiltársaság üzleti előfizetői vehették igénybe azt, ám mostantól a szélesebb közönség, a lakossági előfizetők számára is elérhetővé vált a Yettel VoWifi.

Két lépés és elérhető a szolgáltatás

Ahhoz, hogy egy adott előfizető használatba tudja venni a VoWifi-technológiát, csupán egy díjmentes SMS-t kell küldenie „VOWIFI” kulcsszóval a 1744-es telefonszámra, ezzel a lépéssel a hálózati oldalon aktiválja a szolgáltatást. Második lépésként a VoWiFi-képes mobilon egy gyors menü-beállítás után aktiválható a szolgáltatás. Ezt követően a készülék gyenge, vagy hiányzó mobilhálózati jel esetén automatikusan a csatlakoztatott WiFi-kapcsolaton keresztül kezdeményezi és fogadja a bejövő hívásokat, illetve kezeli az SMS-forgalmat.

„Egy több tízmilliárd forintos hálózatfejlesztési beruházás hajrájában vagyunk, ami nem csak az országosan elérhető 4G-hálózat kapacitását növelte a korábbi 2-3x-osára, de utat tört az 5G elterjedésének is, amit jelenleg már több mint 700 bázisállomáson biztosítunk ügyfeleinknek. Ennek az átfogó modernizációnak köszönhetően az egyre fejlettebb mobilnet-hozzáférésen túl új képességeket is nyújthatunk ügyfeleinknek, így a VoWiFi-szolgáltatást is már minden üzleti és lakossági előfizetőnk élvezheti.”

– mondta el Koller György, a Yettel műszaki vezérigazgató-helyettese.

A VoWiFi teljes mértékben együttműködik a hagyományos értelemben vett mobilhálózattal. A kitűnő minőségű hanghívást a mobilhálózat által biztosított (4G-alapú) VoLTE és a VoWiFi egyaránt képes nyújtani, a technológiák közti átlépés hívás közben is zökkenőmentes: telefonhívás közben, helyváltoztatás esetén a rendszer automatikusan az elérhető – vagy mindkét technológia elérhetősége esetén – az előnyben részesített hálózatra vált, így a WiFi hatósugarát elhagyva a VoLTE-n megszakítás nélkül folytatható a hívás, ugyanígy fordítva, a folyamatban lévő VoLTE-hívást a VoWifi zökkenőmentesen veszi át.

A Yettel hálózatán jelenleg a VoWifi-képes készülékek közül a Samsung 2022 utolsó negyedéve után kiadott, valamint az Apple iOS17 operációs rendszerét futtató készülékek támogatják a szolgáltatást, hamarosan pedig az újabb Xiaomi, Nokia, Huawei és Honor készülékeken is elérhetővé válik. A Yettel kínálatában az új mobilkészülékek 70 százaléka már VoWifi-képes, és ez az arány tovább növekszik a jövőben.

További információk: http://yettel.hu/vowifi

